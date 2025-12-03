Guvernul a aprobat Regulamentul privind compensațiile care vor fi oferite pentru perioada receCabinetul de miniștri a aprobat mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025-2026
Radio Chisinau, 3 decembrie 2025 11:40
În sezonul rece 2025-2026, cetățenii vor beneficia de compensații cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei, în funcție de vulnerabilitatea energetică. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul cu privire la acordarea compensațiilor la energie.
Acum 10 minute
11:45
Acum 15 minute
11:40
Acum 30 minute
11:25
Emisiune dedicată popularului interpret și autor de cântece britano-american.
11:25
Congresmenii și senatorii americani au reconfirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Sprijinul ferm al Statelor Unite pentru Republica Moldova și pentru eforturile autorităților de la Chișinău de consolidare a rezilienței și securității naționale, a fost reafirmat de congresmenii și senatorii americani în cadrul întrevederii cu ministrul de externe Mihai Popșoi și președintele Parlamentului, Igor Grosu.
Acum o oră
11:00
Primarul de Taraclia, Veaceslav Lupov, ales pe listele fostului partid „Șor” și-a anunțat demisia # Radio Chisinau
Primarul de Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat astăzi demisia. Edilul, ales în 2019 pe listele fostului partid politic „Șor”, a explicat că decizia a fost dificilă și a fost cauzată de faptul că autoritățile nu permit realizarea proiectelor pentru dezvoltarea orașului. Se întâmplă la o zi după demisia primarului municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și ea afiliată proiectului politic al lui Ilan Șor, dar cu mandat câștigat pe listele Partidului Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei, transmite IPN.
Acum 2 ore
10:40
Guvernul a aprobat astăzi rechemarea din funcții a doi ambasadori ai Republicii Moldova în legătură cu expirarea mandatelor, informează MOLDPRES.
10:25
Turcia oferă autorizații suplimentare „intrare fără marfă” pentru transportatorii din Republica Moldova # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier despre obținerea unui contingent suplimentar de 200 de autorizații pentru categoria „intrare fără marfă” în Republica Turcia, valabile pentru anul 2025. Autorizațiile pot fi utilizate până la 31 ianuarie 2026.
10:10
În aceste momente are loc ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025. Proiectul cu privire la aprobarea compensației la energia electrică din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice pentru luna noiembrie 2025 și Proiectul privind acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară, se află pe ordinea de zi a ședinței.
Acum 4 ore
09:45
SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 țări non-europene. Lista statelor vizate # Radio Chisinau
Administrația Trump a anunțat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărților verzi și a cetățeniei americane, depuse de imigranți din 19 țări non-europene, invocând motive de securitate națională și siguranță publică, transmite Reuters.
09:35
Fiscul reamintește: Termenul limită pentru achitarea impozitului pe avere expiră pe 26 decembrie 2025 # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează că 26 decembrie 2025 este termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru acest an. Taxa se aplică imobilelor cu destinație locativă și caselor de vacanță (fără terenuri) care întrunesc cumulativ două criterii: o valoare estimată de cel puțin 3,22 milioane lei și o suprafață totală de minimum 120 metri pătrați.
09:15
Martorii lui Plahotniuc. Oligarhul solicită audierea a 164 de persoane (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează despre ședința de judecată de ieri a lui Vladimir Plahotniuc, care a apărut în fața instanței după ce, timp de 20 de ședințe, a cerut să nu fie escortat pentru a studia materialele dosarului. Plahotniuc a solicitat audierea a 164 de persoane, printre care se regăsesc mai mulți învinuiți în dosarele disjunse din „frauda bancară”, inclusiv deputații Vladimir Andronachi și Denis Ulanov, precum și notara Olga Bondarciuc. Totodată, presa mai reține declarațiile președintei Maia Sandu, după ședința Consiliului Național de Securitate potrivit cărora riscurile din partea Federației Ruse nu dispar, ci dimpotrivă vor crește.
08:55
Persoanele cu dizabilități reprezintă aproximativ 7% din populația Republicii Moldova, adică în jur de 160 de mii de oameni. Mai mult de jumătate dintre acestea (52,2%) sunt bărbați, 37,4% au vârste cuprinse între 30 și 54 de ani, iar 2,3% sunt copii. Datele sunt prezentate de către Biroul Național de Statistică în contextul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată pe 3 decembrie, transmite IPN.
08:35
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 71 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 97 bani.
08:20
METEO | Cer noros și fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi, 3 decembrie # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru astăzi, 3 decembrie, cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fără precipitații esențiale. Izolat se va forma ceață slabă.
08:05
Putin și Witkoff nu ajung la un „compromis” cu privire la teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina (VIDEO) # Radio Chisinau
Nu s-a ajuns la niciun „compromis” în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina după o întâlnire la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, care i-a prezentat planul Washingtonului pentru a pune capăt celor aproape patru ani de război în Ucraina, relatează AFP.
Acum 24 ore
21:05
ANSA avertizează consumatorii: Ouă contaminate cu reziduuri de antibiotice, retrase de pe piață # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de pe piață a unui lot de ouă de găină produse de operatorul „ADALVA” SRL, după ce au fost depistate reziduuri de medicamente de uz veterinar.
20:40
Maia Sandu avertizează: „Kremlinul nu își schimbă atitudinea față de Republica Moldova. Riscurile vor crește” # Radio Chisinau
Decizia fugarului Ilan Șor de a-și suspenda proiectele în Republica Moldova nu denotă o schimbare a atitudinii Moscovei față de Chișinău. Președinta Maia Sandu a avertizat că riscurile vor crește și a îndemnat la vigilență, transmite MOLDPRES.
20:20
IGM sistează procedura de depunere simultană a dosarelor pentru dreptul de ședere și permisul de ședere # Radio Chisinau
Procedura de depunere simultană a dosarelor pentru obținerea dreptului de ședere și eliberarea permisului de ședere va fi sistată începând de astăzi, 2 decembrie, anunță Inspectoratul General pentru Migrație(IGM). Măsura face parte din adaptarea procedurilor la introducerea noii Cărți de rezidență, care va fi pusă în circulație începând cu anul 2026.
20:00
Plahotniuc cere să fie audiați 164 de martori în dosarul fraudei bancare. Procurorul se opune # Radio Chisinau
Avocații lui Vlad Plahotniuc au cerut astăzi audierea a 164 de persoane în dosarul ce vizează un episod al fraudei bancare. Solicitarea a fost examinată în cadrul primei ședințe de judecată la care inculpatul a participat personal, pentru prima dată după ce a fost extrădat în Moldova. La rândul lor, procurorii au pus la îndoială relevanța audierii unora dintre martorii propuși. Instanța urmează să decidă dacă va accepta sau va respinge noua listă de martori la ședința de mâine, 3 decembrie, transmite IPN.
19:35
Guvernul evaluează progresul Planului de Creștere și pregătește al doilea raport semianual # Radio Chisinau
Guvernul pregătește cel de-al doilea raport semianual privind implementarea Planului de Creștere pentru Republica Moldova. Progresele înregistrate în acest sens au fost analizate astăzi în cadrul unei ședințe de monitorizare la care au participat premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și delegația Comisiei Europene, condusă de Gert Jan Koopman, director general al Direcției Generale pentru Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR).
19:15
„Progresăm rapid”. Mark Rutte anunță măsurile luate de NATO pentru protejarea României de dronele rusești # Radio Chisinau
„O parte din scopul operațiunii Santinela Estică este să ne asigurăm că vom deveni din ce în ce mai buni în combaterea amenințării reprezentate de drone”, a declarat marți secretarul general al NATO Mark Rutte, vorbind despre răspunsul aliaților la incursiunile dronelor rusești în România.
18:55
Ministerul Energiei: Lucrările de modernizare a Stației Chișinău au ajuns la un progres de aproape 80% (FOTO) # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la șantierul stației Chișinău, unde lucrările de modernizare avansează conform planului. Potrivit responsabililor de proiect, progresul general a ajuns la aproape 80%.
18:35
SUA și Ucraina au elaborat un plan de pace în 20 de puncte, anunță Zelenski. „Există șanse de a pune capăt acestui război” # Radio Chisinau
Ucraina și SUA au transformat foaia de parcurs pentru pace propusă inițial de americani într-un plan în 20 de puncte, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă susținută la Dublin, unde se află în vizită oficială, relatează Sky News.
18:10
Maia Sandu: Pericolul dronelor va continua atât timp cât durează războiul din Ucraina # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu afirmă că incidentele cu drone care survolează spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă un risc real și constant, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Șefa statului a precizat că autoritățile lucrează la consolidarea capacităților de apărare și monitorizare, însă nu există soluții imediate, transmite IPN.
17:50
Alexandru Munteanu discută cu liderii celor două Mitropolii din R. Moldova despre rolul Bisericii în consolidarea comunităților # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi întrevederi separate cu Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, și cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove. Discuțiile s-au axat pe rolul esențial al Bisericii în dezvoltarea unei societăți solidare și unite.
17:30
Retragerea și distrugerea munițiilor străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova, discutată de secretarul de stat al MAE și reprezentantul OSCE # Radio Chisinau
Procesul de reintegrare al Republicii Moldova și retragerea și distrugerea munițiilor străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova, au fost discutate de secretarul de stat al MAE, Valeriu Mija și ambasadorul Thomas Lenk, reprezentant special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova.
17:05
Măsuri sporite împotriva ingerințelor externe: Consiliul Național de Securitate a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani # Radio Chisinau
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026–2027, un document strategic care stabilește acțiunile prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice.
16:55
Ministrul Mediului anunță începerea lucrărilor de modernizare la Nodul Hidrotehnic Costești (FOTO) # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat demararea lucrărilor de reparație și modernizare la Nodul Hidrotehnic Costești, în raionul Rîșcani. Intervențiile vor fi realizate de Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei” și sunt primele lucrări majore efectuate la baraj în ultimii 20 de ani.
16:40
LIVE | Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate din 2 decembrie 2025 # Radio Chisinau
Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate din 2 decembrie 2025.
16:30
Percheziții și suspiciuni de corupție la serviciul diplomatic al UE. Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută, scrie presa belgiană # Radio Chisinau
Autoritățile belgiene au reținut trei suspecți și au percheziționat Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Colegiul Europei, în legătură cu suspiciuni de fraudă privind înființarea unei academii de formare pentru diplomați. Dosarul este instrumentat de Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi, relatează marți Reuters și Politico.
16:10
Un nou pachet fiscal pentru stimularea economiei. PAS propune menținerea cotei zero pe profit și deduceri mai mari pentru educație # Radio Chisinau
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian și Victoria Belous au anunțat înregistrarea unui nou proiect de lege care include mai multe măsuri fiscale ce trebuie adoptate până la 1 ianuarie 2026. Una dintre cele mai importante prevederi este continuarea aplicării cotei zero la impozitul pe venit din profitul reinvestit și în anul 2026, comunică MOLDPRES.
15:55
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:40
Galerie FOTO | Bătălia Cărților. Criticul Nadejda Ivanov: „Acești copii sunt niște modele. Experiența acumulată le va fi utilă pe viitor” # Radio Chisinau
Bătălia Cărților - un concurs interactiv, care promovează performanța, inteligența elevilor, de asemenea cooperarea între familie, școală și bibliotecă, devine tot mai popular printre copiii din Chișinău, a declarat pentru Radio Chișinău managerul general al Bibliotecii Municipale “B. P. Hașdeu”, M. Harjevschi, în cadrul etapei finale a concursului.
15:25
Vladimir Plahotniuc s-a declarat nevinovat la ședința de judecată în care este examinat dosarul privind frauda bancară. El a solicitat instanței permisiunea de a fi audiați martorii pe care îi consideră esențiali pentru apărarea sa și a explicat că noile nume și probe au fost identificate după examinarea volumelor din dosar, transmite IPN.
15:10
Peste 20 de tone de alimente au fost donate în cadrul colectei naționale „Binele din coșul tău” (FOTO) # Radio Chisinau
Peste 20 de tone de produse alimentare au fost donate într-o singură zi în cadrul colectei naționale „Binele din coșul tău”, desfășurată pe 29 noimebrie. Produsele donate vor ajunge în cantine sociale, centre de zi, centre de plasament pentru copii și adulți, precum și la organizații locale care sprijină familii vulnerabile. Campania s-a desfășurat în 24 de magazine, cu participarea a 14 servicii sociale din 14 raioane.
14:45
Un judecător cercetat penal pentru șofat sub influența alcoolului sau a altor substanțe care provoacă stare de ebrietate a fost suspendat din funcție. Decizia a fost aprobată de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii, după examinarea subiectului cu ușile închise, transmite IPN.
14:30
MEC anunță modificări la Codul Educației: reorganizarea școlilor, concursuri pentru directori adjuncți și revenirea la notare în clasa a IV-a # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării anunță modificări la Codul Educației care includ reorganizarea rețelei școlare, introducerea concursurilor obligatorii pentru funcțiile de director adjunct, revenirea la notare în clasa a IV-a la disciplinele de examen și acordarea de compensații pentru învățământul profesional tehnic. Măsurile, prezentate astăzi de ministrul Dan Perciun, vizează modernizarea guvernanței școlare, creșterea calității procesului educațional și adaptarea sistemului la realitățile demografice actuale, transmite Radio Chișinău.
13:55
VIDEO | Vlad Plahotniuc a fost adus de mascați la Judecătoria Chișinău. Fostul lider PDM participă la ședințele în dosarul în care este inculpat # Radio Chisinau
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a fost escortat de mascați la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde astăzi are loc o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”.
13:55
Scrimerele moldovence Uliana-Dumitrița Josanu, Uliana Dobrînina și Adeline Senic au cucerit medaliile de aur la Cupa Mondială U-20 la scrimă, transmite IPN.
13:45
13:40
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja turismul # Radio Chisinau
Guvernul bolivian a anunțat luni că a eliminat obligativitatea vizelor pentru vizitatori din Africa de Sud, Coreea de Sud, Estonia, Israel, Letonia, România și Statele Unite, pentru a stimula turismul, care va fi acum o prioritate și o temă transversală în administrația publică.
13:25
Utilizarea surselor de încălzire cu încălcarea regulilor de securitate a provocat două deflagrații în locuințe. Primul caz a avut loc în după-amiaza zilei de 01 decembrie 2025, într-o gospodărie din orașul Cupcini, raionul Edineț.
13:20
13:05
Banca Națională a Moldovei (BNM) a obținut un nou succes pe scena comunicării internaționale, Silver Award - Tech PR & Communication of Innovation la prestigioasa competiție Romanian PR Award 2025, cu proiectul „A thousand reasons to try MIA” (O mie de motive să încerci MIA). Proiectele nominalizate s-au evidențiat prin rigoare, creativitate și impact, fiind selectate de un juriu internațional de top, care a reunit competențe în comunicare din 22 de țări.
13:05
Atenție, călători! Activitatea postului vamal „Cahul-Oancea” va fi temporar sistată # Radio Chisinau
Activitatea postului vamal de frontieră Cahul - Oancea va fi sistată astăzi în intervalul 14:00 – 15:30. Măsura este aplicată în contextul desfășurării lucrărilor de mentenanță la rețeaua de internet.
12:50
Inspectorii ANSA au depistat un lot de peste două tone de carne de pui contaminată cu Salmonella # Radio Chisinau
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella.
12:40
Ambasadorul, Cristian-Leon Țurcanu: România a avut un rol esențial la interconectarea energetică dintre R. Moldova și UE # Radio Chisinau
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a declarat că R. Moldova a înregistrat progrese „remarcabile” în domeniul energetic și se află într-un proces avansat de integrare în sistemul european. Oficialul a subliniat că transformările din sectorul energetic reprezintă una dintre cele mai importante reușite ale țării în ultimii ani.
12:40
Ministerul Sănătății: Digitalizarea unităților de primiri urgențe, prioritate națională # Radio Chisinau
Digitalizarea unităților de primiri urgențe va deveni prioritate pentru Ministerul Sănătății în următorii ani și face parte din Programul Național de Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025–2030.
12:35
12:35
Noii magistrați au depus jurământul și își încep activitatea în instanțele din R. Moldova # Radio Chisinau
Doisprezece magistrați numiți recent prin decret prezidențial au depus marți, 2 decembrie jurământul în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii.
