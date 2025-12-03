Fermierii greci pregătesc blocada la granița cu Bulgaria pe fondul întârzierii subvențiilor UE

09:10

Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenţei de energia rusă. Acordul va include o interdicţie treptată şi obligatorie din punct de vedere legal în ceea ce