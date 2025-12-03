Chișinăul găzduiește Expoziția „Art Royal” dedicată Reginei Maria
"Art Royal", o expoziție dedicată Reginei Maria a României, a ajuns la Chișinău. Ținute vestimentare inspirate din garderoba reginei, bijuterii reconstituite și elemente de mobilier care aduc atmosfera palatului regal au fost expuse la Muzeul National de Istorie a Moldovei. Evenimentul aduce în fața publicului o reinterpretare contemporană a eleganței și simbolurilor regale asociate uneia dintre cele mai influente personalități feminine ale istoriei românești.
Republica Moldova va intra în noul an agricol cu datorii de circa un miliard de lei la Fondul de subvenționare, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, înainte de ședința Guvernului din trei decembrie, precizând că „bucură" acest fapt, căci astfel, fermierii investesc în sectorul agricol.
La punctul de trecere a frontierei Lipcani (Republica Moldova) – Rădăuți (România) urmează a fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii pentru inițierea negocierilor proiectului Acordului între Guvernul R. Moldova și Guvernului României privind efectuarea controlului coordonat și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia.
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat înaintea ședinței Guvernului din 3 decembrie că formatul de negocieri „5+2” privind reglementarea conflictului transnistrean nu mai este funcțional și nu poate fi reluat în actualul context regional.
Începând cu anul viitor, cetățenii R. Moldova nu vor mai primi compensații în factură pentru energia electrică. Despre acest lucru a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, jurnaliștilor la ședința Guvernului de miercuri, 3 decembrie.
TVR Moldova își mărește echipa și caută un reporter pasionat, curios și prezent mereu acolo unde se întâmplă lucruri importante. Dacă îți place să descoperi povești, să întrebi, să cauți și să explici pe înțelesul tuturor, aici este locul potrivit.
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale, prin Programul „Europa este aproape”, va primi finanțare din bugetul de stat. Anunțul a fost făcut de către viceprim-ministrul Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicată progreselor programului și noilor investiții planificate pentru anul 2025.
O femeie de 70 de ani a fost prinsă pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să transporte ilegal peste un kilogram de aur în lingouri şi monede.
În sezonul rece 2025–2026, familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații pentru încălzire cuprinse între 500 și 1000 de lei, însă Guvernul a introdus un nou criteriu de non-vulnerabilitate, menit să îmbunătățească procesul de distribuire a ajutorului.
Uniunea Europeană va opri în mod efectiv și permanent importul de gaz rusesc și va avansa spre eliminarea treptată a petrolului rusesc, în urma acordului politic provizoriu încheiat astăzi între Parlamentul European și Consiliu.
O echipă de asistență medicală urgentă a fost amenințată cu arma, pe 2 decembrie, în timpul unei intervenții, potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară miercuri dimineață mai multe percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca, vizând membri ai conducerii instituției și un deținut. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și coruperea activă.
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a include noi categorii de produse apărute pe piață. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre în acest sens.
Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în România, precum și din mandatul care îl deține prin cumul în Serbia și Muntenegru. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri în ședința de miercuri, 3 decembrie. Totodată, Guvernul a votat pentru rechemarea lui Dumitru Braghiș din funcția de ambasador al Republica Moldova în China.
Judecătorii au admis parțial, miercuri, cererea formulată de avocații lui Vladimir Plahotniuc privind audierea celor 168 de martori în dosarul „Furtul Miliardului”. Instanța a aprobat însă audierea a 27 de martori potrivit încheierii pronunțate pe 3 decembrie.
Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în România, precum și din mandatul prin cumul în Serbia și Muntenegru. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri în ședința de miercuri, 3 decembrie.
Patru persoane, dintre care trei minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă.
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat demisia, în această dimineață. Anunțul acestuia vine la două zile după ce politicianul fugar, Ilan Șor, a anunțat că își retrage proiectele „sociale” din Republica Moldova și sprijinul politic pentru primari.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de pe piață a unui lot de ouă de găină produse de operatorul „ADALVA” SRL, după ce au fost depistate reziduuri de medicamente de uz veterinar.
Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a declarat că Vladimir Putin și reprezentanții SUA au avut o întâlnire „foarte utilă, constructivă și substanțială” la Kremlin, care a durat aproape cinci ore, relatează meduza.io.
Peste 40% din piața de droguri a Republicii Moldova este controlată de un grup criminal gestionat dintr-un stat UE. Doi membri ai acestei grupări au fost arestați. Creșterea îngrijorătoare a comercializării narcoticelor se înregistrează pe fundalul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Toate aceste dezvăluiri au fost făcute de Ruslan Cucu, șeful Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova.
Rusia este pregătită să poarte război împotriva Europei „chiar acum” dacă țările europene încep un război. Vladimir Putin a declarat acest lucru la o întâlnire cu jurnaliștii, amenințând Europa cu distrugerea totală dacă izbucnesc ostilitățile. „Ar putea apărea rapid o situație în care nu vom avea cu cine să negociem”, a spus el (citat de TASS), potrivit www.moscowtimes.ru.
Banca Centrală Europeană (BCE) a refuzat să ofere garanții pentru un „împrumut reparatoriu” de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, ce ar trebui să fie garantat prin active blocate ale Băncii Centrale a Rusiei în țările occidentale, relatează Meduza și Evropeiskaia Pravda, cu referire la Financial Times.
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”, Natalia Bulat, a fost eliberată din închisoare și plasată în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată pentru TV8 de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.
De Ziua Naţională a României, iubitorii de film din Chişinău se pot bucura de unele dintre cele mai apreciate producții românești ale anului. Drame, comedii, thrillere, toate prezentate în cadrul festivalului KinoHora, un eveniment transfrontalier care unește, prin film, cele două maluri ale Prutului.
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat mai multe modificări la Codul Educației, care vor duce la reorganizarea școlilor cu un număr redus de elevi. Astfel, gimnaziile cu mai puțin de 35 de elevi în clasele a V-a – a IX-a vor fi transformate în școli primare. Şcolile-grădiniță primare cu mai puțin de 10 elevi vor fi transformate în grădinițe. Potrivit ministrului, la etapa actuală, procesul va viza 73 de instituții de învățământ.
Tot mai mulți copii și adolescenți aleg cartea în locul telefonului. La această concluzie s-a ajuns la finalul programului "Chișinăul citește", ce promovează lectura prin intermediul unor dialoguri între cititori și autori.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă din 2 decembrie, că nu are informații privind posibile demisii în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) în legătură cu dosarul TUX. Potrivit șefei statului, în prezent, au loc anchete, iar persoanele vizate urmează să fie trase la răspundere dacă vor fi găsite vinovate.
Președinta Maia Sandu avertizează că dronele rusești reprezintă un risc real pentru Republica Moldova și critică politicienii care minimalizează incidentul de la Cuhureștii de Jos, acuzându-i că manipulează și dezinformează populația. Mai mulţi politicieni şi deputaţi de la Chişinău au reacţionat cu sarcasm în urma căderii dronei ruseşti pe o casă din satul Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti.
Contrabanda cu muniții e „o problemă mare cu care Republica Moldova se va confrunta în continuare, având un război la hotar, spune președinta Maia Sandu, precizând că s-a discutat la mai multe ședințe despre dosarul contrabandei cu muniții la vamă și se așteaptă rezultatele anchetei.
Încep lucrările de reparație și modernizare a barajului Nodul Hidrotehnic Costești–Stânca, transmite Ministerul Mediului, în urma vizitei lui Gheorghe Hajder în raionul Râșcani. Scopul principal este creșterea siguranței operaționale și menținerea funcționalității optime a nodului hidrotehnic pe termen lung.
Implementarea cotei zero la profitul nedistribuit, în 2026, pentru companii, majorarea cheltuielilor suportate de cetăţeni în perioada fiscală pentru învățământ şi facilităţi pentru producătorii de energie regenerabilă. Sunt câteva prevederi, incluse într-un proiect de lege elaborat de fracţiunea PAS din Parlament şi prezentate într-o conferinţă de presă.
Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate din 2 decembrie 2025.
Vitalie Spînu a triumfat pentru al treilea an la rând în capitala Serbiei. Soția acestuia, Anastasia Spînu, a obținut și ea medalia de aur, iar Daniel Mutelica a cucerit titlul la tineret.
Fosta șefă a diplomației europene, Federica Mogherini, se numără printre cele trei persoane reținute marți de poliția belgiană în cadrul unei ample investigații de fraudă privind finanțarea unei academii pentru tineri diplomați din Bruges, au declarat pentru Euractiv și partenerul său De Standaard două persoane familiarizate cu ancheta.
Natalia Ixari, fosta specialistă în comunicare și consilieră a primarului de Chișinău, Ion Ceban, și-a depus la Autoritatea Națională de Integritate declarația de avere și interese personale pe 29 octombrie 2025, cu ocazia plecării sale din funcție la începutul aceleiași luni.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis astăzi sancționarea judecătorului Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău cu mustrare disciplinară ca urmare a unei încheieri emise de acesta în dosarul lui Vladimir Andronachi în care judecătorul a susținut că în activitatea sa s-au produs imixtiuni din partea conducerii Republicii Moldova.
Un brad ieșit din tipare a adus spiritul sărbătorilor de iară la Universitatea Tehnică din Moldova. Creat chiar de studenții instituţiei de învăţământ, acesta a fost declarat câștigătorul concursului "Cel mai inovativ brad". Pomul de Crăciun impresionează prin simplitate, jocuri de lumini și multă creativitate, iar pe patru decembrie va scos la licitație la Gala Generozității 2025, pentru a susține o cauză caritabilă.
Peste 1.700 de copii din Republica Moldova au tulburări din spectrul autist și au nevoie de sprijin specializat. Însă lipsa psihopedagogilor, logopezilor și psihologilor face ca mulți dintre micuţi să nu poată fi ajutați. Ministerul Educației promite să angajeze noi specialiști și să formeze echipe mobile care să ajungă în școlile mici, acolo unde sprijinul pentru copii lipsește aproape complet.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a reținut un lot de 2.305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator efectuate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni au confirmat prezența bacteriei Salmonella.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în dosarul în care Aliona Tcaci, Angela Jomiru și Mihail Mitrofan au fost judecați într-un amplu dosar de trafic de influență: 70.000 de euro pentru terenuri, 10.000 de euro pentru gherete, 5.000 de euro pentru o întrevedere cu un ministru și 15.000 euro pentru „rezolvarea” unui dosar penal.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis marți, 2 decembrie, suspendarea din funcție a judecătorului Ghenadie Tocaiuc până la pronunțarea unei hotărâri definitive în dosarul său penal. Hotărârea a fost adoptată de plenul Consiliului.
Șefa unei agenții de turism din Chișinău este acuzată de escrocherie în valoare de 3,8 milioane de lei. Victimele sunt persoane care au plătit pentru vacanțe în care nu au mai plecat. Oamenii legii anunță că au finalizat urmărirea penală și au trimis în instanța de judecată cauza penală de învinuire a administratoarei companiei turistice pentru fapte de escrocherie, potrivit Procuraturii Generale.
