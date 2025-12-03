LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 3 decembrie 2025
SafeNews, 3 decembrie 2025 10:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 3 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 3 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
10:10
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, a anunțat că demisionează din funcție. Mesajul a fost făcut public printr-o adresare către locuitorii orașului. „Dragi prieteni, stimați locuitori ai Taracliei! Demisionez! Este o decizie dificilă, dar, în condițiile actuale, singura onestă posibilă. Autoritățile nu doresc ca orașul să se dezvolte. Nu au nevoie de o Taraclie prosperă și […] Articolul Veaceslav Lupov demisionează din funcția de primar al Taracliei apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
10:00
Vladimir Putin a folosit un amestec de farmec, tergiversări calculate şi ameninţări directe pentru a le arăta trimişilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner poziţia exactă a Rusiei în ceea ce priveşte pacea cu Ucraina, scrie POLITICO. Witkoff, trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, şi Kushner, ginerele lui Trump, s-au bucurat marţi de o […] Articolul POLITICO: Cum au intrat Kushner şi Witkoff în jocul de război al lui Putin apare prima dată în SafeNews.
10:00
Premier Energy Distribution avertizează consumatorii cu privire la apeluri telefonice frauduloase prin care persoane necunoscute solicită date din buletin sub pretextul înlocuirii contoarelor și îi amenință cu deconectarea energiei electrice. Compania subliniază că nu cere niciodată date personale la telefon pentru astfel de intervenții și îndeamnă populația să manifeste vigilență, transmite IPN. Potrivit furnizorului, schimbarea […] Articolul Consumatorii, avertizați despre apeluri false privind înlocuirea contoarelor de lumină apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 3 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 3 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
LIVE | Briefing de presă susținut de către deputații PAS – Valeriu Robu, Mihail Druță și Alic Baraboi # SafeNews
Briefing de presă susținut de către deputații PAS – Valeriu Robu, Mihail Druță și Alic Baraboi. Articolul LIVE | Briefing de presă susținut de către deputații PAS – Valeriu Robu, Mihail Druță și Alic Baraboi apare prima dată în SafeNews.
09:50
O femeie a încercat să transporte ilicit lingouri și monede presupuse a fi de aur, prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Este vorba despre o nerezidentă, identificată de către polițiștii de frontieră în conlucrare cu funcționarii vamali În timpul controlului de specialitate al pasagerilor de pe ruta Chișinău-Londra, echipa comună a observat în bagajul […] Articolul FOTO | Aeroportul Chișinău: Femeie depistată cu aur nedeclarat în bagaje apare prima dată în SafeNews.
09:50
Patru persoane, dintre care trei minori, la un pas de tragedie după o intoxicație cu monoxid de carbon în raionul Ungheni # SafeNews
Patru persoane, între care trei copii, au fost la un pas de tragedie în dimineața zilei de 3 decembrie 2025, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă defectă. Incidentul a avut loc în localitatea Grozasca, raionul Ungheni. Potrivit Serviciului 112, apelul de urgență a fost înregistrat la ora 01:38. […] Articolul Patru persoane, dintre care trei minori, la un pas de tragedie după o intoxicație cu monoxid de carbon în raionul Ungheni apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
09:40
Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) a redus aproximativ 2.000 de angajați în cadrul procesului de optimizare realizat de Casa Albă. O parte dintre angajați au fost concediați, iar alții au plecat din proprie inițiativă sau au acceptat o plecare anticipată cu păstrarea plăților. Despre acest lucru relatează publicația Defense One, citând surse. Numărul exact […] Articolul Personalul Agenției Naționale de Securitate a SUA, redus cu 2.000 de angajați apare prima dată în SafeNews.
09:20
LIVE | Conferință de presă susținută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, dedicată Programului „Europa este Aproape” # SafeNews
Conferință de presă susținută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, dedicată Programului „Europa este Aproape”. Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, dedicată Programului „Europa este Aproape” apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
09:10
Tot mai multe raportări de corupție în MAI. Ministra: „Verificăm inclusiv informațiile apărute pe rețelele sociale” # SafeNews
Numărul raportărilor de tentative de corupție făcute chiar de angajații structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) este în creștere semnificativă. Potrivit ministrului Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, datele indică o schimbare de comportament în interiorul sistemului, deși anul trecut doar 30 din cele 146 de anchete de serviciu s-au soldat cu sancțiuni. Șefa MAI a menționat că […] Articolul Tot mai multe raportări de corupție în MAI. Ministra: „Verificăm inclusiv informațiile apărute pe rețelele sociale” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Europa ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti până în 2027 # SafeNews
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenţei de energia rusă. Acordul va include o interdicţie treptată şi obligatorie din punct de vedere legal în ceea ce […] Articolul Europa ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti până în 2027 apare prima dată în SafeNews.
08:50
Avocatul Andrei Domenco, nemulțumit de lipsa evoluțiilor în dosarul Car Vertical: „Unde a dispărut cazul?” # SafeNews
Avocatul Andrei Domenco readuce în atenția publicului scandalul Car Vertical, canalul de Telegram, pe care au fost încărcate imagini foto și video în ipostaze intime ale unor fete și femei din Moldova, scrie unimedia.md. „Ce s-a mai întâmplat cu dosarul? Subiectele se discută exact atât timp cât fac gălăgie? Trece furtuna din online, rămân victimele […] Articolul Avocatul Andrei Domenco, nemulțumit de lipsa evoluțiilor în dosarul Car Vertical: „Unde a dispărut cazul?” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Profituri record pentru companiile de microfinanțare: aproape 900 de milioane de lei în 2024 # SafeNews
Sectorul de creditare nebancară a continuat să crească în primele nouă luni ale anului 2025, companiile de microfinanțare (OCN) au raportat active totale de peste 20,1 miliarde de lei și un profit net cumulat de circa 900,4 milioane de lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Volumul împrumuturilor acordate a ajuns la aproximativ 15,43 miliarde […] Articolul Profituri record pentru companiile de microfinanțare: aproape 900 de milioane de lei în 2024 apare prima dată în SafeNews.
08:30
VIDEO | Depozit de petrol din regiunea Tambov, în flăcări, după un atac cu drone ucrainene, anunță autoritățile ruse # SafeNews
Un atac cu drone lansat de Ucraina a provocat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Tambov din sud-estul Rusiei, a declarat miercuri guvernatorul Evgheni Pervișov, informează Reuters. „Pompierii și forțele de ordine au sosit prompt la fața locului. Toate forțele și resursele necesare au fost mobilizate”, a declarat el pe aplicația de […] Articolul VIDEO | Depozit de petrol din regiunea Tambov, în flăcări, după un atac cu drone ucrainene, anunță autoritățile ruse apare prima dată în SafeNews.
08:30
Guvernul italian va amâna aprobarea unui decret care ar permite Romei să prelungească furnizarea de echipament militar către Ucraina până anul viitor, au declarat marți surse apropiate acestei chestiuni, pentru agenția de presă Reuters. Amânarea survine pe fondul tensiunilor din cadrul coaliției de dreapta a premierului Giorgia Meloni cu privire la sprijinul acordat Ucrainei împotriva […] Articolul Tensiuni în guvernul Italiei: Ajutorul militar pentru Ucraina, amânat apare prima dată în SafeNews.
08:30
Planul american de pace pentru Ucraina tensionează Alianța: miniștrii NATO se reunesc la Bruxelles # SafeNews
NATO se pregătește pentru o reuniune tensionată, programată pentru joi, în care miniștrii de externe vor discuta un plan de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite, fără consultarea prealabilă a aliaților și în condițiile în care cel mai puternic membru al Alianței va fi reprezentat doar de un ministru adjunct. Întâlnirea are loc la […] Articolul Planul american de pace pentru Ucraina tensionează Alianța: miniștrii NATO se reunesc la Bruxelles apare prima dată în SafeNews.
08:20
În 2024, situațiile de urgență și incendiile din Republica Moldova au provocat moartea a 118 persoane și pagube de aproape 4,85 miliarde de lei.Fenomenele meteorologice extreme, seceta și incendiile la scară largă devin tot mai mult principalele cauze ale accidentelor. În total, 231 de fenomene meteorologice extreme și 1.634 de incendii au avut loc în […] Articolul Pagubele produse de dezastre în 2024 s-au ridicat la aproape cinci miliarde de lei apare prima dată în SafeNews.
08:20
Un sat temporar pentru Jocurile Olimpice din 2026 va fi construit în Italia pentru 38 de milioane de euro # SafeNews
În orașul italian Cortina d’Ampezzo va fi construit un sat format din 377 de case mobile modulare, care va putea găzdui 1.400 de participanți la Jocurile Olimpice și Paralimpice. Jocurile Olimpice de iarnă și Jocurile Paralimpice vor avea loc în orașele italiene Milano și Cortina d’Ampezzo. În timp ce în Milano nu există probleme cu […] Articolul Un sat temporar pentru Jocurile Olimpice din 2026 va fi construit în Italia pentru 38 de milioane de euro apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
08:10
Slovenia a înscris în Constituţie dreptul tuturor cetăţenilor de a plăti în numerar, după ce digitalizarea rapidă a tranzacţiilor financiare a stârnit temeri cu privire la dispariţia banilor cash din viaţa de zi cu zi, notează agerpres.ro. Amendamentul constituţional corespunzător, care consacră dreptul de a utiliza bancnote şi monede în toate tranzacţiile bancare şi juridice, a […] Articolul O țară UE apără bancnotele și monedele: plata cash devine drept înscris în Constituție apare prima dată în SafeNews.
08:10
Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică, transmite Reuters. Suspendarea se aplică persoanelor din 19 ţări care erau deja supuse unei interdicţii parţiale de călătorie în luna iunie, […] Articolul SUA suspendă toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene apare prima dată în SafeNews.
08:10
Malaezia anunţă reluarea căutărilor avionului MH370, la mai bine de un deceniu de la dispariţie # SafeNews
Căutările avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines vor fi reluate la sfârşitul lunii decembrie, a anunţat miercuri Ministerul Transporturilor din Malaezia, la mai bine de un deceniu de la dispariţia avionului, transmite AFP. Boeingul 777, care transporta 239 de persoane, a dispărut de pe ecranele radarului pe 8 martie 2014, în timp ce se afla […] Articolul Malaezia anunţă reluarea căutărilor avionului MH370, la mai bine de un deceniu de la dispariţie apare prima dată în SafeNews.
08:00
Maia Sandu susține că riscurile din partea Rusiei la adresa securității Moldovei vor crește, motiv pentru care autoritățile nu trebuie să se relaxeze. Declarația a fost făcută după ședința Consiliului Național de Securitate. Întrebată dacă anunțul făcut de condamnatul fugar Ilan Șor despre închiderea tuturor „proiectelor sociale” din Republica Moldova și retragerea sprijinului politic oferit […] Articolul Sandu: Riscurile din partea Rusiei vor crește. Nu trebuie să ne relaxăm apare prima dată în SafeNews.
07:50
Ușakov: Întâlnirea dintre Putin și Whitkoff a fost „constructivă”, însă nu există un plan de compromis privind Ucraina # SafeNews
Întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu emisarul american Steve Whitkoff s-a încheiat fără un acord concret privind un posibil plan de pace pentru Ucraina, a declarat consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov. Discuțiile, la care a participat și Jared Kushner, au durat aproape cinci ore. Potrivit lui Ușakov, întâlnirea a fost „utilă și […] Articolul Ușakov: Întâlnirea dintre Putin și Whitkoff a fost „constructivă”, însă nu există un plan de compromis privind Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:50
VIDEO | O vedetă pop cere Casei Albe să nu îi mai folosească muzica și denunță o înregistrare „dezgustătoare” # SafeNews
Vedeta pop americană Sabrina Carpenter a cerut marți Casei Albe să nu se mai folosească muzica ei, după ce administrația Trump a inclus una dintre melodiile ei într-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare, în care sunt arătați agenți ICE arestând oameni, informează Reuters. Înregistrarea, distribuită luni de Casa Albă, conține melodia de succes […] Articolul VIDEO | O vedetă pop cere Casei Albe să nu îi mai folosească muzica și denunță o înregistrare „dezgustătoare” apare prima dată în SafeNews.
07:50
Mașinile Porsche ale unor proprietari ruși au devenit inutilizabile în întreaga țară – pe fondul unor suspiciuni de interferențe deliberate cu semnalul satelit. Sute de proprietari ruși de automobile Porsche au raportat în ultimele zile că vehiculele lor au devenit brusc inutilizabile, în condițiile în care apar tot mai multe temeri privind posibile interferențe deliberate […] Articolul Criză fără precedent: Mașinile de lux ale rușilor se blochează masiv apare prima dată în SafeNews.
07:50
Contrabanda cu muniții este „o problemă mare cu care Republica Moldova se va confrunta în continuare, având un război la hotar”, a declarat marți președinta Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, deși subiectul nu a fost discutat. Pe acest caz, concret, se investigează, dar, dincolo de acest caz, este clar că riscurile sunt […] Articolul Maia Sandu: Contrabanda cu muniții rămâne o problemă majoră pentru Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
07:40
Incident grav în Germania: Muniție militară furată dintr-un camion, în timp ce șoferul dormea # SafeNews
Aproximativ 20.000 de cartușe au fost furate dintr-un camion care transporta muniție a Bundeswehr, armata germană, după ce șoferul unei firme civile de transport a lăsat vehiculul nesupravegheat într-o parcare din apropierea orașului Burg, lângă Magdeburg, transmite SafeNew.md cu referire la Der Spiegel. Incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți. Șoferul, angajat […] Articolul Incident grav în Germania: Muniție militară furată dintr-un camion, în timp ce șoferul dormea apare prima dată în SafeNews.
07:30
Șeful unei rețele de spionaj rusesc, pus sub acuzare în Polonia. El coordona câteva zeci de persoane # SafeNews
Parchetul Naţional din Polonia a anunţat marţi că a pus sub acuzare, în lipsă, un cetăţean rus suspectat că a condus operaţiuni de spionaj şi sabotaj în 2023, relatează AFP, preluată de Agerpres. Conform unui comunicat al parchetului, Mihail Mirgorodski, în vârstă de 28 de ani, este acuzat că a creat şi condus în acea […] Articolul Șeful unei rețele de spionaj rusesc, pus sub acuzare în Polonia. El coordona câteva zeci de persoane apare prima dată în SafeNews.
07:30
FLASH | Putin amenință cu represalii după atacurile asupra petrolierelor rusești din Marea Neagră # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, marți, că ia în considerare măsuri de represalii ca răspuns la atacurile ucrainenilor asupra petrolierelor din flota fantomă a Rusiei, una dintre acestea fiind posibilitatea de a tăia accesul Ucrainei la mare, scrie presa rusă, citată de RBC Ukraine. Întrebat despre atacul asupra tancurilor petroliere din Marea Neagră, Putin […] Articolul FLASH | Putin amenință cu represalii după atacurile asupra petrolierelor rusești din Marea Neagră apare prima dată în SafeNews.
07:30
Echipa feminină de volei a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) a câștigat Cupa Moldovei, după ce a învins formația Dor-UTM în meciul pentru medaliile de aur. Meciul s-a încheiat cu scorul de 3-2 la seturi: 18:25, 25:21, 25:20, 21:25, 15:11. Echipa ASEM a fost condusă de antrenorul Vladimir Chiseliov. Lotul echipei include: Oxana […] Articolul Echipa feminină a ASEM câștigă Cupa Moldovei la Volei apare prima dată în SafeNews.
07:30
Tentativă de asasinat asupra unui candidat la prezidențialele din Peru. „Un început prost de campanie” # SafeNews
Candidatul la prezidenţialele peruane din aprilie 2026 Rafael Belaunde a scăpat marţi unui atac armat la sud de Lima, într-o ţară care se confruntă cu o creştere a violenţelor legate de crima organizată, relatează AFP, preluată de Agerpres. „Au fost trase focuri de armă de pe o motocicletă” asupra vehiculului liderului partidului Libertatea Populară, a […] Articolul Tentativă de asasinat asupra unui candidat la prezidențialele din Peru. „Un început prost de campanie” apare prima dată în SafeNews.
07:20
Pe măsură ce începem să scoatem cutiile cu ornamentele de anul trecut, designerii ne avertizează că nu toate decorațiunile mai sunt potrivite pentru acest sezon. Crăciunul din acest sezon aduce o schimbare majoră în decor: se pune accent pe naturalețe, texturi bogate și simplitate sofisticată, înlocuind artificiile colorate și kitsch-ul tradițional. Piese atemporaleSteaua de pe […] Articolul Decorațiunile de Crăciun care nu mai sunt la modă în acest sezon: Cu ce le înlocuim apare prima dată în SafeNews.
07:10
Violenta juvenilă zguduie Europa: Țara care vrea să reducă vârsta minimă pentru a răspunde penal la 12 ani # SafeNews
Doi copii de 13 ani au atacat proprietarul unui chioșc din Dortmund, folosind o macetă și cauzându-i răni grave, inclusiv amputarea unui deget, readucând în discuție în Germania reducerea vârstei de răspundere penală. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 29 noiembrie, când minorii, un elev sirian și un copil german de origine bulgară, au pătruns […] Articolul Violenta juvenilă zguduie Europa: Țara care vrea să reducă vârsta minimă pentru a răspunde penal la 12 ani apare prima dată în SafeNews.
07:00
Pregătiri pentru Sărbători: Traficul din centrul orașului, blocat temporar. Ce rute se modifică # SafeNews
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada 5 decembrie, ora 09:00 – 6 decembrie, ora 05:00, circulația transportului — inclusiv a transportului public — va fi sistată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin. Măsura este necesară pentru desfășurarea manifestărilor dedicate inaugurării Sărbătorilor […] Articolul Pregătiri pentru Sărbători: Traficul din centrul orașului, blocat temporar. Ce rute se modifică apare prima dată în SafeNews.
06:50
STOP CADRU | Un Ferrari de 400.000 de euro, parcat la balconul unui bloc: Vecinii au rămas fără cuvinte # SafeNews
Locuitorii unui cartier din Viena au asistat, săptămâna trecută, la o scenă demnă de filme: un Ferrari de aproape 400.000 de euro a fost ridicat cu o macara uriașă și așezat cu grijă pe terasa unui apartament. Momentul spectaculos s-a petrecut pe strada Gerasdorfer, în districtul Vienna-Floridsdorf. Oamenii au ieșit din case atrași de zgomotele […] Articolul STOP CADRU | Un Ferrari de 400.000 de euro, parcat la balconul unui bloc: Vecinii au rămas fără cuvinte apare prima dată în SafeNews.
06:40
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, reținută pentru corupție, a fost plasată în arest la domiciliu # SafeNews
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, reținută recent pentru presupuse fapte de corupție, a fost eliberată din închisoare și plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Potrivit Procuraturii Generale, instanța a admis doar parțial solicitarea procurorilor de a prelungi arestul preventiv. „Demersul procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău privind prelungirea măsurii preventive, […] Articolul Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, reținută pentru corupție, a fost plasată în arest la domiciliu apare prima dată în SafeNews.
06:30
Zelenski anunță un nou plan de pace în 20 de puncte, elaborat împreună cu SUA: „Acum există cea mai mare șansă de a opri războiul” # SafeNews
Ucraina și Statele Unite au finalizat un nou plan de pace în 20 de puncte, rezultat din transformarea foii de parcurs inițiale propuse de Washington, a anunțat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă susținute la Dublin. Liderul ucrainean se află în Irlanda într-o vizită oficială, transmite Sky News. Potrivit acestuia, propunerea americană […] Articolul Zelenski anunță un nou plan de pace în 20 de puncte, elaborat împreună cu SUA: „Acum există cea mai mare șansă de a opri războiul” apare prima dată în SafeNews.
06:20
Guvernul României poate prelua controlul activelor Lukoil. A fost aprobat noul mecanism pentru companiile aflate sub sancțiuni # SafeNews
Guvernul României a aprobat marți un nou mecanism prin care statul va putea prelua controlul asupra activelor companiilor aflate sub sancțiuni internaționale, inclusiv ale gigantului petrolier rus Lukoil. Măsura vine pe fondul temerilor privind stabilitatea pieței energetice, transmite Reuters. Potrivit actului normativ, Executivul va avea posibilitatea de a numi administratori speciali în companiile afectate de […] Articolul Guvernul României poate prelua controlul activelor Lukoil. A fost aprobat noul mecanism pentru companiile aflate sub sancțiuni apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
06:10
Pompierii din Dresda au avut parte de o intervenție neobișnuită, după ce o dubă transportată pe o platformă a rămas agățată de liniile de tramvai, chiar înainte de a trece pe sub un pod. Incidentul s-a produs în zona Industriestraße, iar motivele pentru care șoferul nu a observat înălțimea limitată rămân încă neclare. La fața […] Articolul Incident bizar: Un camion cu platformă a rămas prins sub cablurile de tramvai apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
21:00
Guvernul Italiei ar putea amâna adoptarea decretului care ar permite continuarea livrărilor de ajutor militar către Ucraina în anul 2026, transmite SafeNews.md cu referire la Reuters. Sursele agenției susțin că întârzierea este legată de tensiunile existente în cadrul coaliției guvernamentale. Decretul, care ar fi trebuit să fie discutat în cadrul unei ședințe pregătitoare programate pentru […] Articolul Italia ar putea amâna aprobarea unui decret privind ajutorul militar pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
19:40
DOC | Administrația prezidențială prezintă Planul de reziliență democratică pentru 2026–2027 # SafeNews
Administrația prezidențială a anunțat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani. Documentul cu 24 de acțiuni a fost prezentat după ședința Consiliului Național de Securitate, convocată de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Planul pune accent pe protejarea proceselor electorale, reducerea riscurilor de manipulare informațională și întărirea capacităților instituționale. Printre măsuri se regăsesc […] Articolul DOC | Administrația prezidențială prezintă Planul de reziliență democratică pentru 2026–2027 apare prima dată în SafeNews.
18:20
Consiliul Național de Securitate a aprobat astăzi un plan de măsuri pentru întărirea rezilienței democratice, cu accent pe combaterea dezinformării și prevenirea finanțării electorale ilegale. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu. Planul pentru anii 2026–2027 are ca scop protejarea proceselor democratice de ingerințele externe și consolidarea securității naționale, pe fondul experiențelor recente din […] Articolul Maia Sandu anunță măsuri împotriva dezinformării și finanțării electorale ilegale apare prima dată în SafeNews.
18:10
Un lot de ouă va fi retras urgent de pe piață după ce laboratorul ANSA a depistat reziduuri de antibiotic. Autoritățile avertizează consumatorii să nu le consume. Ouăle provin din satul Țipala, raionul Ialoveni, și sunt valabile până pe 28 decembrie 2025. Analizele au arătat prezența antibioticului Salinomicin, interzis în produsele destinate consumului uman. Ingerarea […] Articolul ALERTĂ ALIMENTARĂ! Ouă cu antibiotic interzis, retrase de pe piață apare prima dată în SafeNews.
18:00
Bărbat găsit mort într-un taxi în Chișinău: S-ar fi intoxicat, intenționat, cu gaze de eșapament # SafeNews
Un bărbat de 59 de ani a fost găsit decedat într-un taxi, parcat în sectorul Ciocana al capitalei. Poliția a fost alertată în această după-amiază. O dată ajunşi la fața locului, oamenii legii au constatat că bărbatul s-ar fi intoxicat cu gaze de eșapament. Corpul victimei a fost transportat pentru expertiza medico-legală, care va stabili […] Articolul Bărbat găsit mort într-un taxi în Chișinău: S-ar fi intoxicat, intenționat, cu gaze de eșapament apare prima dată în SafeNews.
16:30
LIVE | Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Național de Securitate # SafeNews
Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Național de Securitate apare prima dată în SafeNews.
16:20
Primăria municipiului Chișinău anunță că mâine, 3 decembrie, locuitorii sectorului Ciocana vor rămâne temporar fără apă potabilă. Măsura este necesară pentru efectuarea lucrărilor planificate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Furnizarea apei va fi întreruptă între orele 09:00 și 18:00 pentru locuitorii de pe străzile Maria Drăgan, 1 și Meșterul Manole, 4, inclusiv fracțiile aferente. Primăria recomandă […] Articolul Sectorul Ciocana rămâne fără apă mâine între orele 09:00 și 18:00. Adresele vizate apare prima dată în SafeNews.
16:20
Două femei din Ucraina, de 30 și 31 de ani, sunt cercetate penal pentru mai multe furturi comise în Chișinău, prejudiciul total depășind 30.000 de lei. Potrivit poliției, suspectele acționau în locuri aglomerate și foloseau diverse metode pentru a distrage atenția victimelor și a fura bani, carduri sau alte bunuri din genți. Angajații Direcției de […] Articolul Două femei din Ucraina, cercetate pentru furturi în Chișinău de peste 30.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
16:00
Autoritățile ruse critică Uniunea Europeană după arestarea fostului șef al diplomației europene, Federica Mogherini, acuzând Bruxelles-ul că preferă să ignore propriile probleme de corupție, în timp ce îi dă lecții altor state. „În UE, în fiecare zi, milioane de euro se scurg prin „conductele corupției” către Kiev și de acolo ajung în buzunarele private. Toate […] Articolul REACȚIE | Rusia acuză UE de ipocrizie după arestarea Federicăi Mogherini apare prima dată în SafeNews.
15:50
Au furat motorină în valoare de cel puțin 500.000 de euro de la angajatorul lor. Ce pedepse au primit 9 şoferi de camion # SafeNews
Nouă șoferi de camion, majoritatea din România și Ungaria, au fost judecați de Tribunalul Regional din Innsbruck, Austria, pentru furt de motorină în valoare de cel puțin 500.000 de euro de la angajatorul lor. Frauda, care s-ar fi desfășurat pe parcursul mai multor ani, a fost descoperită după ce camerele de supraveghere i-au surprins turnând […] Articolul Au furat motorină în valoare de cel puțin 500.000 de euro de la angajatorul lor. Ce pedepse au primit 9 şoferi de camion apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.