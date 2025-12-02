Plahotniuc cere să fie audiați 164 de martori în dosarul fraudei bancare. Procurorul se opune

Avocații lui Vlad Plahotniuc au cerut astăzi audierea a 164 de persoane în dosarul ce vizează un episod al fraudei bancare. Solicitarea a fost examinată în cadrul primei ședințe de judecată la care inculpatul a participat personal, pentru prima dată după ce a fost extrădat în Moldova. La rândul lor, procurorii au pus la îndoială relevanța audierii unora dintre martorii propuși. Instanța urmează să decidă dacă va accepta sau va respinge noua listă de martori la ședința de mâine, 3 decembrie, transmite IPN.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Radio Chisinau