/LIVE/ Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu

13:20

Profesorii de matematică, fizică, chimie, limba română şi învățători de clasele primare sunt cei mai căutați în școlile din Republica Moldova. Sunt vacante peste 700 de locuri. Multi dascăli predau peste normă, iar unii au făcut recalificări pentru a putea preda şi discipline conexe. In acest an au fost repartizați cei mai mulți tineri specialiști de până acum, peste 420 de dar lipsa de cadre rămâne.