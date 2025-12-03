Echipă AMU amenințată în timpul unei misiuni: poliția a reținut agresorul

06:50

Locuitorii unui cartier din Viena au asistat, săptămâna trecută, la o scenă demnă de filme: un Ferrari de aproape 400.000 de euro a fost ridicat cu o macara uriașă și așezat cu grijă pe terasa unui apartament. Momentul spectaculos s-a petrecut pe strada Gerasdorfer, în districtul Vienna-Floridsdorf. Oamenii au ieșit din case atrași de zgomotele […] Articolul STOP CADRU | Un Ferrari de 400.000 de euro, parcat la balconul unui bloc: Vecinii au rămas fără cuvinte apare prima dată în SafeNews.