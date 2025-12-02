Judecător cercetat pentru șofat în stare de ebrietate, suspendat din funcție

17:45

Pe data de 27 noiembrie 2025 a avut loc evenimentul cu genericul „Consolidarea sprijinului pentru părinți și îngrijitori în RM: de la dovezi globale la acțiuni naționale”, unde au fost prezentate rezultatele Studiului național privind programele de parenting în Republica Moldova. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, organizațiilor internaționale, mediului academic și specialiști din domeniul protecției copilului, oferind o imagine actualizată asupra programelor existente și a nevoilor reale ale familiilor.