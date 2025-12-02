Percheziții și suspiciuni de corupție la serviciul diplomatic al UE. Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută, scrie presa belgiană
2 decembrie 2025
Autoritățile belgiene au reținut trei suspecți și au percheziționat Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Colegiul Europei, în legătură cu suspiciuni de fraudă privind înființarea unei academii de formare pentru diplomați. Dosarul este instrumentat de Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi, relatează marți Reuters și Politico.
• • •
Un nou pachet fiscal pentru stimularea economiei. PAS propune menținerea cotei zero pe profit și deduceri mai mari pentru educație
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian și Victoria Belous au anunțat înregistrarea unui nou proiect de lege care include mai multe măsuri fiscale ce trebuie adoptate până la 1 ianuarie 2026. Una dintre cele mai importante prevederi este continuarea aplicării cotei zero la impozitul pe venit din profitul reinvestit și în anul 2026, comunică MOLDPRES.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Galerie FOTO | Bătălia Cărților. Criticul Nadejda Ivanov: „Acești copii sunt niște modele. Experiența acumulată le va fi utilă pe viitor"
Bătălia Cărților - un concurs interactiv, care promovează performanța, inteligența elevilor, de asemenea cooperarea între familie, școală și bibliotecă, devine tot mai popular printre copiii din Chișinău, a declarat pentru Radio Chișinău managerul general al Bibliotecii Municipale “B. P. Hașdeu”, M. Harjevschi, în cadrul etapei finale a concursului.
Vladimir Plahotniuc s-a declarat nevinovat la ședința de judecată în care este examinat dosarul privind frauda bancară. El a solicitat instanței permisiunea de a fi audiați martorii pe care îi consideră esențiali pentru apărarea sa și a explicat că noile nume și probe au fost identificate după examinarea volumelor din dosar, transmite IPN.
Peste 20 de tone de alimente au fost donate în cadrul colectei naționale „Binele din coșul tău" (FOTO)
Peste 20 de tone de produse alimentare au fost donate într-o singură zi în cadrul colectei naționale „Binele din coșul tău”, desfășurată pe 29 noimebrie. Produsele donate vor ajunge în cantine sociale, centre de zi, centre de plasament pentru copii și adulți, precum și la organizații locale care sprijină familii vulnerabile. Campania s-a desfășurat în 24 de magazine, cu participarea a 14 servicii sociale din 14 raioane.
Un judecător cercetat penal pentru șofat sub influența alcoolului sau a altor substanțe care provoacă stare de ebrietate a fost suspendat din funcție. Decizia a fost aprobată de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii, după examinarea subiectului cu ușile închise, transmite IPN.
MEC anunță modificări la Codul Educației: reorganizarea școlilor, concursuri pentru directori adjuncți și revenirea la notare în clasa a IV-a
Ministerul Educației și Cercetării anunță modificări la Codul Educației care includ reorganizarea rețelei școlare, introducerea concursurilor obligatorii pentru funcțiile de director adjunct, revenirea la notare în clasa a IV-a la disciplinele de examen și acordarea de compensații pentru învățământul profesional tehnic. Măsurile, prezentate astăzi de ministrul Dan Perciun, vizează modernizarea guvernanței școlare, creșterea calității procesului educațional și adaptarea sistemului la realitățile demografice actuale, transmite Radio Chișinău.
VIDEO | Vlad Plahotniuc a fost adus de mascați la Judecătoria Chișinău. Fostul lider PDM participă la ședințele în dosarul în care este inculpat
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a fost escortat de mascați la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde astăzi are loc o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”.
Scrimerele moldovence Uliana-Dumitrița Josanu, Uliana Dobrînina și Adeline Senic au cucerit medaliile de aur la Cupa Mondială U-20 la scrimă, transmite IPN.
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a fost escortat de mascați la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde astăzi are loc o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”.
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja turismul
Guvernul bolivian a anunțat luni că a eliminat obligativitatea vizelor pentru vizitatori din Africa de Sud, Coreea de Sud, Estonia, Israel, Letonia, România și Statele Unite, pentru a stimula turismul, care va fi acum o prioritate și o temă transversală în administrația publică.
Utilizarea surselor de încălzire cu încălcarea regulilor de securitate a provocat două deflagrații în locuințe. Primul caz a avut loc în după-amiaza zilei de 01 decembrie 2025, într-o gospodărie din orașul Cupcini, raionul Edineț.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a obținut un nou succes pe scena comunicării internaționale, Silver Award - Tech PR & Communication of Innovation la prestigioasa competiție Romanian PR Award 2025, cu proiectul „A thousand reasons to try MIA" (O mie de motive să încerci MIA). Proiectele nominalizate s-au evidențiat prin rigoare, creativitate și impact, fiind selectate de un juriu internațional de top, care a reunit competențe în comunicare din 22 de țări.
Atenție, călători! Activitatea postului vamal „Cahul-Oancea" va fi temporar sistată
Activitatea postului vamal de frontieră Cahul - Oancea va fi sistată astăzi în intervalul 14:00 – 15:30. Măsura este aplicată în contextul desfășurării lucrărilor de mentenanță la rețeaua de internet.
Inspectorii ANSA au depistat un lot de peste două tone de carne de pui contaminată cu Salmonella
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella.
Ambasadorul, Cristian-Leon Țurcanu: România a avut un rol esențial la interconectarea energetică dintre R. Moldova și UE
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a declarat că R. Moldova a înregistrat progrese „remarcabile” în domeniul energetic și se află într-un proces avansat de integrare în sistemul european. Oficialul a subliniat că transformările din sectorul energetic reprezintă una dintre cele mai importante reușite ale țării în ultimii ani.
Ministerul Sănătății: Digitalizarea unităților de primiri urgențe, prioritate națională
Digitalizarea unităților de primiri urgențe va deveni prioritate pentru Ministerul Sănătății în următorii ani și face parte din Programul Național de Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025–2030.
Noii magistrați au depus jurământul și își încep activitatea în instanțele din R. Moldova
Doisprezece magistrați numiți recent prin decret prezidențial au depus marți, 2 decembrie jurământul în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii.
Trimestrul III aduce un nou declin demografic: Decesele depășesc semnificativ numărul nașterilor
Republica Moldova continuă să se confrunte cu un declin demografic accentuat. Datele Biroului Național de Statistică, analizate de iData, arată că în trimestrul III al anului 2025 numărul deceselor a depășit numărul nașterilor cu 1.103 persoane.
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în care un bărbat de 55 de ani, locuitor al orașului Ceadîr-Lunga, este învinuit de comiterea faptei de corupere electorală.
Ministerul Energiei inițiază transpunerea în legislația națională a noului Regulament TEN-E
Ministerul Energiei a anunțat astăzi inițierea procedurii de modificare a Legii cu privire la energetică, pentru a integra în legislația Republicii Moldova Regulamentul (UE) 2022/869 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E). Procesul are loc după ce versiunea anterioară a regulamentului a fost deja transpusă.
OAMENI ȘI IDEI | Oana Cristea Grigorescu: „Teatrul radiofonic rămâne un spațiu unic al imaginației. Radioul are o forță pe care internetul nu o poate înlocui" (Audio)
În cadrul emisiunii „Oameni și Idei”, de la Radio Chișinău am avut-o ca invitată pe una dintre cele mai respectate voci ale criticii de teatru din România – Oana Cristea Grigorescu, critic de teatru, jurnalist cultural și redactor la Radio România. Cu o experiență îndelungată în presa culturală și cu numeroase producții radiofonice premiate în festivaluri internaționale, Oana Cristea Grigorescu a vorbit despre jurnalismul cultural și rolul teatrului radiofonic în era digitalizată.
VIDEO | Premierul britanic a recunoscut public că Brexitul a afectat grav economia Regatului Unit
Britanicii trebuie să accepte compromisurile unei relații mai strânse cu Uniunea Europeană, a declarat luni premierul britanic.
Pe străzile Chișinăului vor circula troleibuze iluminate în spiritul sărbătorilor de iarnă
Transportul public din Chișinău intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Începând cu 5 decembrie, 50 de troleibuze, inclusiv unități turistice și retro, vor circula pe străzile capitalei complet decorate cu luminițe festive, aducând spiritul iernii mai aproape de pasageri.
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional vine la Chișinău pentru consultări anuale
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4–17 decembrie 2025, pentru discuțiile anuale prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI, transmite MOLDPRES.
Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova se întrunește vineri la Chișinău
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui vineri cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Evenimentul va fi co-prezidat de Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, și de europarlamentarul Siegfried Mureșan, transmite IPN.
Orașul Orhei rămâne fără primar. Tatiana Cociu anunță că demisionează din funcția deținută
Tatiana Cociu anunță că își dă demisia din funcția de primar al orașului Orhei. motivând că este nevoită să soisteze toate proiectele pornite în oraș și că, astfel, nu poate garanta rezultate.
„Alegerile" din stânga Nistrului - „un non-subiect despre o non-alegere pentru un non-parlament, într-un non-stat" (Revista Presei)
Presa de la Chișinău scrie despre negocierile dintre ruși și americani și subliniază că pacea depinde și de retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. De asemenea, publicațiile relatează despre așa-numitele alegeri de la Tiraspol, unde Sheriff păstrează controlul asupra regiunii, și comentează noul proiect politic al Kremlinului în R. Moldova.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Belarusului, după incursiunile cu baloane în Lituania. Ursula von der Leyen: „E inacceptabil"
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni că UE pregătește sancțiuni suplimentare împotriva Belarusului, ca urmare a „atacului hibrid” asupra Lituaniei cu baloane pentru contrabandă. În același timp, Minskul a acuzat la rândul său Lituania că folosește drone pentru operațiuni de spionaj împotriva președintelui Aleksandr Lukașenko, relatează agențiile Reuters și EFE.
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 49.993 de traversări. Totodată, 18 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
Guvernul adună cărți sub brad: donațiile din acest an vor ajunge în bibliotecile școlare
Guvernul lansează o nouă ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizată pentru a patra oară. Pe parcursul lunii decembrie, sub bradul din Casa Guvernului vor fi colectate cărți care vor fi donate bibliotecilor școlare din localitățile Republicii Moldova, transmite IPN.
Rectorul USM Igor Șarov, distins cu Premiul Național NEGRUZZI – 200 la ediția jubiliară de la Iași
Rectorul Universității de Stat din Moldova, profesor universitar Igor Șarov, a fost desemnat laureat al Premiilor Naționale NEGRUZZI – 200, în cadrul ediției jubiliare a X-a, desfășurată vineri, 1 decembrie, la Iași.
Încasările la Bugetul public național, administrate de Fisc, cresc cu 13,5% în 11 luni
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 72,6 miliarde lei pentru 11 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 8,6 miliarde lei sau cu 13,5% în raport cu perioada similară a anului precedent.
Activitatea postului vamal Giurgiulești - Reni a fost sistată din cauza unui atac cu drone: Ce spun autoritățile
Poliția de Frontieră anunță că în noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată, ca urmare a unui atac cu drone asupra regiunii Bolgrad (Ucraina).
Primăria Chișinău a început să distribuie cadouri pentru copiii de la grădinițe. Din totalul de 30 451 de cadouri, primele 1 700 au ajuns deja la opt instituții de la Botanica. Livrările se vor face în toate sectoarele capitalei, pe parcursul săptămânii.
Temperaturile din decembrie vor fi mai blânde decât norma medie prevăzută pentru această lună. În schimb, se anunță ploi și zăpadă în cantități obișnuite, a comunicat pentru IPN Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Nicola Pietrangeli, dublu campion la Roland Garros și primul italian care a cucerit un titlu de Grand Slam, a decedat la vârsta de 92 de ani, a anunțat luni Federația italiană de tenis (FITP).
IMSP CNAMUP anunță că în perioada 24–30 noiembrie ambulanța a fost solicitată pentru 14 048 de persoane, dintre care 1 859 copii. După acordarea asistenței medicale urgente, 6 090 pacienți au fost transportați la spitale. Au fost înregistrate 418 apeluri inutile care nu au corespuns criteriilor de urgență.
Peste 800 de cazuri noi de infecție HIV au fost înregistrate în R. Moldova anul trecut
Comunitatea internațională marchează anual, la 1 decembrie, Ziua mondială de combatere a HIV/SIDA. Tema din acest an – „Depășirea perturbărilor, transformarea răspunsului la SIDA” – subliniază importanța solidarității și a inovației în contextul crizelor globale și al schimbărilor sociale.
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 24 - 30 noiembrie 2025, Î.M. Regia „Exdrupo" a executat un șir de lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, în toate sectoarele orașului și în suburbii.
Ucraina anunță linia roșie peste care nu va trece în negocierile de pace: „Nu ne permite Constituția"
Reprezentanții Ucrainei la negocierile cu SUA din Florida au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului pentru încheierea păcii este imposibilă, au declarat surse informate pentru RBC-Ucraina. Potrivit acestora, discuțiile din cadrul întâlnirii s-au concentrat pe „aspectele problematice” ale unui potențial acord de pace, în special pe teritoriile disputate. În același timp, partea americană a comunicat delegației ucrainene poziția Rusiei, care cere retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbass.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
