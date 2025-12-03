Cea mai mare parte a pieții de droguri din Moldova este controlată de un grup criminal din UE

18:10

Seară emoționantă la Gala Premiilor TVR MOLDOVA, care a revenit după patru ani. Studioul Televiziunii Române de la Chişinău i-a onorat ieri, la Teatrul Național "Mihai Eminescu", pe cei care au promovat limba română, au apărat valorile democratice, au susținut parcursul european al Republicii Moldova și au contribuit la dezvoltarea educației. Evenimentul a celebrat personalități și instituții care întruchipează esența valorilor românești. Cel mai emoționant moment al serii a fost acordarea premiului pentru Pace, oferit ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova, Excelenţa Sa Paun Rahovei.