Mesajul lui Donald Trump de Ziua Națională: Apreciază leadershipul României ca aliat NATO și partener stabil
Realitatea.md, 1 decembrie 2025 12:10
Mesajele de felicitare pentru România nu au ezitat să vină și de peste Ocean. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis o scrisoare adresată președintelui României, Nicușor Dan, în care a subliniat evoluția solidă a relațiilor bilaterale și a afirmat că parteneriatul dintre cele două state continuă să se întărească, scrie știrileprotv.ro.
• • •
Acum 5 minute
12:20
Rudele au venit să o viziteze, dar au găsit-o decedată. O pensionară din Rîbnița zăcea cu arsuri în bucătărie
O femeie de 74 de ani din Rîbnița a fost găsită fără suflare și cu arsuri în propria casă. Rudele au venit să o viziteze și au depistat-o zăcând fără suflare în bucătărie. Pensionarea locuia singură. Conform pompierilor, în locuință, sub chiuvetă, s-a produs un incendiu, informează autoritățile autoproclamate.
Acum 15 minute
12:10
Un tânăr de 23 de ani, originar din Chișinău, a fost trimis în judecată după ce și-a omorât mama, care era profesoară de clase primare. Potrivit Procuraturii Generale, între făptuitor și victimă existau de mai mult timp tensiuni familiale și conflicte. „În data de 17 iulie 2025, în urma unei noi altercații, tânărul i-ar fi
12:10
Mesajul lui Donald Trump de Ziua Națională: Apreciază leadershipul României ca aliat NATO și partener stabil
Mesajele de felicitare pentru România nu au ezitat să vină și de peste Ocean. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis o scrisoare adresată președintelui României, Nicușor Dan, în care a subliniat evoluția solidă a relațiilor bilaterale și a afirmat că parteneriatul dintre cele două state continuă să se întărească, scrie știrileprotv.ro.
Acum 30 minute
12:00
Avocații Poporului cer interzicerea artificiilor de sărbători: „Provoacă traumatisme, panică și poluare"
Avocații Poporului cer interzicerea focurilor de artificii și a altor produse pirotehnice, în contextul sărbătorilor de iarnă. Ceslav Panico și Vasile Coroi, atenționează că ele pot provoca panică, anxietate, traumatisme, mai ales în rândul copiilor, persoanelor în etate, celor cu tulburări mintale sau refugiaților afectați de război. „Impactul lor nu se limitează doar la momentul
12:00
Un nou partid apare pe scena politică din Moldova. Fostul primar din Basarabeasca îl va conduce
Încă un partid politic va apărea în Republica Moldova. Formațiunea se va numi „Pentru țară" și va fi condusă de ex-primarul orașului Basarabeasca Valentin Cimpoieș. Congresul de constituire a partidului a avut loc duminică, potrivit IPN. Urmează înregistrarea formațiunii la Agenția Servicii Publice.
Acum o oră
11:50
Performanță pentru Moldova! Igor Beșleagă și Liviu Maluda au cucerit bronzul la Campionatul Mondial de lupte la brâu
Republica Moldova a cucerit două medalii de bronz la Campionatul Mondial de lupte la brâu. Evenimentul s-a desfășurat în orașul Fujairah, Emiratele Arabe Unite. „Cele două distincții au fost cucerite de către Igor Beșleagă, care s-a clasat pe locul trei la categoria de până la 82 kg, iar Liviu Maluda a completat podiumul de premiere
11:50
Vlad Plahotniuc iese în public: "Fac ultimele pregătiri ca în curând să particip la ședințele de judecată"
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, anunță că va participa la ședințele de judecată. Mai mult, acesta cere ca ședințele să fie publice, cu prezența presei. Într-o postare pe rețelele de socializare, Plahotniuc a scris că a reușit să finalizez procesul de examinare a materialelor dosarului, motiv pentru care a lipsit de la ședințele de judecată
11:50
Locuitorii din zona Vrancea au resimțit două cutremure în dimineața zilei de 1 decembrie, zi în care România sărbătorește Marea Unire. Evenimentele seismice au avut loc la scurt timp unul după altul. Primul cutremur s-a produs la ora 5:40, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 3,8. Seismul a avut loc la o adâncime
11:40
AAC, despre spațiul aerian închis vineri la nordul țării: Rutele comerciale și civile nu traversează zona
Rutele aeriene comerciale și civile nu traversează zona de nord a Republicii Moldova. Precizarea a fost făcută la solicitarea Realitatea de către serviciul de presă al Autorității Aeronautice Civile (AAC). Oficialii au menționat că toate zborurile se desfășoară pe direcția vestică, spre și dinspre România. Funcționarii au mai conchis că supravegherea siguranței și spațiului aerian
11:40
Dovezi după protestele din Georgia 2024: compus toxic din Primul Război Mondial ar fi fost pulverizat peste activiști
Autoritățile din Georgia au fost acuzate că au folosit un compus chimic interzis, datând din Primul Război Mondial, pentru dispersarea protestatarilor antiguvernamentali din Tbilisi. Informațiile provin dintr-o investigație realizată de BBC. Substanța, numită „camite", a fost utilizată de armata franceză între anii 1914 și 1918. Conform relatărilor protestatarilor, aceasta ar fi provocat arsuri ale pielii,
11:30
Au bătut și jefuit un bărbat de toate bunurile la Gara Feroviară: Agresorii, trimiși după gratii
Două persoane de 25 și 23 de ani și o tânără de 25 de ani au fost condamnate la închisoare pentru tâlhărie. Potrivit Procuraturii Generale, tânărul de 25 de ani a primit 9 ani de detenție, într-un penitenciar de tip semiînchis. Cel de 23 de ani a fost condamnat la 13 ani de închisoare, pedeapsă
Acum 2 ore
11:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare adresat președintelui României, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Naționale a României. În mesaj, Zelenski a transmis urări în numele poporului ucrainean și al său personal, subliniind importanța momentului pentru România, scrie Digi24.ro. Liderul ucrainean a exprimat aprecierea față de poziția fermă a Bucureștiului în sprijinirea
11:20
Bugetul pentru 2026, întârziat. PAS: Capitala riscă pierderi de peste două miliarde de lei
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău avertizează că orașul ar putea pierde peste 2 miliarde de lei dacă bugetul pentru anul 2026 nu va fi prezentat și votat la timp. Potrivit consilierilor, Primăria întârzie fără motiv proiectul bugetar, repetând situația din 2025, când Chișinăul a fost administrat pe baza unui buget provizoriu, fapt care a
11:20
Ziua României se sărbătorește în fiecare an pe 1 Decembrie. Evenimentul de la 1 decembrie 1918, desfășurat la Alba Iulia, a încheiat procesul de reintegrare a provinciilor desprinse și a reprezentat împlinirea idealului de unitate națională. Tradițional, în ceastă zi are loc Parada de Ziua Națională a României. Eveniment este transmis acum live pe rlive.md.
11:10
De azi, 1 decembrie, Serviciului Vamal are doi directori adjuncți noi, care au fost prezentați echipei. Este vorba despre Carolina Gargaun și Viorel Doagă. Carolina Gargaun a activat în cadrul Serviciului Vamal în perioada 2010–2015, în cadrul Secției Juridice și Executare Silită a Biroului Vamal Chișinău, unde a ajuns până la funcția de șef de subdiviziune. Ulterior a gestionat
11:10
Șor spune că își închide toate proiectele sociale din Moldova. Lansarea unui front național, anunțată de la Moscova
Ilan Șor își încheie toate proiectele sociale din Moldova și renunță la sprijinul politic acordat unor aleși locali. Declarația a fost făcută de la Moscova, politicianul fugar anunțând și crearea unui front național. Conform lui Șor, mai mulți funcționari din administrația publică locală ar urma să renunțe la mandatele lor. În același timp, oligarhul aflat
11:00
Au vrut să treacă ilegal doi nepalezi peste Prut, apoi să-i jefuiască. Patru persoane, reținute
Patru persoane din Hîncești, printre care un unchi și nepoata lui, au fost arestate după ce au încercat să transporte ilegal în România doi bărbați din Nepal, în schimbul a 9000 de euro. După ce au luat banii, suspecții au încercat să-i tâlhărească pe străini și să le ia și restul de 800 de euro.
10:50
Biroul Politici pentru Reintegrare condamnă pretinsele alegeri din Transnistria: Sfidare la adresa suveranității
Pretinsul scrutin din stânga Nistrului reprezintă sfidarea suveranității Moldovei. Comentariul a fost făcut pentru Realitatea de către reprezentanții Biroului Politici pentru Reintegrare. Autoritățile de la Chișinău punctează că procesul a avut loc în afara cadrului constituțional. Conform lor, este vorba despre acțiuni contrare legislației în vigoare.
10:40
Marea Unire și efectele ei în plan regional, de la momentul istoric până în zilele noastre
Marea Unire de acum 106 ani s-a produs într-un context geopolitic regional marcat de Primul Război Mondial și dezagregarea marilor imperii. Rusia se prăbușire sub presiunea revoluției socialiste din 1917. Imperiul Austro-Ungar nu mai avea puterea să țină sub control etniile din interiorul său, iar Imperiul Otoman își trăia ultimele momente. Europa Centrală și de
10:40
Cinci tone de ulei de palmier contaminate dublu față de limita legală, oprite de ANSA
Ulei de palmier cu substanțe dăunătoare sănătății a fost oprit de ANSA direct în depozitul importatorului. Lotul de 5000 kg avea un nivel prea mare de chimicale periculoase, substanțe care, consumate în cantități mari, pot afecta ficatul, rinichii și pot crește riscul de îmbolnăvire. În urma verificărilor, specialiștii ANSA au depistat un nivel de 4500
10:30
Glovo, platforma multicategorie care oferă acces la o varietate mare de produse, anunță numirea Andradei Ionescu în calitate de General Manager, Glovo Moldova. Decizia reprezintă un pas strategic în consolidarea operațiunilor pe piața locală și coincide cu aniversarea a cinci ani de activitate a companiei în Republica Moldova. „Moldova este o piață cu un potențial
10:30
Ambasadorul Țurcanu: Dezvoltarea conexiunilor cu România este aspect central pentru integrarea europeană a Moldovei
Ambasadorul român la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, consideră că interconectarea Republicii Moldova cu România în domeniul transporturilor reprezintă aspect central pentru integrarea europeană a țării noastre. Diplomatul a precizat într-un interviu pentru Moldpres că Bucureștiul este principalul nostru partener, în acest sens. Conform oficialului, Republica Moldova nu va putea beneficia pe deplin de relația pe care
Acum 4 ore
10:10
Tragedie la Briceni. Un bătrân a fost găsit carbonizat după ce ar fi fumat în interior
Un bărbat de 72 de ani a fost găsit carbonizat în locuința sa, după ce un incendiu puternic a izbucnit în seara zilei de 30 noiembrie, cel mai probabil din cauza unei țigări aprinse. Apelul la Serviciul 112 a fost făcut la ora 21:01, iar la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri. Fl
10:10
VIDEO Proteste masive la Sofia: opoziția contestă bugetul pentru 2026 și anunță noi mobilizări # Realitatea.md
Proteste ample au izbucnit la Sofia încă din 26 noiembrie, când aproximativ 20.000 de oameni au ieșit pe străzi pentru a denunța taxele mari prevăzute în proiectul de buget pentru anul viitor. Demonstrația a avut loc înaintea votului final asupra bugetului și a fost organizată de coaliția de opoziție „Continuăm Schimbarea–Bulgaria Democrată” (WCC-DB), transmite EuroNews. […] Articolul VIDEO Proteste masive la Sofia: opoziția contestă bugetul pentru 2026 și anunță noi mobilizări apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii între 2 și 10 decembrie. Și ministrul de externe, Mihai Popșoi, se află într-o vizită oficială în Statele Unite în perioada 1–9 decembrie. „La Washington, Igor Grosu are planificate întrevederi cu membri ai Senatului și ai Camerei Reprezentanților, precum și discuții […] Articolul Igor Grosu și Mihai Popșoi pleacă în SUA: întrevederi, diaspora și interviuri apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Pretinse alegeri în stânga Nistrului: Nici măcar jumătate dintre votanți nu au ajuns la secții # Realitatea.md
Nici măcar jumătate dintre persoanele cu drept de vot din stânga Nistrului nu au votat la pretinsele alegeri, potrivit datelor preliminare, publicate de presa locală. Canalul TSV, apropiat de puterea de la Tiraspol, notează că au fost prezenți la scrutinul ilegal puțin peste 102.000 persoane. Cifra reprezintă 26,01% din numărul total de alegători din regiune, […] Articolul Pretinse alegeri în stânga Nistrului: Nici măcar jumătate dintre votanți nu au ajuns la secții apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Ziua Națională a României: Maia Sandu și Alexandru Munteanu au venit cu mesaje de recunoștință # Realitatea.md
De Ziua Națională a României, autoritățile din Republica Moldova au transmis mesaje de solidaritate și apreciere față de istoria comună și valorile care ne unesc. Președinta Maia Sandu a subliniat importanța momentului istoric de la 1 Decembrie 1918, care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. „Datoria noastră este să onorăm […] Articolul Ziua Națională a României: Maia Sandu și Alexandru Munteanu au venit cu mesaje de recunoștință apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
De astăzi, 1 decembrie, Grupul Media Realitatea se extinde și lansează postul de radio Realitatea FM 98,6 Chișinău – un radio fără zgomot. Radioascultătorii noștri se pot bucura de muzică bună, fără elemente enervante. Realitatea FM 98,6 Chișinău – Old, but Gold Realitatea FM 98,6 Chișinău este postul de radio dedicat celor care apreciază muzica […] Articolul Grupul Media Realitatea lansează Realitatea FM 98,6 Chișinău – un radio fără zgomot apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
O nouă monedă comemorativă va intra în circulație în Republica Moldova, odată cu publicarea, astăzi, în Monitorul Oficial, a hotărârii Băncii Naționale a Moldovei (BNM) privind punerea în circulație, ca mijloc legal de plată și în scop numismatic, a monedei „Regina Maria a României 150 de ani de la naștere”, piesă care completează seria „Personalități”. […] Articolul O nouă monedă comemorativă dedicată Reginei Maria a României intră în circulație apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Declarații la Rlive: Relația statului cu societatea civilă rămâne o prioritate, dar fără finanțare # Realitatea.md
Lipsa finanțării publice adecvate și birocrația excesivă din partea statului frânează dezvoltarea organizațiilor societății civile. Declarații în acest sens au fost făcute de invitații emisiunii „Consens Național” de la Rlive TV. Ei au afirmat că astăzi proiectele societății civile se bazează pe surse externe de finanțare sau pe mediul de afaceri, care abia în ultimii […] Articolul Declarații la Rlive: Relația statului cu societatea civilă rămâne o prioritate, dar fără finanțare apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Ucraina și Norvegia au anunțat un parteneriat pentru producerea comună a dronelor, prima linie pilot de fabricație urmând să fie lansată în 2026, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal. Shmyhal a făcut anunțul după semnarea unui acord corespunzător cu omologul său norvegian, Tore O. Sandvik. Acest pas marchează aprofundarea relațiilor dintre Kiev și […] Articolul Ucraina și Norvegia lansează producția comună de drone în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:00
Negocierile de la Miami între reprezentanții americani și ucraineni, privind încetarea războiului cu Rusia, au durat peste patru ore și au fost considerate productive. Totuși, unele probleme importante rămân nerezolvate. Printre subiectele discutate s-au numărat posibilele termene pentru organizarea de noi alegeri în Ucraina și perspectiva schimbului de teritorii între Rusia și Ucraina, informează unian.net. […] Articolul Negocieri dificile la Miami: SUA și Ucraina nu au ajuns la un acord apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Horoscop zilnic: Ce provocări și oportunități aduce 1 decembrie pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Atmosfera astrală de astăzi încurajează acțiunea și claritatea în alegeri. Luna în Berbec aduce energie și încredere, iar Marte în Săgetător intensifică influențele pozitive. Este o zi favorabilă pentru a vedea lucrurile cu obiectivitate și a pune accent pe relații de durată. Berbec (21 martie – 19 aprilie):Astăzi simți o dorință puternică de distracție și […] Articolul Horoscop zilnic: Ce provocări și oportunități aduce 1 decembrie pentru fiecare zodie apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
România celebrează astăzi Ziua Națională. Parada va fi transmisă live de Rlive TV pe rlive.md # Realitatea.md
Ziua României se sărbătorește în fiecare an pe 1 Decembrie. Evenimentul de la 1 decembrie 1918, desfășurat la Alba Iulia, a încheiat procesul de reintegrare a provinciilor desprinse și a reprezentat împlinirea idealului de unitate națională. Parada de Ziua Națională a României va fi transmisă live de Rlive TV pe rlive.md. În cadrul evenimentului istoric, […] Articolul România celebrează astăzi Ziua Națională. Parada va fi transmisă live de Rlive TV pe rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Curs valutar BNM. Leul moldovenesc se apreciază față de principalele valute internaționale # Realitatea.md
Leul moldovenesc continuă să se aprecieze față de principalele valute internaționale, conform cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru 1 decembrie. Noile cotații sunt următoarele: Euro – 19,6686 lei, în scădere cu 0,03 lei; Dolarul american – 17,0033 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc – 3,8634 lei; Hrivna ucraineană – 0,4021 lei; […] Articolul Curs valutar BNM. Leul moldovenesc se apreciază față de principalele valute internaționale apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
În prima zi de iarnă calendaristică, meteorologii prognozează posibile precipitații sub formă de ploaie, iar temperaturile vor fi tipice pentru această perioadă. Se va forma ceață în aproape toată Moldova. Temperaturile aerului vor varia între +3 și +10 grade Celsius. În Nord, maximele vor urca până la +6 grade, iar pe timp de noapte temperaturile […] Articolul Meteo 1 decembrie 2025: Posibile ploi slabe și valori termice potrivite iernii apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Aeroportul din Vilnius își suspendă operațiunile din cauza unor baloane suspecte în spațiul aerian # Realitatea.md
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a anunțat suspendarea operațiunilor după detectarea unor baloane suspecte în spațiul său aerian cel mai recent incident dintr-o serie de perturbări ale traficului aerian din țara baltică. În ultimele luni, aviația europeană a fost afectată în repetate rânduri de apariția sau pătrunderea dronelor în zone sensibile, inclusiv la Copenhaga și Bruxelles. […] Articolul Aeroportul din Vilnius își suspendă operațiunile din cauza unor baloane suspecte în spațiul aerian apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
19:40
Un belgian și-a decorat casa cu 250.000 de luminițe pentru Crăciun. Curtea sa a devenit un adevărat parc tematic # Realitatea.md
Un bărbat de 70 de ani și-a transformat curtea într-un adevărat parc de distracții de Crăciun, după ce a montat 250.000 de luminițe. Este pentru al 29-lea an când își împodobește casa și reușește să atragă sute de turiști, transmite liberatea.ro. Belgianul în vârstă de 70 de ani și-a decorat, pentru al 29-lea an consecutiv […] Articolul Un belgian și-a decorat casa cu 250.000 de luminițe pentru Crăciun. Curtea sa a devenit un adevărat parc tematic apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Un test de sânge revoluționar promite depistarea a peste 50 de cancere. Cât de exacte sunt rezultatele # Realitatea.md
Progresele în reducerea poverii globale a cancerului sunt lente, iar ideea unui test de sânge capabil să depisteze boala mai devreme a stârnit un interes major în rândul medicilor şi populaţiei, informează știrileprotv.ro. Un astfel de instrument ar putea, în teorie, să îmbunătăţească screeningul de rutină pentru cancer, deoarece tratamentele au cele mai mari şanse […] Articolul Un test de sânge revoluționar promite depistarea a peste 50 de cancere. Cât de exacte sunt rezultatele apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Neconcordanțe la Tiraspol: datele privind prezența „s-au micșorat” cu 30 de mii de persoane # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală al Transnistriei nerecunoscute a publicat pe parcursul zilei date privind prezența la vot, care în final s-au dovedit a fi calculate dintr-un număr mai mic de alegători decât cel anunțat oficial. Public, CEC a declarat că în regiune ar exista aproximativ 395 de mii de persoane cu drept de vot, transmite reporterul […] Articolul Neconcordanțe la Tiraspol: datele privind prezența „s-au micșorat” cu 30 de mii de persoane apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Militarii moldoveni se pregătesc intens pentru parada militară de la București, dedicată Zilei Naționale a României. Batalionul 22 de Menținere a Păcii și Compania Garda de Onoare din Moldova au participat la repetiția generală, alături de colegii lor din alte unități militare, demonstrând coordonare și profesionalism. Parada promite să fie un spectacol impresionant, evidențiind forța […] Articolul Repetiții generale la București pentru parada de Ziua Națională a României apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Numărul persoanelor ucise de Israel în Fâșia Gaza a depăşit pragul de 70.000, anunță autoritățile palestiniene # Realitatea.md
Numărul persoanelor ucise în ofensiva Israelului în Fâşia Gaza a depăşit pragul de 70.000, a anunţat ministerul sănătăţii din enclavă, transmite Digi24. Un total de 301 persoane au fost adăugate la bilanţ de joi, ajungându-se la 70.100, a adăugat ministerul. Două persoane au murit în recentele atacuri israeliene, restul au fost identificate din rămăşiţele îngropate […] Articolul Numărul persoanelor ucise de Israel în Fâșia Gaza a depăşit pragul de 70.000, anunță autoritățile palestiniene apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Oficiali ucraineni și americani se întâlnesc în Florida pentru a discuta propunerile de a pune capăt războiului # Realitatea.md
Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să se întâlnească cu delegația de la Kiev, după un nou weekend de atacuri rusești mortale în Ucraina, scrie adevărul.ro. Negociatorii ucraineni se pregătesc să se întâlnească cu oficiali americani în Florida pentru a discuta detaliile cadrului propus de Washington pentru a pune capăt războiului Rusiei […] Articolul Oficiali ucraineni și americani se întâlnesc în Florida pentru a discuta propunerile de a pune capăt războiului apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Parada militară de 1 Decembrie din București va reuni peste 2 900 de militari și peste 200 de mijloace tehnice. Ceremonia oficială va începe la ora 11:00, cu defilarea detașamentelor militare și a tehnicii pe sub Arcul de Triumf. Zona va fi survolată de 45 de aeronave, transmite IPN. Alături de militarii români, vor defila […] Articolul Peste 2.900 de militari și 200 de echipamente la parada militară din București apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Zelenski pleacă la Paris pentru convorbiri cu președintele francez. Despre ce vor discuta cei doi oficiali # Realitatea.md
Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni, 1 decembrie curent, la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat Palatul Élysée, în contextul în care o echipă de negociatori ucraineni a plecat spre Statele Unite pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia, notează agerpres.ro. „Cei doi lideri vor […] Articolul Zelenski pleacă la Paris pentru convorbiri cu președintele francez. Despre ce vor discuta cei doi oficiali apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Alegeri legislative și locale în stânga Nistrului: aproape 400 de mii de cetățeni la urne # Realitatea.md
Alegeri legislative și locale se desfășoară duminică, 30 noiembrie curent, în regiunea separatistă transnistreană, unde au fost deschise 246 de secții de votare. Locuitorii sunt chemați să își aleagă cei 33 de deputați ai așa-numitului Soviet Suprem de la Tiraspol, precum și 76 de primari și 469 de consilieri locali. Potrivit presei transnistrene, mulți locuitori […] Articolul Alegeri legislative și locale în stânga Nistrului: aproape 400 de mii de cetățeni la urne apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
12:20
Premii pentru excelență în incluziune: grădinița „Povestea” din Nisporeni și Gimnaziul nr. 14 din Bălți, în top # Realitatea.md
Grădinița „Povestea” din Nisporeni și Gimnaziul nr. 14 din Bălți au fost distinse, în acest an, cu Trofeul „Alexandra Grajdian”, acordat pentru „curaj și inovație în promovarea educației incluzive”. Alte cinci instituții de învățământ din țară au primit diplome și mențiuni. Premiile au fost oferite de Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului […] Articolul Premii pentru excelență în incluziune: grădinița „Povestea” din Nisporeni și Gimnaziul nr. 14 din Bălți, în top apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
UE condamnă încălcările aeriene rusești și sprijină Moldova cu 20 milioane de euro în apărarea antiaeriană # Realitatea.md
Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a criticat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești, avertizând că astfel de acțiuni sunt inacceptabile și pun în pericol traficul aerian civil. „Uniunea Europeană investește 20 de milioane de euro în acest an în apărarea antiaeriană […] Articolul UE condamnă încălcările aeriene rusești și sprijină Moldova cu 20 milioane de euro în apărarea antiaeriană apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Amenințare cu bombă la sediul France Télévisions. Emisiunea a fost întreruptă în direct și angajații evacuați # Realitatea.md
Sediul central al France Télévisions din Paris a fost evacuat sâmbătă, în urma unei amenințări cu bombă primite de compania publică de televiziune. Momentul a fost surprins în direct, transmite adevărul.ro. „Sediul central al France Télévisions (din Paris, n.r.) a fost evacuat. Serviciile statului au avertizat compania cu privire la o amenințare cu bombă. Polițiști […] Articolul Amenințare cu bombă la sediul France Télévisions. Emisiunea a fost întreruptă în direct și angajații evacuați apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Moldovenii preferă să cumpere bunuri de pe platforme străine, acordând mai puțină atenție comercianților online din țară. Cumpărătorii activi online din Moldova au cheltuit, în medie, 1 660 de lei pe lună pe platformele autohtone și 1 900 de lei în magazinele digitale de peste hotare, potrivit datelor pentru anul trecut, transmite IPN. Prin intermediul […] Articolul Moldovenii cheltuiesc mai mult în magazinele online din străinătate decât în țară apare prima dată în Realitatea.md.
