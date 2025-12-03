Ambasadorii R. Moldova în România și China au fost rechemați din funcție

14:40

Peste 1.700 de copii din Republica Moldova au tulburări din spectrul autist și au nevoie de sprijin specializat. Însă lipsa psihopedagogilor, logopezilor și psihologilor face ca mulți dintre micuţi să nu poată fi ajutați. Ministerul Educației promite să angajeze noi specialiști și să formeze echipe mobile care să ajungă în școlile mici, acolo unde sprijinul pentru copii lipsește aproape complet.