De ce moldovenii sunt speriați cu soldații NATO? Tabîrță: Clișee moștenite din URSS 

Nici măcar jumătate dintre persoanele cu drept de vot din stânga Nistrului nu au votat la pretinsele alegeri, potrivit datelor preliminare, publicate de presa locală. Canalul TSV, apropiat de puterea de la Tiraspol, notează că au fost prezenți la scrutinul ilegal puțin peste 102.000 persoane. Cifra reprezintă 26,01% din numărul total de alegători din regiune, […]