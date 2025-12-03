Fostul judecător Hîrbu, achitat inițial, a fost recunoscut vinovat de Curtea de Apel în „Laundromat”

Pe 2 decembrie 2025, Curtea de Apel Centru l-a declarat vinovat pe fostul judecător Iurie Hîrbu Condratie. Inițial, el a fost achitat de prima instanță la 24 octombrie 2023 în dosarul cunoscut sub denumirea „Laundromat”. Magistrații au constatat vinovăția acestuia pe toate cele trei capete de acuzare privind pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă l-au eliberat de pedeapsă pe motivul expirării termenului de tragere la răspundere penală.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TVR Moldova