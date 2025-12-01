Iarna începe cu -12 bani la motorină, în timp ce prețul benzinei rămâne neschimbat: Cât vor achita șoferii mâine pentru carburanți

08:50

Istoria Dianei Gargaun, de la Sadaclia, este o adevărată lecție de viață - o luptă care e la un pas de victorie cu boala numită „călăul secolului” - cancerul. Ea spune că medicii din Moldova au refuzat să o opereze și au trimis-o acasă, pentru că „nu mai are șanse”. „Mi-au spus că mai am o lună, două și voi muri așa, mergând pe drum, la cât sunt de gravă. Am intrat în depresie de moarte, voiam să mă arunc de la etaj. Apoi fetița mea s-a pus în genunchi și mi-a spus - mămica, te rugăm, nu muri, luptă măcar pentru noi”, povestește Diana. A efectuat o operație de succes în Turcia, cancerul de col uterin a dispărut, dar „ucigașul tăcut” refuză să se retragă definitiv. Ea are nevoie de sprijin financiar pentru mai multe ședințe de imunoterapie. Cum poți să o ajuți, aflați din articol și din interviul din cadrul proiectului „Femeile nu tac” pentru Adrian Prodan.