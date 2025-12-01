Michelle Obama divorțează în secret de Barack?! Speculațiile care au înnebunit internetul

11:50

Vlad Plahotniuc a revenit cu un mesaj pe rețelele de socializare, după ce mai multe ședințe de judecată la rând nu s-a prezentat în fața magistraților. Fostul lider al Partidului Democrat susține că a încheiat examinarea volumelor din dosar și că este gata să vină la ședințele de judecată pentru „a-și proba nevinovăția”. De asemenea, Plahotniuc solicită ca ședințele cu participarea sa să fie publice, așa încât jurnaliștii să poată filma integral procesul.