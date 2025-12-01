Cel mai recent nume vehiculat pentru a ocupa funcția de consilier șef al lui Zelenski, după demisia lui Andrii Ermak

12:40

Un copil de trei ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut într-o fântână din curtea unei gospodării din Slobozia. Incidentul s-a produs pe 28 noiembrie, în timp ce părinții se ocupau de treburile casnice. Potrivit informațiilor preliminare, tatăl lucra în grădină, iar cei doi copii, de cinci și trei ani, […]