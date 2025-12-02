/LIVE/ Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu
TVR Moldova, 2 decembrie 2025 16:40
Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate din 2 decembrie 2025.
Acum 15 minute
16:50
PAS propune cotă zero pentru profitul nedistribuit și noi facilități fiscale pentru companii în 2026 # TVR Moldova
Implementarea cotei zero la profitul nedistribuit, în 2026, pentru companii, majorarea cheltuielilor suportate de cetăţeni în perioada fiscală pentru învățământ şi facilităţi pentru producătorii de energie regenerabilă. Sunt câteva prevederi, incluse într-un proiect de lege elaborat de fracţiunea PAS din Parlament şi prezentate într-o conferinţă de presă.
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:10
Luptătorii de karate shotokan din Republica Moldova au făcut furori la Grand Prix-ul de la Belgrad # TVR Moldova
Vitalie Spînu a triumfat pentru al treilea an la rând în capitala Serbiei. Soția acestuia, Anastasia Spînu, a obținut și ea medalia de aur, iar Daniel Mutelica a cucerit titlul la tineret.
Acum 2 ore
15:50
Fosta șefă a diplomației europene, Federica Mogherini, se numără printre cele trei persoane reținute marți de poliția belgiană în cadrul unei ample investigații de fraudă privind finanțarea unei academii pentru tineri diplomați din Bruges, au declarat pentru Euractiv și partenerul său De Standaard două persoane familiarizate cu ancheta.
15:40
Natalia Ixari, fosta specialistă în comunicare și consilieră a primarului de Chișinău, Ion Ceban, și-a depus la Autoritatea Națională de Integritate declarația de avere și interese personale pe 29 octombrie 2025, cu ocazia plecării sale din funcție la începutul aceleiași luni.
15:30
Judecătorul Balan, sancționat pentru declarații despre caracterul politic al dosarului Andronachi # TVR Moldova
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis astăzi sancționarea judecătorului Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău cu mustrare disciplinară ca urmare a unei încheieri emise de acesta în dosarul lui Vladimir Andronachi în care judecătorul a susținut că în activitatea sa s-au produs imixtiuni din partea conducerii Republicii Moldova.
15:10
Vladimir Plahotniuc a solicitat în fața instanței să fie invitați în calitate de martori ai acuzării demnitari din perioada în care a fost furat miliardul, cei care ar fi executat ordinelel sale, și nu directori de companii, care „au cheltuit banii”.
15:10
Un brad inovativ al Universității Tehnice va fi scos la licitație pentru o cauză nobilă # TVR Moldova
Un brad ieșit din tipare a adus spiritul sărbătorilor de iară la Universitatea Tehnică din Moldova. Creat chiar de studenții instituţiei de învăţământ, acesta a fost declarat câștigătorul concursului "Cel mai inovativ brad". Pomul de Crăciun impresionează prin simplitate, jocuri de lumini și multă creativitate, iar pe patru decembrie va scos la licitație la Gala Generozității 2025, pentru a susține o cauză caritabilă.
Acum 4 ore
15:00
Plahotniuc cere să compară în fața instanței martori serioși, demnitari de stat, și nu curieri # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc a solicitat în fața instanței să fie invitați în calitate de martori ai acuzării demnitari din perioada în care a fost furat miliardul, cei care ar fi executat ordinelel sale, și nu directori de companii, care „au cheltuit banii”.
14:40
Peste 1.700 de copii din Republica Moldova au tulburări din spectrul autist și au nevoie de sprijin specializat. Însă lipsa psihopedagogilor, logopezilor și psihologilor face ca mulți dintre micuţi să nu poată fi ajutați. Ministerul Educației promite să angajeze noi specialiști și să formeze echipe mobile care să ajungă în școlile mici, acolo unde sprijinul pentru copii lipsește aproape complet.
14:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a reținut un lot de 2.305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator efectuate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni au confirmat prezența bacteriei Salmonella.
14:00
Pentru prima dată de la extrădarea sa în Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în fața magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul „Frauda Bancară”. Plahotniuc ar fi depus un demers pentru a fi escortat din Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, unde se află în arest preventiv.
13:40
13:30
Influență vândută cu circa 2 milioane de euro pentru terenuri, cadou și o întrevedere cu un ministru # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în dosarul în care Aliona Tcaci, Angela Jomiru și Mihail Mitrofan au fost judecați într-un amplu dosar de trafic de influență: 70.000 de euro pentru terenuri, 10.000 de euro pentru gherete, 5.000 de euro pentru o întrevedere cu un ministru și 15.000 euro pentru „rezolvarea” unui dosar penal.
13:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis marți, 2 decembrie, suspendarea din funcție a judecătorului Ghenadie Tocaiuc până la pronunțarea unei hotărâri definitive în dosarul său penal. Hotărârea a fost adoptată de plenul Consiliului.
Acum 6 ore
12:40
Șefa unei companii turistice, trimisă în judecată, pentru că ar fi înșelat 60 de oameni # TVR Moldova
Șefa unei agenții de turism din Chișinău este acuzată de escrocherie în valoare de 3,8 milioane de lei. Victimele sunt persoane care au plătit pentru vacanțe în care nu au mai plecat. Oamenii legii anunță că au finalizat urmărirea penală și au trimis în instanța de judecată cauza penală de învinuire a administratoarei companiei turistice pentru fapte de escrocherie, potrivit Procuraturii Generale.
12:30
12:10
Plăți în ruble pentru voturi: Un locuitor din Ceadîr-Lunga riscă până la 8 ani de închisoare # TVR Moldova
Procuratura UTA Găgăuzia anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanță a cauzei penale privind învinuirea unui bărbat de 55 de ani, din orașul Ceadâr-Lunga, pentru comiterea infracțiunii de corupere electorală.
12:00
Comratul nu știe pe unde să scoată cămașa în cazul amenzilor pentru banii lui Șor și caută vinovații # TVR Moldova
Prezidiul Adunării Populare a Găgăuziei a anunțat la ultima ședință că intenționează să discute problema amenzilor aplicate unor locutori ai regiunii pentru corupție electorală și pretinsa asistență financiară acortată de Ilan Șor. Deputatul independent al legislativului de la Comrat, Alexandr Tarnavschi, a subliniat pe 1 decembrie, pe blogul său, că mii de cetățeni au luat amenzi uriașe și au fost implicați în obținerea banilor ilegali luați la îndemnul Evgheniei Guțul și Dmitri Constantinov.
11:20
Eugeniu Buzatu, directorul general interimar al Energocom, a declarat, la o emisiune de la Moldova1, că facturile emise cu indicii eronați vor fi corectate, iar sumele achitate în plus de consumatori nu vor fi pierdute. Potrivit acestuia, facturarea se face exclusiv în baza datelor transmise de operatorii de distribuție, iar neconcordanțele apărute în ultima perioadă urmează să fie ajustate.
11:20
Serviciul Vamal anunță că marți, 2 decembrie, în intervalul orar 14:00 – 15:30, vor fi executate lucrări planificate de mentenanță la rețeaua de internet din cadrul postului vamal de frontieră Cahul–Oancea. Pe durata intervențiilor tehnice, conexiunea la internet va fi temporar întreruptă, iar activitatea postului va fi sistată.
Acum 8 ore
10:40
Ministerul Finanțelor anunță că, în perioada 1 decembrie – 10 decembrie 2025, este deschisă o nouă rundă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS), disponibilă online prin platforma eVMS.md.
10:00
Atac cu drone asupra Ismailului. Punctul Giurgiulești - Reni a fost închis temporar noaptea trecută # TVR Moldova
În noaptea de 1 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată ca urmare a unui atac cu drone al Rusiei asupra orașului Bolgrad, regiunea Odesa, potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova.
10:00
Parlamentul va găzdui cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM-UE). Evenimentul va avea loc vineri, 5 decembrie și va fi coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, și europarlamentarul Siegfried Mureșan.
10:00
Tatiana Cociu, primara municipiului Orhei, a anunțat marți, 2 decembrie, într-un video pe o rețea de socializare, că își dă demisia, pe motiv că ea și colegii săi „sunt amenințați cu arestări și sunt supuși presiunii și amenzilor”. Anunțul acesteia vine la o zi după ce politicianul fugar, Ilan Șor a anunțat că își retrage proiectele „sociale” din Moldova și sprijinul politic pentru primari.
09:30
Conducerea unei companii, bănuiți de prejudicierea bugetului de stat cu 8 milioane lei # TVR Moldova
Oamenii legii anunță că au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8.000.000 lei comisă de o companie din Chișinău în domeniul construcțiilor.
09:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).
09:20
O echipă de experți ai FMI se va afla în R. Moldova pentru a evalua evoluțiile din economie # TVR Moldova
O echipă de experţi ai Fondului Monetar Internaţional (FMI) condusă de Alina Iancu va vizita Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie 2025 pentru a purta discuții cu autoritățile și a analiza evoluțiile recente din economie. Anunțul a fost făcut de către reprezentanta permanentă a FMI în R. Moldova, Svetlana Cerovic.
Acum 12 ore
08:20
Rusia a cucerit cu 90% mai mult teritoriu în Ucraina în noiembrie decât în octombrie (DeepState) # TVR Moldova
Forțele rusești au cucerit aproximativ 505 kilometri pătrați de teritoriu ucrainean în noiembrie, aproape dublu față de câștigurile înregistrate în septembrie, a declarat proiectul ucrainean de cartografiere open-source DeepState într-o evaluare publicată pe 1 decembrie, potrivit Kyiv Independent.
08:00
Acum 24 ore
19:40
Ziua Marii Uniri a tuturor românilor a fost sărbătorită și în Republica Moldova. Sub sloganul "Suntem o țară și un neam" la programul de ceremonii religioase, momente comemorative și activități culturale de la Soroca au luat parte români de pe ambele maluri ale Prutului.
18:40
Premiul Negruzzi pentru Igor Șarov și titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Iași # TVR Moldova
Istoricul și profesorul Igor Șarov, rector al Universității de Stat din Moldova, se numără printre laureații ediției a X-a a Premiilor Naționale Negruzzi, distincții care recompensează anual excelența în domeniile artistic, umanist și științific.
18:10
Poliția R. Moldova informează că oamenii legii au reținut și au plasat în arest preventiv trei persoane implicate în omorul unui bărbat de 60 de ani, comis în luna septembrie 2025, în satul Horodiște, raionul Rezina.
18:10
Chiril Lucinschi scapă pe moment de sentință în Frauda Bancară / El se așteaptă la achitare # TVR Moldova
Examinarea dosarului penal pe numele fostului deputat PLDM, Chiril Lucinschi, învinuit de spălare de bani, este aproape de final. După patru ani de la rejudecarea cazului, magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, urmau să pronunţe astăzi sentinţa, însă au decis să comunice verdictul într-o altă şedinţă, pentru a analiza unele materiale din dosar. Procurorii anticorupţie au cerut 7 ani de închisoare pentru fostul deputat. Lucinschi se declară nevinovat.
18:10
Seară emoționantă la Gala Premiilor TVR MOLDOVA, care a revenit după patru ani. Studioul Televiziunii Române de la Chişinău i-a onorat ieri, la Teatrul Național "Mihai Eminescu", pe cei care au promovat limba română, au apărat valorile democratice, au susținut parcursul european al Republicii Moldova și au contribuit la dezvoltarea educației. Evenimentul a celebrat personalități și instituții care întruchipează esența valorilor românești. Cel mai emoționant moment al serii a fost acordarea premiului pentru Pace, oferit ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova, Excelenţa Sa Paun Rahovei.
18:00
În R. Moldova, timp de o săptămână, poliția a depistat droguri de peste un milion de euro # TVR Moldova
Oamenii legii anunță că, timp de o săptămână, au scos din circuit droguri de peste 20 milioane de lei, aproape un milion de euro, în urma unor acțiuni ample la nivel național.
17:50
Emil Ceban și-a declarat veniturile pentru 2024: Salariu de circa 5.000 de euro și o firmă la Bălți # TVR Moldova
Actualul ministru al Sănătății, Emil Ceban, și-a publicat declarația de avere și interese personale pentru anul 2024. Oficialul a declarat un venit de aproape 1,2 milioane de lei, aproximativ 105.000 de lei lunar, obținuți de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” (USMF), pentru funcția sa de rector.
17:40
Droguri de 14 milioane de lei, introduse prin contrabandă; Un ucrainean a fost reținut # TVR Moldova
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău – oficiul Botanica, au documentat activitatea infracțională a unui cetățean ucrainean de 63 de ani, suspectat de implicare în traficul de droguri sintetice de mare risc, prin intermediul aplicației Telegram.
17:20
Primăria Chișinău, pregătită să voteze bugetul pentru 2026, deși nu are unul pentru 2025 # TVR Moldova
Bugetul pentru anul 2026 încinge conflictul între fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Într-o conferință de presă, lidera fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău, Zinainda Popa, a afirmat că municipiul Chișinău riscă să piardă peste două miliarde de lei din investiții externe dacă bugetul municipal pentru 2026 nu va fi prezentat și votat la timp.
17:10
Astăzi, de Ziua României, colegul nostru Ion Răilean a ajuns la București pentru a vizita Muzeul Național Cotroceni, un loc cu o istorie de peste 350 de ani. Ansamblul este unul dintre cele mai importante monumente ale țării și un simbol al continuității istorice — de la domnitori, la regalitate, până la președinția modernă.
Ieri
17:00
Fugarul Ilan Șor își retrage sprijinul politic și anunță blocarea proiectelor sociale în R. Moldova # TVR Moldova
Condamnatul penal Ilan Şor anunţă, de la Moscova, că pune pe stop proiectele sociale pe care le-a iniţiat în Republica Moldova. Acesta declară că autorităţile de la Chişinău l-au lăsat fără 50 de milioane de dolari destinaţi oamenilor dar care, de facto, urmau să fie folosiţi pentru deturnarea statului de drept. Acesta a mai anunţat că va încerca să răstoarne guvernul de la Chişinău. Experţii spun că, de fapt, Şor a căzut în dizgraţia Kremlinului şi, e fapt, a fost înlăturat din rolul său de destabilizator al Republicii Moldova.
16:10
Românismul din satele Republicii Moldova – o identitate păstrată prin cultură și memorie # TVR Moldova
Cum se trăiește românismul în afara Chișinăului? Se păstrează el în satele Republicii Moldova? Răspunsul vine din Zaim, localitatea care găzduiește Casa Muzeu „Alexei Mateevici”, loc unde identitatea românească este trăită și transmisă mai departe. Scriitorul Ion Găină, directorul muzeului, a vorbit despre felul în care cultura și tradiția românească rezistă în mediul rural.
15:10
Expoziția de artă „Art Royal”, dedicată Reginei Maria a României, a ajuns la Chișinău și promite să fie un eveniment cultural de referință. Organizatorii au pregătit un program special pentru deschiderea oficială, iar publicul va putea urmări și un fragment din piesa de teatru „Inima Reginei Maria”, interpretată de actrița româno-canadiană Claudia Motea.
14:00
„Sărbătoare tensionată”. Simion și Georgescu participă separat la evenimentele de la Alba-Iulia # TVR Moldova
Sărbătoare tensionată la Alba Iulia, unde sunt prezenţi liderul AUR, George Simion, precum şi fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Cei doi participă la evenimente separate.
13:40
„Actual pentru toate timpurile”. 1 Decembrie, sărbătorit la Liceul „Ion Creangă” din Chișinău # TVR Moldova
De Ziua Națională a României, elevii Liceului Teoretic "Ion Creangă" din Chișinău au transformat sărbătoarea de 1 Decembrie într-o lecție de identitate și apartenență. Prin dans, cântec, poezie, școlarii mai mari şi mai mici au rememorat momentele care au stat la baza formării statului român și au reafirmat legătura profundă dintre Basarabia și România.
13:30
Dosarul lui Guțul și Popan este blocat la Curtea de Apel din cauza lipsei de magistrați # TVR Moldova
Dosarul în care Evghenia Guțul și Svetlana Popan au fost condamnate la închisoare este temporar blocat. Magistraţii Curţii de Apel Centru examinează recursul depus de avocați, însă procedura a fost întreruptă după ce unul dintre judecători a picat vetting-ul şi urmează să fie înlocuit. Reprezentenţaii Consiliului Superior al Magistraturii recunosc că procedura de vetting a creat o criză de judecători şi la curţile de Apel, iar acest lucru afectează soluţionarea dosarelor pe rol.
13:30
Republica Moldova nu poate deveni o victimă a războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, iar încălcările spațiului aerian al țării de către drone rusești sunt inacceptabile și pun în pericol traficul aerian civil.
13:20
Judocanii Mihail Latîșev și Victor Sterpu, antrenaţi de Valeriu Duminică, au suplimentat palmaresul Republicii Moldova cu două medalii de la Grand Slam-ul din Abu Dhabi. Primul sportiv a cucerit argintul, iar celălalt a obținut bronzul.
13:20
Școlile din Moldova rămân fără profesori: 700 de posturi vacante și norme suprasolicitate # TVR Moldova
Profesorii de matematică, fizică, chimie, limba română şi învățători de clasele primare sunt cei mai căutați în școlile din Republica Moldova. Sunt vacante peste 700 de locuri. Multi dascăli predau peste normă, iar unii au făcut recalificări pentru a putea preda şi discipline conexe. In acest an au fost repartizați cei mai mulți tineri specialiști de până acum, peste 420 de dar lipsa de cadre rămâne.
13:10
Judocanii Mihail Latîșev și Victor Sterpu, antrenaţi de Valeriu Duminică, au suplimentat palmaresul Republicii Moldova cu două medalii de la Grand Slam-ul din Abu Dhabi. Primul sportiv a cucerit argintul, iar celălalt a obținut bronzul.
