„Progresăm rapid”. Mark Rutte anunță măsurile luate de NATO pentru protejarea României de dronele rusești

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni că UE pregătește sancțiuni suplimentare împotriva Belarusului, ca urmare a „atacului hibrid” asupra Lituaniei cu baloane pentru contrabandă. În același timp, Minskul a acuzat la rândul său Lituania că folosește drone pentru operațiuni de spionaj împotriva președintelui Aleksandr Lukașenko, relatează agențiile Reuters și EFE.