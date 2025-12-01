Zelenski și Macron au discutat ore în șir la Paris despre pace și garanții de securitate
Realitatea.md, 1 decembrie 2025 17:10
O întâlnire între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut loc astăzi la Paris. Informațiile au fost confirmate prin mesajele publicate pe canalul de Telegram al liderului de la Kiev, scrie rbc.ua. Potrivit lui Zelenski, discuțiile cu președintele francez au durat câteva ore și s-au concentrat în principal pe negocierile menite
• • •
Acum 5 minute
17:30
Liderii europeni și Ucraina discută pașii următori pentru securitate și încheierea războiului # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că, după întâlnirea sa cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cei doi lideri au luat legătura și cu premierul britanic Keir Starmer. Cei trei au discutat împreună cu Rustem Umerov și Steve Witkoff despre rezultatele negocierilor desfășurate recent în Florida. Potrivit lui Zelenski, convorbirile au avut loc în cadrul unui
17:30
Primarul din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, ar putea fi revocat din funcție, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat înregistrarea unui grup de inițiativă care va colecta semnături pentru organizarea unui referendum local. Potrivit deciziei CEC, grupul format din 20 de persoane are dreptul să colecteze, până la data de 30 ianuarie 2026,
Acum 30 minute
17:10
Zelenski și Macron au discutat ore în șir la Paris despre pace și garanții de securitate # Realitatea.md
Acum o oră
17:00
Alertă la frontieră! Zeci de vize electronice false, depistate pe Aeroportul Chișinău # Realitatea.md
Pe parcursul lunii noiembrie 2025, polițiștii de frontieră au identificat 23 de vize electronice falsificate. Documentele au fost depistate pe sensul de intrare în Republica Moldova, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău. Astfel, pentru a preveni și descuraja aceste practici ilegale, autoritățile recomandă călătoriilor să: solicite vizele exclusiv pe căi oficiale, evitând intermediarii neautorizați și
16:40
Sprijin pentru refugiați! Guvernul și UNHCR discută accesul la servicii și incluziune socială # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu reprezentanta Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova, Anne-Marie Deutschlander. Discuțiile s-au concentrat pe îmbunătățirea integrării refugiaților, în special prin acces mai bun la serviciile medicale, educaționale și la piața muncii. „Guvernul depune eforturi pentru ca refugiații să se simtă în siguranță și respectați,
16:40
Recunoștință pentru sprijinul acordat Moldovei! Ambasadorul nipon Yoichiro Yamada, distins cu „Ordinul Onoarei” # Realitatea.md
Ambasadorul nipon Yoichiro Yamada a primit „Ordinul Onoarei" în Republica Moldova. Maia Sandu i-a conferit distincția, în semna de recunoștință pentru sprijinul acordat țării noastre. Diplomatul a avut o întrevedere cu șefa statului, în contextul încheierii mandatului. Maia Sandu a apreciat sprijinul acordat Republicii Moldova de către Japonia în ultimii ani, menționând asistența financiară bilaterală
Acum 2 ore
16:30
Ig0r Șarov a devenit cetățean de onoare al Iașiului. Rectorul Universității de Stat din Moldova a fost distins în România și cu Premiul Național Negruzzi. Distincția recompensează anual excelența în domeniile artistic, umanist și științific, notează IPN. Ediția din acest an a Premiilor Negruzzi are o semnificație aparte, marcând 200 de ani de continuitate culturală și
16:00
Scrisoarea lui Igor Dodon, adresată Maiei Sandu. Socialistul are o solicitare către șefa statului # Realitatea.md
Liderul socialiștilor i-a adresat o scrisoare șefei statului. Igor Dodon cere Maiei Sandu să convoace Consiliul Național de Securitate. Deputatul susține că Moldova se confruntă cu mai multe probleme. În opinia sa, șefa statului nu reacționează la ele și „preferă să treacă sub tăcere toate aceste evenimente". „Republica Moldova se confruntă cu probleme serioase de
16:00
Aeroportul din Iași va avea o parcare destinată transportului public din Republica Moldova. Decizia lansării procedurii de proiectare a fost anunțată de către directorul aerogării, Romeo Vatră, transmite IPN. Potrivit lui Romeo Vatră, în spațiul respectiv vor staționa autocarele care fac legătura între aeroport și diferite orașe din România și Republica Moldova. În anul viitor
15:50
VIDEO Omorul din Horodiște, comis în septembrie: Trei persoane reținute, printre care autorul de 17 ani # Realitatea.md
Trei persoane implicate în omorul unui bărbat de 60 de ani, comis în luna septembrie 2025 în satul Horodiște, raionul Rezina, au fost reținute și plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, victima, care locuia singură, a fost găsită decedată în locuința sa de un vecin, cu mâinile legate la spate și
15:40
Un copil de doi ani din Dubăsari, a ajuns la spital după ce a înghițit patru pastile hormonale găsite în casă. Potrivit informațiilor, bunica, în vârstă de 45 de ani, se ocupa de treburile gospodărești, iar copilul a găsit blisterul cu pastile lăsat la vedere și le-a înghițit. La început, băiatul nu a avut simptome
15:40
Anatol Șalaru: „Un plan de pace prost pentru Ucraina este un plan prost și pentru Republica Moldova” # Realitatea.md
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, avertizează că orice acord de pace dezavantajos pentru Ucraina ar putea afecta direct și Republica Moldova. Potrivit lui, dacă Kievul ar fi constrâns să cedeze o parte din suveranitate, importanța strategică a Moldovei în regiune ar scădea, iar o eventuală înțelegere între Donald Trump și Vladimir Putin nu ar
Acum 4 ore
15:30
Zece persoane, reținute în dosarul „Tux”. Șefa MAI: Doi dintre cei vizați de investigații sunt foști polițiști # Realitatea.md
Zece persoane au fost reținute în cauza penală „Tux", schemă financiară în care zeci de mii de persoane ar fi pierdut bani. Printre persoanele vizate sunt doi foști angajați ai MAI, a anunțat ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni la TV8, transmite IPN. Ministra a precizat că, până în prezent, au fost
15:20
În trimestrul III 2025 salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la 15.487,8 lei, în creștere cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ajustată la inflație însă, creșterea reală este de doar 2,1%, ceea ce înseamnă că majorările salariale au fost în mare parte erodate de scumpiri. Față de trimestrul II
15:10
25 de camere de supraveghere la Hotelul „Național”. Ceban: Vom transmite nota de plată proprietarilor # Realitatea.md
La fostul Hotel „Național" au fost instalate 25 de camere de supraveghere, iar toate intrările au fost închise, sudate și îngrădite pentru a preveni accesul. Măsurile au fost aplicate de Primărie timp de două săptămâni, iar imaginile video sunt acum accesibile și organelor de drept. Primarul Ion Ceban spune că Primăria nu are un cadru
15:10
Moștenirea colectivă și clișeele sovietice sunt motivele pentru care moldovenii sunt speriați cu soldații Alianței Nord-Atlantice ani la rând, consideră analistul și șeful Centrului de Informare și Documentare NATO din Chișinău, Ion Tăbîrță. Conform expertului, de regulă politicienii pro-ruși lansează falsuri, sperietori sau mesaje negative despre blocul militar. Expertul a menționat în studioul emisiunii „Teritoria
15:00
14:50
FOTO O persoană a fost rănită într-un accident rutier: Șoferul beat a fugit de la locul faptei # Realitatea.md
O persoană a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost implicată într-un accident rutier. Impactul s-a produs sâmbătă dimineața, 29 noiembrie, la ieșirea din orașul Edineț, într-o curbă periculoasă. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit preliminar că un bărbat de 34 de ani, aflat la volanul unei Skoda,
14:20
Un bărbat a fost internat în secția terapie intensivă după ce a fost lovit de o mașină. Accidentul rutier s-a produs duminică seara, 30 noiembrie, la Tiraspol. Șoferul unui microbuz de pe ruta „Tiraspol – Slobozia", în vârstă de 63 de ani, circulând la culoarea verde al semaforului, a lovit victima. Bărbatul se afla în
14:20
Temperaturi peste media obișnuită și precipitații apropiate de norma climatologică, astfel va arăta prima lună de iarnă în Republica Moldova, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Luna decembrie 2025 se anunță mai caldă decât în mod normal. Temperaturile medii lunare vor fi mai ridicate decât valorile obișnuite ale perioadei, care, conform normei climatologice, se situează
14:10
O problemă majoră de sănătate publică: 880 de cazuri de HIV înregistrate în Moldova în 2024 # Realitatea.md
Anual, la 1 decembrie este marcată Ziua Mondială de combatere a HIV/SIDA, o problemă majoră de sănătate publică la nivel global. Potrivit informațiilor publicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în anul 2024, în Moldova au fost înregistrate 880 de cazuri noi de infecție HIV, ceea ce constituie o incidență de 28,86 cazuri la
13:40
Tragedie în raionul Anenii Noi: Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un automobil # Realitatea.md
Un bărbat de 38 de ani a murit după ce a fost lovit mortal de o mașină. Tragedia s-a produs duminică, 30 noiembrie, în apropiere de satul Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi. La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui automobil de model Șkoda Octavia, a
Acum 6 ore
13:20
Un bărbat a fost ajuns în reanimare după ce a fost lovit pe zebră de un microbuz: Era băut # Realitatea.md
13:00
„Transparență” ca la Tiraspol: Așa-numita CEC anunță rezultatele alegerilor, nu și câte voturi au acumulat candidații # Realitatea.md
Așa-numita Comisie Electorală Centrală (CEC) de la Tiraspol a anunțat rezultatele pretinselor alegeri din stânga Nistrului. Mai exact, oficialii a făcut publică lista învingătorilor, dar nu a menționat cine dintre ei și câte voturi a acumulat. Lui Vadim Krasnoselski i s-a raportat că procesul a avut loc fără încălcări. Conform serviciului de presă al administrației
12:50
Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, a declarat că săptămâna viitoare ar putea fi crucială pentru Ucraina în privința păcii pe termen lung, având în vedere o serie de negocieri programate, scrie rbc.ua. „Aceasta ar putea fi o săptămână crucială pentru diplomație. Am auzit ieri că negocierile din America au fost dificile, dar productive", a precizat
12:40
Apocalipsa pe șosea: 45 de mașini implicate într-un accident uriaș în Indiana după ninsori # Realitatea.md
Aproximativ 45 de vehicule au fost implicate într-o coliziune masivă în lanț pe o autostradă din Indiana, SUA, din cauza ninsorilor abundente, informează NBC. Accidentul s-a produs la aproximativ 16 kilometri de Terre Haute, în zona de vest a statului. Imaginile publicate pe rețelele sociale au arătat o autostradă aglomerată, cu vehicule alunecând pe acostament.
12:40
Un copil de trei ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut într-o fântână din curtea unei gospodării din Slobozia. Incidentul s-a produs pe 28 noiembrie, în timp ce părinții se ocupau de treburile casnice. Potrivit informațiilor preliminare, tatăl lucra în grădină, iar cei doi copii, de cinci și trei ani,
12:40
Moldsilva scoate în vânzare zeci de mii de brazi. Prețuri variază între 90 și 2 000 de lei # Realitatea.md
Agenția Moldsilva lansează vânzarea pomilor de Crăciun. Cele 24 de întreprinderi silvice scot în comerț 37 789 de arbori crescuți în pepiniere. Prețurile nu s-au schimbat din anul trecut. Un molid de până la doi metri costă între 90 și 360 de lei, iar pomii până la 6 metri – între 200 și 2 070
12:40
Rezervele valutare ale Moldovei au scăzut cu peste 40 de milioane de euro în trei săptămâni # Realitatea.md
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au scăzut în perioada 1-21 noiembrie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Dacă la sfârșitul lunii octombrie acestea se ridicau la 5,141 miliarde de euro, la 21 noiembrie nivelul lor a coborât la 5,105 miliarde de euro, înregistrând o scădere de 36,3 milioane de
12:40
Președinția, după ce Șor a anunțat de la Moscova „front național”: Vrea să destabilizeze Moldova cu bani murdari # Realitatea.md
Reprezentanții Președinției nu vor comenta acuzațiile lui Ilan Șor, precum că șefa statului i-ar fi furat bani. În același timp, serviciul de presă al administrației prezidențiale transmite că politicianul fugar, condamnat în Republica Moldova, se ascunde de justiție într-un stat autoritar. „Nu avem ce comenta minciunile unui criminal condamnat, care se ascunde
12:30
Ion Ceban, replică pentru PAS: „Să se uite în ograda lor. Guvernul însuși întârzie cu bugetul de stat” # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție la declarațiile fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, care a avertizat că orașul ar putea pierde 2 miliarde de lei dacă nu este aprobat bugetul municipal pentru 2026. Ceban susține că PAS manipulează opinia publică și aruncă vina pe Primărie, în timp ce Guvernul însuși […] Articolul Ion Ceban, replică pentru PAS: „Să se uite în ograda lor. Guvernul însuși întârzie cu bugetul de stat” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
În Chișinău a început distribuirea a peste 30.000 de cadouri pentru copiii din grădinițe # Realitatea.md
Primăria Chișinău a inițiat distribuirea celor 30.451 de cadouri pregătite pentru copiii din instituțiile de educație preșcolară din capitală. Livrările au început pe 28 noiembrie, iar primele 1.726 de daruri au ajuns deja în opt grădinițe din sectorul Botanica. Potrivit municipalității, procesul de distribuire continuă în ritm alert, astfel încât fiecare copil să-și primească darul […] Articolul În Chișinău a început distribuirea a peste 30.000 de cadouri pentru copiii din grădinițe apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Rudele au venit să o viziteze, dar au găsit-o decedată. O pensionară din Rîbnița zăcea cu arsuri în bucătărie # Realitatea.md
O femeie de 74 de ani din Rîbnița a fost găsită fără suflare și cu arsuri în propria casă. Rudele au venit să o viziteze și au depistat-o zăcând fără suflare în bucătărie. Pensionarea locuia singură. Conform pompierilor, în locuință, sub chiuvetă, s-a produs un incendiu, informează autoritățile autoproclamate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Rudele au venit să o viziteze, dar au găsit-o decedată. O pensionară din Rîbnița zăcea cu arsuri în bucătărie apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Un tânăr de 23 de ani, originar din Chișinău, a fost trimis în judecată după ce și-a omorât mama, care era profesoară de clase primare. Potrivit Procuraturii Generale, între făptuitor și victimă existau de mai mult timp tensiuni familiale și conflicte. „În data de 17 iulie 2025, în urma unei noi altercații, tânărul i-ar fi […] Articolul Șocant. Un tânăr a ajuns pe banca acuzațiilor după ce și-a ucis propria mamă apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Mesajul lui Donald Trump de Ziua Națională: Apreciază leadershipul României ca aliat NATO și partener stabil # Realitatea.md
Mesajele de felicitare pentru România nu au ezitat să vină și de peste Ocean. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis o scrisoare adresată președintelui României, Nicușor Dan, în care a subliniat evoluția solidă a relațiilor bilaterale și a afirmat că parteneriatul dintre cele două state continuă să se întărească, scrie știrileprotv.ro. De asemenea, el […] Articolul Mesajul lui Donald Trump de Ziua Națională: Apreciază leadershipul României ca aliat NATO și partener stabil apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Avocații Poporului cer interzicerea artificiilor de sărbători: „Provoacă traumatisme, panică și poluare” # Realitatea.md
Avocații Poporului cer interzicerea focurilor de artificii și a altor produse pirotehnice, în contextul sărbătorilor de iarnă. Ceslav Panico și Vasile Coroi, atenționează că ele pot provoca panică, anxietate, traumatisme, mai ales în rândul copiilor, persoanelor în etate, celor cu tulburări mintale sau refugiaților afectați de război. „Impactul lor nu se limitează doar la momentul […] Articolul Avocații Poporului cer interzicerea artificiilor de sărbători: „Provoacă traumatisme, panică și poluare” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Un nou partid apare pe scena politică din Moldova. Fostul primar din Basarabeasca îl va conduce # Realitatea.md
Încă un partid politic va apărea în Republica Moldova. Formațiunea se va numi „Pentru țară” și va fi condusă de ex-primarul orașului Basarabeasca Valentin Cimpoieș. Congresul de constituire a partidului a avut loc duminică, potrivit IPN. Urmează înregistrarea formațiunii la Agenția Servicii Publice. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „Alegerile parlamentare […] Articolul Un nou partid apare pe scena politică din Moldova. Fostul primar din Basarabeasca îl va conduce apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Performanță pentru Moldova! Igor Beșleagă și Liviu Maluda au cucerit bronzul la Campionatul Mondial de lupte la brâu # Realitatea.md
Republica Moldova a cucerit două medalii de bronz la Campionatul Mondial de lupte la brâu. Evenimentul s-a desfășurat în orașul Fujairah, Emiratele Arabe Unite. „Cele două distincții au fost cucerite de către Igor Beșleagă, care s-a clasat pe locul trei la categoria de până la 82 kg, iar Liviu Maluda a completat podiumul de premiere […] Articolul Performanță pentru Moldova! Igor Beșleagă și Liviu Maluda au cucerit bronzul la Campionatul Mondial de lupte la brâu apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Vlad Plahotniuc iese în public: ”Fac ultimele pregătiri ca în curând să particip la ședințele de judecată” # Realitatea.md
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, anunță că va participa la ședințele de judecată. Mai mult, acesta cere ca ședințele să fie publice, cu prezența presei. Într-o postare pe rețelele de socializare, Plahotniuc a scris că a reușit să finalizez procesul de examinare a materialelor dosarului, motiv pentru care a lipsit de la ședințele de judecată […] Articolul Vlad Plahotniuc iese în public: ”Fac ultimele pregătiri ca în curând să particip la ședințele de judecată” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Locuitorii din zona Vrancea au resimțit două cutremure în dimineața zilei de 1 decembrie, zi în care România sărbătorește Marea Unire. Evenimentele seismice au avut loc la scurt timp unul după altul. Primul cutremur s-a produs la ora 5:40, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 3,8. Seismul a avut loc la o adâncime […] Articolul Parada a început cu un cutremur: România, zguduită în dimineața de 1 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
AAC, despre spațiul aerian închis vineri la nordul țării: Rutele comerciale și civile nu traversează zona # Realitatea.md
Rutele aeriene comerciale și civile nu traversează zona de nord a Republicii Moldova. Precizarea a fost făcută la solicitarea Realitatea de către serviciul de presă al Autorității Aeronautice Civile (AAC). Oficialii au menționat că toate zborurile se desfășoară pe direcția vestică, spre și dinspre România. Funcționarii au mai conchis că supravegherea siguranței și spațiului aerian […] Articolul AAC, despre spațiul aerian închis vineri la nordul țării: Rutele comerciale și civile nu traversează zona apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Dovezi după protestele din Georgia 2024: compus toxic din Primul Război Mondial ar fi fost pulverizat peste activiști # Realitatea.md
Autoritățile din Georgia au fost acuzate că au folosit un compus chimic interzis, datând din Primul Război Mondial, pentru dispersarea protestatarilor antiguvernamentali din Tbilisi. Informațiile provin dintr-o investigație realizată de BBC. Substanța, numită „camite”, a fost utilizată de armata franceză între anii 1914 și 1918. Conform relatărilor protestatarilor, aceasta ar fi provocat arsuri ale pielii, […] Articolul Dovezi după protestele din Georgia 2024: compus toxic din Primul Război Mondial ar fi fost pulverizat peste activiști apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:30
Au bătut și jefuit un bărbat de toate bunurile la Gara Feroviară: Agresorii, trimiși după gratii # Realitatea.md
Două persoane de 25 și 23 de ani și o tânără de 25 de ani au fost condamnate la închisoare pentru tâlhărie. Potrivit Procuraturii Generale, tânărul de 25 de ani a primit 9 ani de detenție, într-un penitenciar de tip semiînchis. Cel de 23 de ani a fost condamnat la 13 ani de închisoare, pedeapsă […] Articolul Au bătut și jefuit un bărbat de toate bunurile la Gara Feroviară: Agresorii, trimiși după gratii apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare adresat președintelui României, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Naționale a României. În mesaj, Zelenski a transmis urări în numele poporului ucrainean și al său personal, subliniind importanța momentului pentru România, scrie Digi24.ro. Liderul ucrainean a exprimat aprecierea față de poziția fermă a Bucureștiului în sprijinirea […] Articolul Felicitare de la Kiev: ce i-a transmis Zelenski lui Nicușor Dan de 1 Decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Bugetul pentru 2026, întârziat. PAS: Capitala riscă pierderi de peste două miliarde de lei # Realitatea.md
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău avertizează că orașul ar putea pierde peste 2 miliarde de lei dacă bugetul pentru anul 2026 nu va fi prezentat și votat la timp. Potrivit consilierilor, Primăria întârzie fără motiv proiectul bugetar, repetând situația din 2025, când Chișinăul a fost administrat pe baza unui buget provizoriu, fapt care a […] Articolul Bugetul pentru 2026, întârziat. PAS: Capitala riscă pierderi de peste două miliarde de lei apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Ziua României se sărbătorește în fiecare an pe 1 Decembrie. Evenimentul de la 1 decembrie 1918, desfășurat la Alba Iulia, a încheiat procesul de reintegrare a provinciilor desprinse și a reprezentat împlinirea idealului de unitate națională. Tradițional, în ceastă zi are loc Parada de Ziua Națională a României. Eveniment este transmis acum live pe rlive.md. […] Articolul LIVE Parada militară cu prilejul Zilei Naționale a României apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
De azi, 1 decembrie, Serviciului Vamal are doi directori adjuncți noi, care au fost prezentați echipei. Este vorba despre Carolina Gargaun și Viorel Doagă. Carolina Gargaun a activat în cadrul Serviciului Vamal în perioada 2010–2015, în cadrul Secției Juridice și Executare Silită a Biroului Vamal Chișinău, unde a ajuns până la funcția de șef de subdiviziune. Ulterior a gestionat […] Articolul Serviciul Vamal are doi directori adjuncți noi. Cine sunt aceștia apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Șor spune că își închide toate proiectele sociale din Moldova. Lansarea unui front național, anunțată de la Moscova # Realitatea.md
Ilan Șor își încheie toate proiectele sociale din Moldova și renunță la sprijinul politic acordat unor aleși locali. Declarația a fost făcută de la Moscova, politicianul fugar anunțând și crearea unui front național. Conform lui Șor, mai mulți funcționari din administrația publică locală ar urma să renunțe la mandatele lor. În același timp, oligarhul aflat […] Articolul Șor spune că își închide toate proiectele sociale din Moldova. Lansarea unui front național, anunțată de la Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Au vrut să treacă ilegal doi nepalezi peste Prut, apoi să-i jefuiască. Patru persoane, reținute # Realitatea.md
Patru persoane din Hîncești, printre care un unchi și nepoata lui, au fost arestate după ce au încercat să transporte ilegal în România doi bărbați din Nepal, în schimbul a 9000 de euro. După ce au luat banii, suspecții au încercat să-i tâlhărească pe străini și să le ia și restul de 800 de euro. […] Articolul Au vrut să treacă ilegal doi nepalezi peste Prut, apoi să-i jefuiască. Patru persoane, reținute apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Biroul Politici pentru Reintegrare condamnă pretinsele alegeri din Transnistria: Sfidare la adresa suveranității # Realitatea.md
Pretinsul scrutin din stânga Nistrului reprezintă sfidarea suveranității Moldovei. Comentariul a fost făcut pentru Realitatea de către reprezentanții Biroului Politici pentru Reintegrare. Autoritățile de la Chișinău punctează că procesul a avut loc în afara cadrului constituțional. Conform lor, este vorba despre acțiuni contrare legislației în vigoare. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Biroul Politici pentru Reintegrare condamnă pretinsele alegeri din Transnistria: Sfidare la adresa suveranității apare prima dată în Realitatea.md.
