Scandal după ce „suveraniștii” l-au huiduit pe Bolojan în timpul imnului la Alba-Iulia. Simion și Georgescu, interziși la mitinguri de 1 Decembrie
UNIMEDIA, 1 decembrie 2025 21:20
Primarul orașului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat că sancțiuni pentru cei care l-au huiduit pe premierul Ilie Bolojan în timpul intonării Imnului României cu ocazia ceremoniilor de Ziua Națională. Edilul a spus că „ar trebui să le fie rușine” și a declarat că organizatorii nu vor mai primi autorizație să facă manifestații de 1 decembrie, la Alba Iulia, relatează Ziarul Unirea, citat de antena3.
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
21:40
(galerie foto) „În uniformă și cu mănuși din piele”: Cum a apărut Ionuț, SPP-istul originar din RM al lui Nicușor Dan, la parada militară de 1 Decembrie # UNIMEDIA
Ionuț, SPP-istul lui Nicușor Dan, a revenit în atenția publicului. După o perioadă în care nu a mai fost văzut la evenimente publice, ofițerul l-a păzit pe Nicușor Dan la parada militară de 1 Decembrie, scrie spynews.ro.
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:10
Start vânzării pomilor de Crăciun la Moldsilva: Prețurile încep de la nici 100 lei și pot trece și de 2000 lei # UNIMEDIA
Agenția Moldsilva dă start vânzărilor de pomi de Crăciun. Astfel, la întreprinderile teritoriale din subordinea agenției, din 1 decembrie sunt disponibili 37 789 de pomi de Crăciun, crescuți în pepinierele silvice. Cea mai mare parte a acestor pomi decorativi reprezintă molidul – 30 250 de exemplare, 7 519 sunt pini, dar și 20 de brazi. Pentru preferințele cetățenilor există și oferta de verticele (crenguțe de pin și molid) cu o cantitate de 45 470 bucăți.
Acum 2 ore
20:40
Responsabilii din cadrul Asociației medicale teritoriale Botanica anunță despre trecerea în neființă a auditorului medical, Ion Anton. „A fost un coleg sincer, mereu plin de energie și altruism. Ne veți lipsi mult”, se arată într-un mesaj.
20:20
Michelle Obama divorțează în secret de Barack?! Speculațiile care au înnebunit internetul # UNIMEDIA
În ultima perioadă, Michelle Obama este în centrul atenției. Aceasta a bifat o transformare fizică, a dat jos mai multe kilograme, iar asta a dat naștere la numeroase speculații. Printre acestea, au apărut, din nou, zvonurile despre divorț.
20:10
(video) „Hai să facem să fie bine”: Doi șoferi, prinși beți la volan, au încercat să ofere mită polițiștilor ca să scape de dosar, la Orhei # UNIMEDIA
Doi șoferi din Orhei au fost prinși în acest weekend conducând băuți și încercând să ofere mită polițiștilor pentru a evita sancțiunile. Ambii au fost opriți de la volan, iar cazurile sunt investigate conform legislației în vigoare.
Acum 4 ore
19:40
Nicolae Guță, mărturii tulburătoare despre momentul când a vrut să-și ia viața: „Nici acum nu știu să trăiesc fără el” # UNIMEDIA
Nicolae Guță, la un pas de moarte după dispariția fratelui său Samir în 2013. Durerea pierderii l-a împins pe artist în cea mai întunecată perioadă a vieții urma să facă un gest necugetat. Manelistul a povestit prin ce a trecut și cum suferă și în prezent după fratele său, scrie cancan.ro.
19:10
UNInterviu cu Igor Dodon despre Consiliul de Securitate, traficul de armament și droguri, „show cu drone”, scandalul de la Kiev, dosarele „kuliok, spravka” și concluzii pe 2025: A fost polnîi… PAS # UNIMEDIA
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, deputatul Igor Dodon a făcut dezvăluiri, la UNInterviu pentru UNIMEDIA, despre atmosfera din noul Parlament, a făcut concluziile anului 2025 și a precizat ce așteptări are de la anul care vine. „2026 va fi un an al schimbărilor. Dacă se va încheia războiul, va cădea puterea de la Kiev și odată cu aceasta și regimul de la Chișinău”, a declarat Igor Dodon la UNInterviu.
18:50
Andrei Năstase, mesaj de 1 decembrie: Celebrăm forța unui popor care a știut să rămână demn, unit și încrezător în propriul destin # UNIMEDIA
Andrei Năstase a felicitat românii cu Ziua Națională a României, marcată astăzi cu mult fast și parade militare la București și la Alba Iulia. „România înseamnă credință, înseamnă unitate, înseamnă sufletul unui neam care a rezistat în timp și care, în ciuda tuturor încercărilor, a păstrat aprinsă flacăra speranței”, a scris Năstase pe pagina sa de Facebook.
18:40
(video) Un moldovean, prins cu peste 10 mii de țigări, la postul vamal Lipcani: Câinele de serviciu, Uran, i-a dat peste cap „businessul” # UNIMEDIA
Un cetățean moldovean, în vârstă de 36 de ani, a fost prins conducând un Volkswagen Crafter în care erau ascunse 10 160 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova. Descoperirea de la postul vamal Lipcani a fost posibilă datorită patrupedului de serviciu al Vămii, Uran, care a reacționat la prezența produselor în compartimentele artizanal create în caroseria vehiculului, anunță oamenii legii.
18:10
(foto) Argint pentru Moldova: Judocanul Mihail Latîșev a urcat pe podium la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi # UNIMEDIA
Judocanul moldovean Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint la prestigiosul Grand Slam de la Abu Dhabi. Competiția s-a desfășurat în perioada 28-30 noiembrie.
17:50
Cadavrul unui tânăr, găsit într-o mașină incendiată, la Viena: Ar putea fi fiul unui politician ucrainean # UNIMEDIA
Cadavrul unui tânăr de aproximativ 21 de ani a fost descoperit într-o mașină incendiată, la Viena. Trupul neînsufleţit ar putea fi al fiului unui politician ucrainean. Autoritățile austriece și ucrainene nu au prezentat explicații. Anchetatorii analizează varianta unei crime, scrie presa română.
Acum 6 ore
17:40
(doc) Un Porsche Cayenne, un Bentley și un apartament de peste 1,3 mil. lei: Cu ce avere a intrat Anastasia Nichita în Parlament. A câștigat și 530 000 lei de la Loteria Națională # UNIMEDIA
Deputata Anastasia Nichita și-a depus declarația de avere odată cu preluarea mandatului de deputat. Documentul indică venituri totale de peste 4 milioane de lei, obținute în mare parte din premii sportive, burse și colaborări comerciale. Totodată, familia acesteia deține un apartament, dar și două autoturisme de lux, procurate în ultimii ani.
17:30
17:30
Preşedintele israelian Isaac Herzog afirmă că va ţine cont „numai de binele statului” în cazul cererii de graţiere a lui Benjamin Netanyahu # UNIMEDIA
Isaac Herzog, preşedintele israelian, a declarat luni că va lua în considerare „numai binele statului şi al societăţii” pentru a decide dacă să-l graţieze sau nu pe premierul Benjamin Netanyahu în procesul său pentru corupţie, relatează AFP, citată de news.ro.
17:20
Noi tratative între SUA şi Ucraina în Florida: Zelenski şi Macron au discutat cu Witkoff şi cu negociatorul ucrainean Umerov # UNIMEDIA
Emisarul special al președintelui Trump, Steve Witkoff, discută luni în Florida cu negociatorul-șef ucrainean Rustem Umerov, continuând negocierile privind planul SUA de a încheia războiul ruso-ucrainean, informează AFP, citat de presa română.
17:10
Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o familie fericită de 4 ani, chiar dacă unii cârcotași au menționat că artista s-a căsătorit fiind mult prea tânără, respectiv la 18 ani. Și-a găsit sufletul pereche, iar artistul a fost pe placul socrului încă de la prima vedere. Pavel Stratan și ginerele au dat din casă despre relația dintre ei, iar seniorul a recunoscut că e pregătit să devină bunic. Cancan.ro scrie ce planuri au îndrăgostiții pentru 2026 și dacă îi vor îndeplini dorința lui Pavel Stratan.
16:50
(doc) Maia Sandu, întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada: Șefa statului l-a decorat cu „Ordinul de Onoare” # UNIMEDIA
Șefa statului Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu ocazia încheierii mandatului acestuia în țara noastră, anunță Președinția.
16:40
(video) Momentul care a dat peste cap toată petrecerea de ziua lui Caras: „La atâta pafos, pe măsură și asta” # UNIMEDIA
Victor Muntean, cunoscut drept „Caras”, și-a sărbătorit ziua de naștere pe 29 noiembrie, iar petrecerea a fost departe de a fi una obișnuită. Sportivul, devenit viral pentru expresiile sale unice, a reușit din nou să surprindă invitații și nu doar prin energia lui, ci și prin… torturi, scrie shok.md.
16:30
Lionel Messi a devenit cel mai bun pasator din istoria fotbalului mondial: Starul mai are 4 goluri pentru a atinge borna 900 # UNIMEDIA
Lionel Messi nu încetează să uimească nici la vârsta de 38 de ani: a bifat recordul absolut de pase decisive, dar și succesul în Conferința de Est. Argentinianul l-a depășit pe maghiarul Ferenc Puskas, care a rămas cu 404 pase decisive, scrie adevarul.ro.
16:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” nu va participa la alegerile în Adunarea Populară de la Comrat şi nici la eventualele alegeri anticipate ale Başcanului Găgăuziei, chiar dacă liderul formaţiunii, Irina Vlah a deţinut anterior două mandate de Başcan al autonomiei.
16:20
(video) PAS din CMC: Chișinăul nu mai poate fără buget și riscă să piardă 2 mlrd. de lei. Ceban: O minciună crasă. Uitați-vă în ogradă voastră și apucați-vă de muncă # UNIMEDIA
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) susține că Chișinăul „nu își mai poate permite încă un an fără buget aprobat și riscă să piardă peste 2 miliarde de lei din cauza iresponsabilității politice ale primarului Ion Ceban”. Primarul capitalei, Ion Ceban, declară că această este o „minciună crasă” și îi îndemnă pe cei din PAS „să se uite în ograda lor”.
16:10
(video) Pe loc le găteau și le consumau: Doi bărbați care și-au transformat apartamentele în „cluburi” pentru consumatori de droguri, reținuți în capitală # UNIMEDIA
Două locații improvizate pentru consumul drogurilor, gestionate de doi bărbați de 39 și 68 de ani, au fost descoperite de polițiștii Inspectoratului Rîșcani din capitală. Suspecții au fost încătușați și duși la inspectorar
16:00
Crima de la Horodiște: Trei persoane, printre care un minor, reținute pentru uciderea bărbatului de 60 de ani, în septembrie # UNIMEDIA
Trei persoane implicate în cazul omorului unui bărbat de 60 de ani, în luna septembrie, în satul Horodiște din raionul Rezina au fost reținute de oamenii legii. Potrivit Poliției, acestea au fost plasate în arest pentru 30 de zile.
15:50
Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, deputatul Igor Dodon. Urmăriți UNInterviu pentru UNIMEDIA luni, la ora 19:00.
Acum 8 ore
15:40
Statele Unite ale Americii, care orchestrează în prezent o desfășurare militară în largul Venezuelei, i-au propus președintelui Nicolas Maduro „să plece în Rusia" sau în altă țară, a afirmat duminică senatorul american Markwayne Mullin, scrie observatornews.ro.
15:30
15:30
Orange Moldova aduce o veste importantă pentru toți clienții, de acum Roaming-ul în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European se va putea face conform principiului RLAH („Roam-like-at-home” sau „în Roaming, ca acasă”), grație noilor Abonamente One.
15:30
(video) „Poliția, culcați”: Doi nepalezi, care urmau să ajungă în România contra 9 000 €, duși într-o carieră, amenințați și jefuiți: Patru suspecți, reținuți # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Poliția de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției, au reținut patru persoane din Hâncești - trei bărbați și o femeie - suspectate de trafic ilegal de persoane și tentativă de tâlhărie.
15:20
15:10
(video) Fost judecător, despre dosarul Plahotniuc: „Justiția televizată îi va trage la fund pe actualii guvernanți” # UNIMEDIA
Fostul judecător Alexei Paniș denunță ingerințe politice în dosarul în care este vizat Plahotniuc, acest lucru, potrivit ex-magistratului, fiind demonstrat de afirmațiile periodice ale reprezentanților PAS legate de modul cum decurge examinarea în instanță. Paniș precizează că justiția televizată va fi cea care „îi va trage la fund” pe actualii guvernanți.
15:00
Ucraina anunță linia roșie peste care nu va trece în negocierile de pace: „Nu ne permite Constituția” # UNIMEDIA
Reprezentanții Ucrainei la negocierile cu SUA din Florida au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului pentru încheierea păcii este imposibilă, au declarat surse informate pentru RBC-Ucraina. Potrivit acestora, discuțiile din cadrul întâlnirii s-au concentrat pe „aspectele problematice” ale unui potențial acord de pace, în special pe teritoriile disputate. În același timp, partea americană a comunicat delegației ucrainene poziția Rusiei, care cere retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbass, scrie digi24.ro.
14:50
„Trafic de arme, droguri și crimă organizată”. Dodon solicită convocarea CSS: „Dacă președinta preferă să le treacă sub tăcere, să ofere măcar posibilitatea Consiliului să prezinte informații” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, deputatul Igor Dodon, cere șefei statului, Maia Sandu, să convoace Consiliul Suprem de Securitate. Potrivit acestuia, cetățenii au dreptul să ceară și să cunoască realitățile prezentate oficial de conducerea statului.
14:00
Incendiul din Hong Kong: Autoritățile au anunțat noul bilanț al morților și îi amenință pe cei care răspândesc informații neoficiale # UNIMEDIA
Autoritățile din Hong Kong au amenințat luni că vor lua măsurile „adecvate” împotriva celor care răspândesc online informații neverificate despre incendiul care a devastat un complex rezidențial săptămâna trecută și au anunțat că bilanțul oficial al celor decedați în tragedie a crescut, transmite AFP, citată de hotnews.ro.
13:50
Guvernul georgian, acuzat că a folosit o armă chimică din Primul Război Mondial pentru a reprima protestele pro-UE. Ce este agentul „camite” # UNIMEDIA
Autorităţile din Georgia au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a reprima protestatarii antiguvernamentali anul trecut, sugerează dovezile obţinute de BBC, potrivit adevarul.ro.
13:50
Ninsorile încep să își facă simțită prezența tot mai mult în România. În două zone din țară zăpada a depășit doi metri, iar cetățenii abia și-au deszăpezit curțile. Totodată, există și risc de avalanșă, scrie presa română.
13:50
Accident fatal la Anenii Noi: Un bărbat de 38 de ani a decedat, după ce a fost spulberat de o Skoda # UNIMEDIA
Un accident fatal a avut loc pe data de 30 noiembrie în apropiere de localitatea Cobusca, raionul Anenii Noi. Potrivit oamenilor legii, un bărbat de 38 de ani a decedat după ce a fost spulberat de o Skoda.
Acum 12 ore
13:40
Gata cu Merișor și Orheiland. Ilan Șor anunță că închide toate „proiectele sociale” în RM: „Maia Sandu mi-a furat 50 milioane $.” Reacția Președinției # UNIMEDIA
Liderul fostului partid Șor, Ilan Șor, condamnat la 15 ani de pușcărie, a anunțat că sistează susținerea pentru proiectele sociale pe care le-a finanțat până în prezent în Republica Moldova, acuzând guvernarea că i-a blocat „posibilitatea de a ajuta oamenii”. „Doar în ultimele șase luni, Sandu a blocat și pur și simplu mi-a furat 50 DE MILIOANE DE DOLARI pe care i-am direcționat pentru susținerea cetățenilor Moldovei”, a scris oligarhul. Solicitat de UNIMEDIA, consilierul prezidențial, Igor Zaharov, a venit cu o replică.
13:30
Uniunea Europeană către Trump: „Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, ar fi o greşeală istorică” # UNIMEDIA
Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forţele ruse, a avertizat comisarul UE pentru justiţie, Michael McGrath, stabilind o nouă linie roşie pentru europeni într-un eventual acord de pace, scrie digi24.ro.
13:20
Un copil de 3 ani, la un pas de moarte, după ce a căzut în fântâna din curtea casei, la Slobozia: Micuțul, scos inconștient de tatăl său, a fost spitalizat # UNIMEDIA
Un băiețel de 3 ani a fost salvat, după ce a căzut într-o fântână de 3–4 metri adâncime, în curtea unei case din Slobozia. Copilul a rămas singur afară, în timp ce părinții erau ocupați cu treburile casnice.
13:10
(video) Sîrbu la eveniment, Melnic la Paris. Cum a ajuns „Valea” de la Zebra Show să modereze, întâmplător, o nuntă: „Tolea, mulțumesc” # UNIMEDIA
Comediantul Pavel Sîrbu, membru al proiectului „Zebra Show”, a dezvăluit în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, cum a ajuns, absolut întâmplător, să modereze primul său eveniment - o nuntă. Potrivit lui Sîrbu, într-o zi a fost sunat de colegul său, Anatol Melnic, care i-a cerut să îl înlocuiască doar pentru „o întâmpinare” de două ore, până ajunge el.
13:00
Au atacat un bărbat, care vindea lângă Gara Feroviară, l-au lovit în cap și l-au jefuit: Trei tineri, condamnați la închisoare. Ce sentințe au primit # UNIMEDIA
Procuratura Generală anunță că trei inculpați - doi tineri de 25 și 23 de ani și o tânără de 25 de ani - au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru o tâlhărie comisă în iulie 2025 asupra unui bărbat din preajma gării feroviare.
12:50
(galerie foto) Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta astăzi nici pe TikTok: Așa arătau pe vremuri Delia, Andra, Anna Lesko și Andreea Marin # UNIMEDIA
În urmă cu 20 de ani, vedetele arătau „altfel”. Dacă astăzi defilează cu machiaj perfect, piele fără pori și ținute de zici că tocmai au coborât de pe covorul roșu de la Cannes, în urmă cu două decenii, situația era puțin mai diferită. Și prin „puțin”, ne referim la coafuri improvizate, jeanși cu talie minusculă, sprâncenele subțiri ca un fir de ață (pentru generația Z, așa era „cool” atunci) sau extensiile care nu prea cooperau. CANCAN.RO a alcătuit un TOP care îi va teleporta pe nostalgici în „vremurile de glorie”.
12:40
(stop cadru) Ministra Afacerilor Interne: „Noi avem vulnerabilități din două perspective” # UNIMEDIA
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, declară că autoritățile au vulnerabilități cel puțin din două perspective atunci când analizează cazul camionului plin cu armament, capturat la Vama Albița, de vameșii români. Afirmația a fost făcută la emisiunea „Cutia neagră” de la tv8.
12:30
Iarna începe cu -12 bani la motorină, în timp ce prețul benzinei rămâne neschimbat: Cât vor achita șoferii mâine pentru carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maximale de comercializare pentru principalele produse petroliere de tip standard, valabile pentru data de 2 decembrie 2025.
12:30
(foto) Cum a apărut o moldoveancă la parada de 1 Decembrie din România? Toate privirile s-au întors către ea # UNIMEDIA
La parada de 1 Decembrie, Viorica Oboroceanu a atras atenția prin eleganță și rafinament. Aceasta fost îmbrăcată într-o ținută atent aleasă, gestul său de a evidenția tricolorul românesc a devenind o declarație de mândrie națională, scrie cancan.ro.
12:20
(video) Primarul Ion Ceban, interzis în România, felicită statul român cu Ziua Națională: Mulțumim pentru suport și proiecte comune. La mulți ani! # UNIMEDIA
Ion Ceban a felicitat România și i-a urat la mulți ani, subliniind colaborarea strânsă și proiectele comune dintre Republica Moldova și statul vecin. El a menționat că România rămâne un partener strategic de bază, atât în procesul de integrare europeană, cât și în diverse alte inițiative desfășurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
12:10
(video) Ședința Primăriei: 55 de cazuri de infecții respiratorii, dintre care 28 la copii # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău s-au întrunit astăzi, 1 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 8 subiecte.
12:10
Culisele discuțiilor de pace SUA-Ucraina de la Miami: Negociatorii ucraineni au respins ferm cea mai importantă revendicare a Rusiei. Ce urmează # UNIMEDIA
Negocierile dintre SUA și Ucraina de duminică au avut o țintă majoră: stabilirea liniei pe care va fi trasată granița de facto în cadrul unui acord de pace, au declarat doi oficiali ucraineni pentru site-ul american Axios. Totuși, potrivit unor informații citate de RBC-Ucraina, reprezentanții Ucrainei au respins retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului ca o condiție prealabilă pentru un acord de pace, scrie hotnews.ro.
12:00
Nume nou în colegiul SIS, după ce un membru a demisionat, iar altul s-a pensionat: Decretul, semnat de Maia Sandu # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a modificat, prin decret prezidențial, componența Colegiului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Modificările au fost operate la 28 noiembrie.
