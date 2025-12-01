Peste 14.000 de cetățeni au apelat ambulanța săptămâna trecută: Ce urgențe au avut

11:50

Republica Moldova a cucerit două medalii de bronz la Campionatul Mondial de lupte la brâu. Evenimentul s-a desfășurat în orașul Fujairah, Emiratele Arabe Unite. „Cele două distincții au fost cucerite de către Igor Beșleagă, care s-a clasat pe locul trei la categoria de până la 82 kg, iar Liviu Maluda a completat podiumul de premiere