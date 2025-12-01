În Chișinău a început distribuirea a peste 30.000 de cadouri pentru copiii din grădinițe

11:00

Patru persoane din Hîncești, printre care un unchi și nepoata lui, au fost arestate după ce au încercat să transporte ilegal în România doi bărbați din Nepal, în schimbul a 9000 de euro. După ce au luat banii, suspecții au încercat să-i tâlhărească pe străini și să le ia și restul de 800 de euro.