La PTF Lipcani-Rădăuți urmează a fi implementat un control comun

Șefa unei agenții de turism din Chișinău este acuzată de escrocherie în valoare de 3,8 milioane de lei. Victimele sunt persoane care au plătit pentru vacanțe în care nu au mai plecat. Oamenii legii anunță că au finalizat urmărirea penală și au trimis în instanța de judecată cauza penală de învinuire a administratoarei companiei turistice pentru fapte de escrocherie, potrivit Procuraturii Generale.