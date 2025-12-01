Un copil de doi ani a leșinat după ce a înghițit patru pastile hormonale

10:10

Un bărbat de 72 de ani a fost găsit carbonizat în locuința sa, după ce un incendiu puternic a izbucnit în seara zilei de 30 noiembrie, cel mai probabil din cauza unei țigări aprinse. Apelul la Serviciul 112 a fost făcut la ora 21:01, iar la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri. Flăcările […] Articolul Tragedie la Briceni. Un bătrân a fost găsit carbonizat după ce ar fi fumat în interior