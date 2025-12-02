Un brad inovativ al Universității Tehnice va fi scos la licitație pentru o cauză nobilă

17:00

Condamnatul penal Ilan Şor anunţă, de la Moscova, că pune pe stop proiectele sociale pe care le-a iniţiat în Republica Moldova. Acesta declară că autorităţile de la Chişinău l-au lăsat fără 50 de milioane de dolari destinaţi oamenilor dar care, de facto, urmau să fie folosiţi pentru deturnarea statului de drept. Acesta a mai anunţat că va încerca să răstoarne guvernul de la Chişinău. Experţii spun că, de fapt, Şor a căzut în dizgraţia Kremlinului şi, e fapt, a fost înlăturat din rolul său de destabilizator al Republicii Moldova.