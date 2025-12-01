Andrei Năstase, mesaj de 1 decembrie: Celebrăm forța unui popor care a știut să rămână demn, unit și încrezător în propriul destin

12:50

În urmă cu 20 de ani, vedetele arătau „altfel”. Dacă astăzi defilează cu machiaj perfect, piele fără pori și ținute de zici că tocmai au coborât de pe covorul roșu de la Cannes, în urmă cu două decenii, situația era puțin mai diferită. Și prin „puțin”, ne referim la coafuri improvizate, jeanși cu talie minusculă, sprâncenele subțiri ca un fir de ață (pentru generația Z, așa era „cool” atunci) sau extensiile care nu prea cooperau. CANCAN.RO a alcătuit un TOP care îi va teleporta pe nostalgici în „vremurile de glorie”.