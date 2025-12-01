(doc) Maia Sandu, întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada: Șefa statului l-a decorat cu „Ordinul de Onoare”
UNIMEDIA, 1 decembrie 2025 16:50
Șefa statului Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu ocazia încheierii mandatului acestuia în țara noastră, anunță Președinția.
Acum 30 minute
16:50
16:40
(video) Momentul care a dat peste cap toată petrecerea de ziua lui Caras: „La atâta pafos, pe măsură și asta” # UNIMEDIA
Victor Muntean, cunoscut drept „Caras”, și-a sărbătorit ziua de naștere pe 29 noiembrie, iar petrecerea a fost departe de a fi una obișnuită. Sportivul, devenit viral pentru expresiile sale unice, a reușit din nou să surprindă invitații și nu doar prin energia lui, ci și prin… torturi, scrie shok.md.
Acum o oră
16:30
Lionel Messi a devenit cel mai bun pasator din istoria fotbalului mondial: Starul mai are 4 goluri pentru a atinge borna 900 # UNIMEDIA
Lionel Messi nu încetează să uimească nici la vârsta de 38 de ani: a bifat recordul absolut de pase decisive, dar și succesul în Conferința de Est. Argentinianul l-a depășit pe maghiarul Ferenc Puskas, care a rămas cu 404 pase decisive, scrie adevarul.ro.
16:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” nu va participa la alegerile în Adunarea Populară de la Comrat şi nici la eventualele alegeri anticipate ale Başcanului Găgăuziei, chiar dacă liderul formaţiunii, Irina Vlah a deţinut anterior două mandate de Başcan al autonomiei.
16:20
(video) PAS din CMC: Chișinăul nu mai poate fără buget și riscă să piardă 2 mlrd. de lei. Ceban: O minciună crasă. Uitați-vă în ogradă voastră și apucați-vă de muncă # UNIMEDIA
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) susține că Chișinăul „nu își mai poate permite încă un an fără buget aprobat și riscă să piardă peste 2 miliarde de lei din cauza iresponsabilității politice ale primarului Ion Ceban”. Primarul capitalei, Ion Ceban, declară că această este o „minciună crasă” și îi îndemnă pe cei din PAS „să se uite în ograda lor”.
16:10
(video) Pe loc le găteau și le consumau: Doi bărbați care și-au transformat apartamentele în „cluburi” pentru consumatori de droguri, reținuți în capitală # UNIMEDIA
Două locații improvizate pentru consumul drogurilor, gestionate de doi bărbați de 39 și 68 de ani, au fost descoperite de polițiștii Inspectoratului Rîșcani din capitală. Suspecții au fost încătușați și duși la inspectorar
Acum 2 ore
16:00
Crima de la Horodiște: Trei persoane, printre care un minor, reținute pentru uciderea bărbatului de 60 de ani, în septembrie # UNIMEDIA
Trei persoane implicate în cazul omorului unui bărbat de 60 de ani, în luna septembrie, în satul Horodiște din raionul Rezina au fost reținute de oamenii legii. Potrivit Poliției, acestea au fost plasate în arest pentru 30 de zile.
15:50
Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, deputatul Igor Dodon. Urmăriți UNInterviu pentru UNIMEDIA luni, la ora 19:00.
15:40
Statele Unite ale Americii, care orchestrează în prezent o desfășurare militară în largul Venezuelei, i-au propus președintelui Nicolas Maduro „să plece în Rusia" sau în altă țară, a afirmat duminică senatorul american Markwayne Mullin, scrie observatornews.ro.
15:30
Șor se retrage din politica moldovenească, le-a cerut tuturor aleșilor săi să demisioneze și își închide proiectele sociale: Sandu practic mi-a furat 50 mil. $ # UNIMEDIA
Liderul fostului partid Șor, Ilan Șor, condamnat la 15 ani de pușcărie, a anunțat că sistează susținerea pentru proiectele sociale pe care le-a finanțat până în prezent în Republica Moldova, acuzând guvernarea că i-a blocat „posibilitatea de a ajuta oamenii”. „Doar în ultimele șase luni, Sandu a blocat și pur și simplu mi-a furat 50 de milioane de dolari, pe care i-am direcționat pentru susținerea cetățenilor Moldovei”, a scris oligarhul. care a mai anunțat că se retrage din politica moldovenească și le-a cerut tuturor aleșilor din partea sa să își dea demisia. Solicitat de UNIMEDIA, consilierul prezidențial, Igor Zaharov, a venit cu o replică.
15:30
Orange Moldova aduce o veste importantă pentru toți clienții, de acum Roaming-ul în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European se va putea face conform principiului RLAH („Roam-like-at-home” sau „în Roaming, ca acasă”), grație noilor Abonamente One.
15:30
(video) „Poliția, culcați”: Doi nepalezi, care urmau să ajungă în România contra 9 000 €, duși într-o carieră, amenințați și jefuiți: Patru suspecți, reținuți # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Poliția de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției, au reținut patru persoane din Hâncești - trei bărbați și o femeie - suspectate de trafic ilegal de persoane și tentativă de tâlhărie.
15:20
15:10
(video) Fost judecător, despre dosarul Plahotniuc: „Justiția televizată îi va trage la fund pe actualii guvernanți” # UNIMEDIA
Fostul judecător Alexei Paniș denunță ingerințe politice în dosarul în care este vizat Plahotniuc, acest lucru, potrivit ex-magistratului, fiind demonstrat de afirmațiile periodice ale reprezentanților PAS legate de modul cum decurge examinarea în instanță. Paniș precizează că justiția televizată va fi cea care „îi va trage la fund” pe actualii guvernanți.
Acum 4 ore
15:00
Ucraina anunță linia roșie peste care nu va trece în negocierile de pace: „Nu ne permite Constituția” # UNIMEDIA
Reprezentanții Ucrainei la negocierile cu SUA din Florida au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului pentru încheierea păcii este imposibilă, au declarat surse informate pentru RBC-Ucraina. Potrivit acestora, discuțiile din cadrul întâlnirii s-au concentrat pe „aspectele problematice” ale unui potențial acord de pace, în special pe teritoriile disputate. În același timp, partea americană a comunicat delegației ucrainene poziția Rusiei, care cere retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbass, scrie digi24.ro.
14:50
„Trafic de arme, droguri și crimă organizată”. Dodon solicită convocarea CSS: „Dacă președinta preferă să le treacă sub tăcere, să ofere măcar posibilitatea Consiliului să prezinte informații” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, deputatul Igor Dodon, cere șefei statului, Maia Sandu, să convoace Consiliul Suprem de Securitate. Potrivit acestuia, cetățenii au dreptul să ceară și să cunoască realitățile prezentate oficial de conducerea statului.
14:00
Incendiul din Hong Kong: Autoritățile au anunțat noul bilanț al morților și îi amenință pe cei care răspândesc informații neoficiale # UNIMEDIA
Autoritățile din Hong Kong au amenințat luni că vor lua măsurile „adecvate” împotriva celor care răspândesc online informații neverificate despre incendiul care a devastat un complex rezidențial săptămâna trecută și au anunțat că bilanțul oficial al celor decedați în tragedie a crescut, transmite AFP, citată de hotnews.ro.
13:50
Guvernul georgian, acuzat că a folosit o armă chimică din Primul Război Mondial pentru a reprima protestele pro-UE. Ce este agentul „camite” # UNIMEDIA
Autorităţile din Georgia au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a reprima protestatarii antiguvernamentali anul trecut, sugerează dovezile obţinute de BBC, potrivit adevarul.ro.
13:50
Ninsorile încep să își facă simțită prezența tot mai mult în România. În două zone din țară zăpada a depășit doi metri, iar cetățenii abia și-au deszăpezit curțile. Totodată, există și risc de avalanșă, scrie presa română.
13:50
Accident fatal la Anenii Noi: Un bărbat de 38 de ani a decedat, după ce a fost spulberat de o Skoda # UNIMEDIA
Un accident fatal a avut loc pe data de 30 noiembrie în apropiere de localitatea Cobusca, raionul Anenii Noi. Potrivit oamenilor legii, un bărbat de 38 de ani a decedat după ce a fost spulberat de o Skoda.
13:40
13:30
Uniunea Europeană către Trump: „Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, ar fi o greşeală istorică” # UNIMEDIA
Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forţele ruse, a avertizat comisarul UE pentru justiţie, Michael McGrath, stabilind o nouă linie roşie pentru europeni într-un eventual acord de pace, scrie digi24.ro.
13:20
Un copil de 3 ani, la un pas de moarte, după ce a căzut în fântâna din curtea casei, la Slobozia: Micuțul, scos inconștient de tatăl său, a fost spitalizat # UNIMEDIA
Un băiețel de 3 ani a fost salvat, după ce a căzut într-o fântână de 3–4 metri adâncime, în curtea unei case din Slobozia. Copilul a rămas singur afară, în timp ce părinții erau ocupați cu treburile casnice.
13:10
(video) Sîrbu la eveniment, Melnic la Paris. Cum a ajuns „Valea” de la Zebra Show să modereze, întâmplător, o nuntă: „Tolea, mulțumesc” # UNIMEDIA
Comediantul Pavel Sîrbu, membru al proiectului „Zebra Show”, a dezvăluit în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, cum a ajuns, absolut întâmplător, să modereze primul său eveniment - o nuntă. Potrivit lui Sîrbu, într-o zi a fost sunat de colegul său, Anatol Melnic, care i-a cerut să îl înlocuiască doar pentru „o întâmpinare” de două ore, până ajunge el.
Acum 6 ore
13:00
Au atacat un bărbat, care vindea lângă Gara Feroviară, l-au lovit în cap și l-au jefuit: Trei tineri, condamnați la închisoare. Ce sentințe au primit # UNIMEDIA
Procuratura Generală anunță că trei inculpați - doi tineri de 25 și 23 de ani și o tânără de 25 de ani - au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru o tâlhărie comisă în iulie 2025 asupra unui bărbat din preajma gării feroviare.
12:50
(galerie foto) Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta astăzi nici pe TikTok: Așa arătau pe vremuri Delia, Andra, Anna Lesko și Andreea Marin # UNIMEDIA
În urmă cu 20 de ani, vedetele arătau „altfel”. Dacă astăzi defilează cu machiaj perfect, piele fără pori și ținute de zici că tocmai au coborât de pe covorul roșu de la Cannes, în urmă cu două decenii, situația era puțin mai diferită. Și prin „puțin”, ne referim la coafuri improvizate, jeanși cu talie minusculă, sprâncenele subțiri ca un fir de ață (pentru generația Z, așa era „cool” atunci) sau extensiile care nu prea cooperau. CANCAN.RO a alcătuit un TOP care îi va teleporta pe nostalgici în „vremurile de glorie”.
12:40
(stop cadru) Ministra Afacerilor Interne: „Noi avem vulnerabilități din două perspective” # UNIMEDIA
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, declară că autoritățile au vulnerabilități cel puțin din două perspective atunci când analizează cazul camionului plin cu armament, capturat la Vama Albița, de vameșii români. Afirmația a fost făcută la emisiunea „Cutia neagră” de la tv8.
12:30
Iarna începe cu -12 bani la motorină, în timp ce prețul benzinei rămâne neschimbat: Cât vor achita șoferii mâine pentru carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maximale de comercializare pentru principalele produse petroliere de tip standard, valabile pentru data de 2 decembrie 2025.
12:30
(foto) Cum a apărut o moldoveancă la parada de 1 Decembrie din România? Toate privirile s-au întors către ea # UNIMEDIA
La parada de 1 Decembrie, Viorica Oboroceanu a atras atenția prin eleganță și rafinament. Aceasta fost îmbrăcată într-o ținută atent aleasă, gestul său de a evidenția tricolorul românesc a devenind o declarație de mândrie națională, scrie cancan.ro.
12:20
(video) Primarul Ion Ceban, interzis în România, felicită statul român cu Ziua Națională: Mulțumim pentru suport și proiecte comune. La mulți ani! # UNIMEDIA
Ion Ceban a felicitat România și i-a urat la mulți ani, subliniind colaborarea strânsă și proiectele comune dintre Republica Moldova și statul vecin. El a menționat că România rămâne un partener strategic de bază, atât în procesul de integrare europeană, cât și în diverse alte inițiative desfășurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
12:10
(video) Ședința Primăriei: 55 de cazuri de infecții respiratorii, dintre care 28 la copii # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău s-au întrunit astăzi, 1 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 8 subiecte.
12:10
Culisele discuțiilor de pace SUA-Ucraina de la Miami: Negociatorii ucraineni au respins ferm cea mai importantă revendicare a Rusiei. Ce urmează # UNIMEDIA
Negocierile dintre SUA și Ucraina de duminică au avut o țintă majoră: stabilirea liniei pe care va fi trasată granița de facto în cadrul unui acord de pace, au declarat doi oficiali ucraineni pentru site-ul american Axios. Totuși, potrivit unor informații citate de RBC-Ucraina, reprezentanții Ucrainei au respins retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului ca o condiție prealabilă pentru un acord de pace, scrie hotnews.ro.
12:00
Nume nou în colegiul SIS, după ce un membru a demisionat, iar altul s-a pensionat: Decretul, semnat de Maia Sandu # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a modificat, prin decret prezidențial, componența Colegiului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Modificările au fost operate la 28 noiembrie.
11:50
Ultimă oră! Vlad Plahotniuc anunță că se va prezenta în fața judecătorilor pentru „a-și proba nevinovăția” și vrea ca presa să poată filma procesul integral # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc a revenit cu un mesaj pe rețelele de socializare, după ce mai multe ședințe de judecată la rând nu s-a prezentat în fața magistraților. Fostul lider al Partidului Democrat susține că a încheiat examinarea volumelor din dosar și că este gata să vină la ședințele de judecată pentru „a-și proba nevinovăția”. De asemenea, Plahotniuc solicită ca ședințele cu participarea sa să fie publice, așa încât jurnaliștii să poată filma integral procesul.
11:30
Tânărul de 23 de ani din Chișinău, acuzat că și-a omorât mama profesoară, apoi a sărit de pe geam, trimis în judecată: Ce pedeapsă riscă # UNIMEDIA
Tânărul de 23 de ani din Chișinău, acuzat de omorul intenționat al mamei sale, care activa în calitate de profesoară a claselor primare, a fost trimis în judecată, anunță Procuratura Generală.
11:10
Un bărbat de 72 de ani din Briceni și-a pierdut viața, după ce casa i-a luat foc. Potrivit informațiilor, tragedia a avut loc pe data de 30 noiembrie.
Acum 8 ore
11:00
Ministra de Interne: „Armamentul de la Albița putea ajunge în RM din Ucraina prin Transnistria, pe segmentul necontrolat” # UNIMEDIA
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, nu exclude că armamentul capturat la Vama Albița ar fi putut ajunge în Moldova prin regiunea transnistreană. Cât despre un posibil caz de corupție la frontieră, oficiala așteaptă finalizarea anchetei pentru a se expune. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Cutia neagră” de la tv8.
10:50
(video) „Până în celălalt capăt pentru a imprima o foaie”. O deputată PPDA a venit în Parlament cu imprimanta de acasă: Când au luat scaune de 10 mii, la ce s-au gândit? # UNIMEDIA
O deputată a fracțiunii „Democrația Acasă” acuză conducerea Parlamentului că nu a asigurat cabinetele cu tehnica minimă necesară, fiind nevoită să-și cumpere singură o imprimantă. Aceasta critică prioritățile instituției, amintind de achiziția scaunelor de 10 mii de lei.
10:40
Serviciul Vamal are doi noi directori adjuncți. Potrivit informațiilor, Carolina Gargaun a preluat funcția de Director Adjunct, Venituri și Control Vamal, iar Viorel Doagă a fost numit Director Adjunct, Antifraudă și Conformare.
10:20
(live) Primăria, în ședință. Ceban: Felicităm Romania și le urăm mulți ani ca stat și ca partener strategic al RM # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău se întrunesc astăzi, 1 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 8 subiecte.
10:10
09:40
Principalul rival al lui Zelenski îl atacă direct. Zalujnîi: După război e nevoie de o schimbare politică # UNIMEDIA
Fostul comandant al armatei ucrainene și actual ambasador la Londra, Valeri Zalujnîi, susține că războiul dintre Rusia și Ucraina nu se va încheia definitiv, ci va rămâne înghețat pentru o perioadă îndelungată, o situație întâlnită frecvent în istoria conflictelor. Într-o analiză amplă, el avertizează că obiectivul politic al Kremlinului – dispariția Ucrainei ca stat independent - nu se va schimba nici în scenariul unor câștiguri teritoriale rusești și că doar garanții solide de securitate pot preveni un nou val al agresiunii ruse, scrie The Moscow Times, citat de presa română.
09:30
Șefa statului, Maia Sandu, a transmis astăzi, 1 decembrie, un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naţionale a României. „Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale”, a scris președinta.
09:10
File din trecut: 1 decembrie - Ziua Națională a României și inaugurarea Arcului de Triumf de la București # UNIMEDIA
La 1 decembrie, istoria a fost marcată de unirea Transilvaniei cu România în 1918 și de referendumul pentru proclamarea independenței Ucrainei, în 1991.
Acum 12 ore
08:50
(video) „Fata s-a pus în genunchi și mi-a zis - mămica, nu muri”. Diana, diagnosticată acum un an cu cancer, a fost trimisă acasă de medici pentru că „nu are șanse”: Simțeam cum mă mănâncă boala de vie # UNIMEDIA
Istoria Dianei Gargaun, de la Sadaclia, este o adevărată lecție de viață - o luptă care e la un pas de victorie cu boala numită „călăul secolului” - cancerul. Ea spune că medicii din Moldova au refuzat să o opereze și au trimis-o acasă, pentru că „nu mai are șanse”. „Mi-au spus că mai am o lună, două și voi muri așa, mergând pe drum, la cât sunt de gravă. Am intrat în depresie de moarte, voiam să mă arunc de la etaj. Apoi fetița mea s-a pus în genunchi și mi-a spus - mămica, te rugăm, nu muri, luptă măcar pentru noi”, povestește Diana. A efectuat o operație de succes în Turcia, cancerul de col uterin a dispărut, dar „ucigașul tăcut” refuză să se retragă definitiv. Ea are nevoie de sprijin financiar pentru mai multe ședințe de imunoterapie. Cum poți să o ajuți, aflați din articol și din interviul din cadrul proiectului „Femeile nu tac” pentru Adrian Prodan.
08:40
Controale masive și amenzi de peste 15.000 lei: Șapte șoferi de taxi, prinși fără acte și sancționați # UNIMEDIA
Inspectorii fiscali, în colaborare cu angajații Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) și Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), au desfășurat, săptămâna trecută, o serie de controale operative în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia, vizând contribuabilii care prestează servicii de transport de pasageri în regim taxi – atât ocazional, cât și prin intermediul platformelor electronice de management.
08:20
Câștig financiar pentru Tauri și activități pline de succes pentru Fecioare: Cum începe săptămâna pentru fiecare zodie # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite schimbări și surprize pentru toate semnele zodiacale. Arhetipurile astrologice se vor manifesta în moduri neașteptate, provocând reacții diverse. Află ce secrete vă pot dezvălui astrele astăzi.
08:10
Extrema dreaptă a Barcelonei are cifre incredibile în acest sezon, cu 14 meciuri, 7 goluri și 9 assisturi în toate competițiile, scrie sport.ro.
08:00
(video) Prietenii lui „Caras” au dat lovitura: I-au dăruit un caras în borcan. Reacția sportivului # UNIMEDIA
Victor Muntean, cunoscut pe TikTok drept „Caras”, a avut parte de un cadou la care nici măcar el nu s-ar fi așteptat. Prietenii sportivului au venit la ziua lui cu o surpriză „tematică”: un caras adevărat, pus într-un borcan, pregătit special pentru aniversat, scrie shok.md.
07:40
Papa Leon a declarat că singura soluţie la conflictul de decenii dintre Israel şi poporul palestinian trebuie să includă un stat palestinian, reafirmând astfel poziţia Vaticanului, relatează Reuters, citat de news.ro.
