VIDEO | Vlad Plahotniuc participă la ședințele de judecată

17:05

Cinci tone de ulei de palmier cu niveluri periculoase de contaminanți au fost reținute de inspectorii ANSA chiar în depozitul importatorului. Controlul a scos la iveală depășiri majore ale Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esterii acizilor grași de 3-MCPD: 4500 µg/kg, față de limita legală de 2500 µg/kg.