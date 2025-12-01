Start vânzării pomilor de Crăciun la Moldsilva: Prețurile încep de la nici 100 lei și pot trece și de 2000 lei

17:10

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o familie fericită de 4 ani, chiar dacă unii cârcotași au menționat că artista s-a căsătorit fiind mult prea tânără, respectiv la 18 ani. Și-a găsit sufletul pereche, iar artistul a fost pe placul socrului încă de la prima vedere. Pavel Stratan și ginerele au dat din casă despre relația dintre ei, iar seniorul a recunoscut că e pregătit să devină bunic. Cancan.ro scrie ce planuri au îndrăgostiții pentru 2026 și dacă îi vor îndeplini dorința lui Pavel Stratan.