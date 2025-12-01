Ministrul Economiei taie elanul ideii de 50% produse locale pe raft: Nu este legal și nu este economie de piață
Bani.md, 1 decembrie 2025 18:40
Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, a respins ideea introducerii unei cote obligatorii de 50% pentru produsele autohtone pe rafturile magazinelor, declarând la Radio Moldova că o astfel de măsură ar încălca atât regulile economiei de piață, cât și normele internaționale. Potrivit ministrului, impunerea unei limite minime pentru marfa produsă în Republica Moldova nu ar fi compatibilă
• • •
Acum 30 minute
18:50
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 4–17 decembrie 2025, pentru desfășurarea consultărilor anuale în baza Articolului IV. Misiunea are ca obiectiv evaluarea celor mai recente evoluții economice din Republica Moldova, analiza perspectivelor macroeconomice și a riscurilor asociate, precum și
18:40
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a declarat la Radio Moldova că Guvernul examinează mai multe opțiuni privind eventuale taxe sau măsuri suplimentare aplicate coletelor comandate de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress. Potrivit oficialului, discuțiile sunt în desfășurare atât pe dimensiunea fiscal-bugetară, cât și pe cea ce ține de protecția producătorilor și consumatorilor din Republica
18:40
Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, a respins ideea introducerii unei cote obligatorii de 50% pentru produsele autohtone pe rafturile magazinelor, declarând la Radio Moldova că o astfel de măsură ar încălca atât regulile economiei de piață, cât și normele internaționale. Potrivit ministrului, impunerea unei limite minime pentru marfa produsă în Republica Moldova nu ar fi compatibilă
Acum 2 ore
17:20
Moldovenii muncesc 37 de ore săptămânal. Sunt mai harnici decât americanii, dar mai relaxați decât indienii # Bani.md
Moldova se situează în zona de mijloc a clasamentului global al orelor de muncă, cu o medie de 37 de ore lucrate pe săptămână, potrivit clasamentului realizat de Visual Capitalist pe baza datelor World Population Review. Studiul compară peste 150 de țări și arată contraste puternice între economiile dezvoltate și cele emergente. La nivel global,
Acum 4 ore
16:40
Unele aeronave Airbus A320, utilizate de către operatorii avia moldoveni, vor fi supuse inspecțiilor tehnice preventive, anunță Autoritatea Aeronautică Civilă. Măsura vine după emiterea unei Directive de Navigabilitate de Urgență de către Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), ca urmare a unei notificări transmise de producătorul Airbus. Documentul semnalează un risc potențial de afectare
16:30
Germania zguduie green deal-ul Bruxellesului și îi cere să oprească interdicția mașinilor pe benzină și motorină # Bani.md
Cancelarul german Friedrich Merz solicită Comisiei Europene să slăbească interdicția privind vânzarea mașinilor noi cu motoare pe combustie internă (benzină și motorină) după anul 2035 – una dintre cele mai importante politici ale Pactului Verde European. Liderul german avertizează că industria auto a țării, aflată deja sub presiune, riscă să fie grav afectată dacă regulile
16:10
Airbus s-a lovit de o nouă problemă tehnică, de această dată în procesul de producție, care a afectat fuselajele mai multor aeronave din familia A320, relatează Reuters, citând surse din industrie. Defectul a fost identificat la panourile fuzelajului pentru câteva zeci de avioane aflate în producție, ceea ce a dus la întârzieri în livrări. Potrivit
16:00
Circa 31,6 milioane de lei au fost achitați pentru bunurile introduse de persoane fizice, în perioada 24–30 noiembrie 2025, pe motiv că a fost depășită limita neimpozabilă de 150 de euro. Aceasta reprezintă 3,2% din totalul încasărilor Serviciului Vamal pentru săptămâna trecută. În total, încasările Vămii la bugetul de stat au ajuns la peste 987,5
Acum 6 ore
15:00
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" anunță că tarifele pentru transportul cerealelor rămân printre cele mai avantajoase din sistemul feroviar, fiind semnificativ mai mici decât cele aplicate altor tipuri de mărfuri. Potrivit instituției, aceste prețuri preferențiale sunt susținute din resurse interne, printr-un regim strict de economisire a combustibilului, energiei și cheltuielilor de întreținere, precum
14:40
Statistici care ustură. Creștere salarială de doar 2% în realitate, restul a fost mâncate de inflație # Bani.md
În trimestrul III 2025 salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la 15.487,8 lei, în creștere cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ajustată la inflație însă, creșterea reală este de doar 2,1%, ceea ce înseamnă că majorările salariale au fost în mare parte erodate de scumpiri. Față de trimestrul II
14:30
14:10
5 tone de ulei de palmier cu substanțe periculoase, depistate în depozitul unui importator # Bani.md
Un lot de 5 000 de kilograme de ulei de palmier a fost reținut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct în depozitul importatorului, după ce testele de laborator au arătat depășirea nivelurilor admise de contaminanți. Potrivit ANSA, în uleiul analizat au fost depistate concentrații ale Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esterii acizilor grași
14:10
Matematica rece a autorităților! Cifrele care hotărăsc cine primește compensații la căldură # Bani.md
Guvernul Republicii Moldova a înăsprit criteriile pentru acordarea compensațiilor la energie și a redus sumele maxime disponibile în acest an. Noile reguli includ verificarea economiilor personale, limitarea consumului și o formulă de evaluare mai strictă a veniturilor. Noile criterii prevăd că persoanele care dețin economii la bancă și obțin venituri din dobânzi pot fi excluse
13:20
Prețul argintului atinge un nou record istoric în 2025: consumul depășește producția la nivel global # Bani.md
Prețul argintului a înregistrat o creștere vertiginoasă în 2025, stabilind un nou record istoric și generând temeri legate de o penurie tot mai accentuată pe piețele globale. Potrivit CNBC, această ascensiune spectaculoasă se produce pe fondul unui decalaj major între consum și producție, într-un moment în care economiile majore resimt tot mai puternic provocările generate
Acum 8 ore
12:20
Rezervele valutare ale Moldovei s-au topit cu peste 40 de milioane de euro în trei săptămâni # Bani.md
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova s-au redus în perioada 1–21 noiembrie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Dacă la sfârșitul lunii octombrie acestea se situau la 5,141 miliarde de euro, la data de 21 noiembrie nivelul lor a coborât la 5,105 miliarde de dolari, cu 36,3 milioane de euro
Acum 12 ore
09:10
Peste 157 de mii de obligații fiscale au fost anulate de Serviciul Fiscal de Stat, după finalizarea procedurii de stingere automată a datoriilor de până la 10 lei per contribuabil, existente în evidențele instituției la 31 decembrie 2024. În total, Fisc a radiat obligații fiscale în sumă de 28 361,92 lei pentru 15 902 contribuabili,
09:00
De astăzi, 1 decembrie, Grupul Media Realitatea se extinde și lansează postul de radio Realitatea FM 98,6 Chișinău – un radio fără zgomot. Radioascultătorii noștri se pot bucura de muzică bună, fără elemente enervante. Realitatea FM 98,6 Chișinău – Old, but Gold Realitatea FM 98,6 Chișinău este postul de radio dedicat celor care apreciază muzica
Ieri
09:40
Bruxelles versus Bruxelles! Comisia Europeană vrea acces la activele rusești, Belgia spune „nu” # Bani.md
Comisia Europeană intenționează să prezinte în perioada următoare un proiect de lege privind folosirea activelor rusești înghețate, o inițiativă menită să deblocheze accesul la fondurile care ar urma să finanțeze sprijinul pentru Ucraina. Informația a fost publicată de Der Spiegel, care citează un reprezentant al UE. Potrivit oficialului, au loc „negocieri intense" între statele membre
09:30
The Wall Street Journal relatează că ideea centrală din planul de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina este inspirată direct dintr-o propunere a Moscovei: pace prin afaceri, nu prin negocieri politice tradiționale. Potrivit surselor citate, apropiați ai lui Trump și emisari ai Kremlinului au lucrat în secret la un proiect economic de proporții istorice.
09:20
Eric Trump, fiul președintelui Statelor Unite, a anunțat lansarea oficială a vodcii „Trump Vodka", disponibilă acum pentru precomenzi. Anunțul a fost făcut pe platforma X, unde Eric a scris scurt: „Ваше здоровье!" („Noroc!"). O sticlă costă 47 de dolari, semnificativ peste prețul mediu al vodcii în SUA. Pe site-ul companiei este listată și o versiune
09:10
Planul secret SUA–Rusia: Cum se pregătesc oamenii lui Trump să cumpere active energetice rusești # Bani.md
Americani influenți din cercul politic al fostului președinte Donald Trump poartă deja negocieri pentru acces la resursele naturale ale Rusiei, în contextul unui posibil „plan de pace" ruso-american, relatează The Wall Street Journal, citând surse familiare discuțiilor. Potrivit publicației, Gentry Beach – prieten din studenție al lui Donald Trump Jr. și sponsor al campaniei lui
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Premierul milionar! Alexandru Munteanu își declară peste 1 milion de dolari în investiții și averi în trei țări # Bani.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, numit în funcție la 1 noiembrie 2025, și-a publicat declarația de avere pentru anul 2024, document care arată un portofoliu financiar extrem de complex, cu investiții semnificative în SUA, Ucraina și România și proprietăți imobiliare în trei state. Conform declarației, Munteanu nu a avut venituri salariale în Republica Moldova anul
12:00
Modelul economic al Moldovei aa murit! Creștere zero, recesiune tehnică și potențial economic prăbușit # Bani.md
Economia Republicii Moldova traversează o perioadă de stagnare prelungită, transformată deja în recesiune tehnică, iar sursele tradiționale de creștere sunt aproape complet epuizate. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale raportului de țară prezentat de Expert-Grup, care avertizează că modelul de dezvoltare economică practicat în ultimele decenii „și-a atins limita", iar recuperarea post-criză anticipată pentru
11:50
La 30 septembrie 2025, sectorul bancar din Republica Moldova a înregistrat o evoluție robustă, cu active și depozite în creștere, profitabilitate în urcare și indicatori prudențiali situați confortabil peste limitele reglementate, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei, potrivit Băncii Naționale a Moldovei. Activele totale ale băncilor au ajuns la 181,1 miliarde lei, în
11:30
CFM își sabotează singură exporturile! Tarifele majorate au prăbușit transportul feroviar de cereale # Bani.md
Transportul feroviar de cereale din Republica Moldova riscă să intre într-o criză profundă, după ce anunțarea majorării tarifelor Căii Ferate din Moldova cu 7% a provocat o reacție imediată și severă din partea pieței. Economistul Iurie Rija avertizează, într-o analiză recentă, că efectele acestei politici tarifare sunt deja vizibile, iar consecințele pot deveni ireversibile dacă
01:40
Două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile au închis temporar spațiul aerian în nord # Bani.md
Poliția de Frontieră anunță că două drone au survolat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova, în regiunea de nord, incident confirmat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării. Survolarea a avut loc pe direcția Stanislavka (regiunea Odesa, Ucraina) – Vărăncău (regiunea din stânga Nistrului), aeronavele fiind nedetectabile pe radar. Ulterior, autoritățile de frontieră
28 noiembrie 2025
18:00
Gazprom a raportat un profit net de 134,2 miliarde de ruble (1,34 miliarde de euro) în trimestrul III al anului 2025, după ce în aceeași perioadă a anului trecut compania înregistrase o pierdere de aproape 53 de miliarde de ruble (0,53 miliarde de euro), potrivit raportului companiei. Pentru primele nouă luni ale anului, profitul atribuibil
18:00
După blocajele din Ucraina, Moldova primește tot mai multă motorină din terminalele Constanței # Bani.md
Importurile de motorină ale Ucrainei prin România „nu și-au revenit la nivelurile de dinaintea interdicției", arată o analiză Profit.ro, deși Kievul a renunțat la restricțiile impuse pe 1 octombrie privind livrările prin portul Constanța. Traderii care foloseau terminalele constănțene preferă acum să vândă pe alte piețe, „printre care România, Serbia și Republica Moldova". În analiză
17:30
Moldovenii au întors spatele magazinelor locale! Coșul de cumpărături vine din Dubai și Beijing # Bani.md
Comerțul electronic cu bunuri și servicii comerciale în Republica Moldova a ajuns în 2024 la circa 8,93 miliarde de lei (aprox. 463,9 milioane de euro, fără TVA), în creștere cu 15% față de 2023. Cu toate acestea, vânzările online reprezintă doar 5,69% din cifra totală de afaceri a comerțului cu amănuntul, cel mai scăzut nivel
16:40
Luvru scumpește cu 45% intrarea pentru vizitatorii străini. Moldovenii, printre cei afectați # Bani.md
Vizitatorii din
16:00
Ratele de referință pentru programul „373” vor crește în trimestrul I al anului 2026, ceea ce înseamnă că finanțările garantate prin program s-ar putea scumpi ușor. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță că, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, rata aplicabilă creditelor în monedă națională va fi de 5,67% anual, iar pentru creditele […] Articolul Creditele prin „373” se scumpesc ușor în 2026. ODA anunță noile rate de referință apare prima dată în Bani.md.
16:00
Cum funcționează Yandex Go în Moldova și ce riscuri reale există pentru pasageri, șoferi și bugetul public # Bani.md
Pasagerii care aleg curse mai ieftine prin Yandex Go plătesc, de fapt, cu propria siguranță juridică și financiară, arată datele și analizele consultate de ZdG și de Asociația patronală a transportatorilor în regim de taxi. Mașini neautorizate, șoferi nedeclarați, asigurări nepotrivite, bani scoși din țară prin structuri offshore și instituții ale statului care reacționează lent […] Articolul Cum funcționează Yandex Go în Moldova și ce riscuri reale există pentru pasageri, șoferi și bugetul public apare prima dată în Bani.md.
15:40
Moldova, printre cele mai puțin digitalizate piețe de e-commerce din Europa. Or, vânzările online au ajuns la 8,9 miliarde lei în 2024, dar reprezintă doar 5,7% din retail, potrivit The E-Commerce Market in Moldova in 2025. Conform datelor prezentate, vânzările online în Republica Moldova au atins în 2024 un volum estimat la 8,9 miliarde de […] Articolul Prăpastie digitală! Doar 5,7% din comerțul moldovenesc este online apare prima dată în Bani.md.
15:10
UE vrea acces mai ușor la numerar: comercianții vor fi obligați să ofere retrageri fără achiziții # Bani.md
Uniunea Europeană vrea ca cetățenii să poată retrage numerar din magazine, chiar și atunci când nu cumpără nimic. Această prevedere apare într-un nou acord privind plățile mai sigure și mai transparente. Comercianții vor fi obligați să permită retrageri de numerar de până la 150 de euro. Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord […] Articolul UE vrea acces mai ușor la numerar: comercianții vor fi obligați să ofere retrageri fără achiziții apare prima dată în Bani.md.
14:50
Țara unde transportul și gospodăriile consumă aproape tot! 76% din energia Moldovei se duce aici # Bani.md
Republicii Moldova pentru anul 2024 a consumat 2,5 milioane tone echivalent de petrol, nivel similar cu anii precedenți, dar cu schimbări în structura consumului pe produse și sectoare, arată datele Biroului Național de Statistică cu privire la balanța energetică a țării. Potrivit datelor oficiale, gazul natural continuă să fie principala resursă energetică și reprezentă 2% […] Articolul Țara unde transportul și gospodăriile consumă aproape tot! 76% din energia Moldovei se duce aici apare prima dată în Bani.md.
14:00
Valea Trandafirilor, un parc situat în sectorul Botanica al capitalei, se întinde pe o suprafață de aproximativ 145 de hectare, dintre care nouă hectare sunt acoperite cu apă. Parcul a fost amenajat pe locul unui deal cultivat cu trandafiri în anul 1968, însă inaugurat un an mai târziu. Potrivit istoriei, localnicii sădeau trandafiri, iar ulterior […] Articolul Parcul Valea Trandafirilor – unul dintre cele mai frumoase din oraș apare prima dată în Bani.md.
14:00
Fermieri trași pe sfoară de un milionar din agricultură? Fiscul investighează o schemă de faliment de zeci de milioane # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) confirmă că a înregistrat o sesizare depusă de mai mulți fermieri privind o presupusă schemă de insolvență frauduloasă care ar implica unul dintre cele mai mari grupuri agricole din Republica Moldova – Wetrade, controlat de milionarul Alexandr Tatarciuc. Într-o scrisoare expediată deputatei Victoria Belous, SFS anunță că sesizarea privind „insolvabilitatea […] Articolul Fermieri trași pe sfoară de un milionar din agricultură? Fiscul investighează o schemă de faliment de zeci de milioane apare prima dată în Bani.md.
12:20
Mega licitație! Statul scote la vânzare terenuri și imobile de milioane în 20 de localitați # Bani.md
Agenția Proprietății Publice anunță comercializarea mai multor terenuri și imobile de milioane de lei în 20 de localități, anunță instituția. În cadrul licitației „cu strigare”, cel mai valoros lot este un teren de 5,342 hectare din comuna Zagarancea, raionul Ungheni, scos la un preț de pornire de 11 milioane de lei și însoțit de o […] Articolul Mega licitație! Statul scote la vânzare terenuri și imobile de milioane în 20 de localitați apare prima dată în Bani.md.
12:20
Prețurile la carburanți vor înregistra o ușoară scădere de până la 2%, pentru perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Totuși, în comparație cu nivelurile din 24 octombrie, înaintea anunțării sancțiunilor SUA împotriva companiilor rusești Lukoil și Rosneft, costurile rămân considerabil mai ridicate. În următoarele trei zile, benzina COR […] Articolul Benzina și motorina se ieftinesc, dar rămân peste nivelul de dinaintea sancțiunilor SUA apare prima dată în Bani.md.
12:00
Înghețurile puternice de primăvară, urmate de ploile abundente din octombrie, au compromis o mare parte a culturilor pomicole, iar volumele de fructe au scăzut semnificativ, cu excepția merelor. Situația a fost analizată în cadrul Conferinței Naționale „Businessul Fructelor”, ediția a XI-a, unde producătorii au tras un nou semnal de alarmă, notează tvrmoldova.md. Exporturile de caise […] Articolul Pomicultura, în colaps în 2025: înghețurile și ploile au devastat recoltele apare prima dată în Bani.md.
11:50
Cifre cutremurătoare! Sărăcia lovește 1 din 4 moldoveni: 25,7% trăiesc sub 2.780 lei pe lună # Bani.md
În anul 2024, sărăcia monetară și cea multidimensională au evoluat în direcții opuse în Republica Moldova, alimentând controverse privind modul în care este măsurată sărăcia în statisticile oficiale, potrivit Rapotului de stare a țării publicat de Expert Grup. Potrivit documentului, pragul sărăciei absolute a fost stabilit la 2.780 lei lunar per persoană, iar 25,7% din […] Articolul Cifre cutremurătoare! Sărăcia lovește 1 din 4 moldoveni: 25,7% trăiesc sub 2.780 lei pe lună apare prima dată în Bani.md.
11:30
Tineri IT-iști din Chișinău, creierii unei mega-escrocherii de 500 000 USD! Americani păcăliți cu mașini retro fantomă # Bani.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au reținut patru tineri din Chișinău, bănuiți de implicare într-o schemă transnațională de înșelăciune prin care ar fi oferit spre vânzare, în mod fictiv, autovehicule retro către persoane din Statele Unite ale Americii. Prejudiciul estimat ajunge la […] Articolul Tineri IT-iști din Chișinău, creierii unei mega-escrocherii de 500 000 USD! Americani păcăliți cu mașini retro fantomă apare prima dată în Bani.md.
11:20
Investițiile în active imobilizate din Republica Moldova au ajuns la 24,9 miliarde de lei în ianuarie-septembrie 2025, în creștere cu 17% în termeni reali față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Din total, 23,8 miliarde de lei reprezintă investiții în imobilizări corporale (bunuri fizice de lungă durată n.a), […] Articolul Boom industrial! Businessmenii și-au investit o treime din bani în mașini și utilaje apare prima dată în Bani.md.
11:00
Producătorii și furnizorii de energie verde vor fi înscriși într-un nou registru electronic # Bani.md
Producătorii de energie regenerabilă, furnizorii, consumatorii și alți participanți la piață vor fi înscriși într-un registru electronic național pentru certificarea energiei verzi, lansat în premieră în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat operaționalizarea Registrului garanțiilor de origine – sistemul oficial prin care este confirmată proveniența energiei produse din surse regenerabile. […] Articolul Producătorii și furnizorii de energie verde vor fi înscriși într-un nou registru electronic apare prima dată în Bani.md.
10:20
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 euro pentru 1.000 de metri cubi, a anunțat Alexandr Slusari solicitat de redacția BANI.MD. Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea tarifului achitat de consumatori. „Prognoza mea […] Articolul Gaz mai ieftin! Tariful ar putea scădea cu peste 10% apare prima dată în Bani.md.
09:50
Populația Europei este proiectată să scadă până în anul 2100, potrivit noilor estimări ale Organizației Națiunilor Unite, iar Republica Moldova se numără printre statele cel mai grav afectate. Conform datelor ONU, continentul va pierde aproape 90 de milioane de locuitori în decursul acestui secol, iar populația totală se va reduce la circa 657 de milioane. […] Articolul Exodul continuă! Moldova se va micșora cu aproape 40% până în 2100 apare prima dată în Bani.md.
09:30
Rețeaua TUX, zguduită de percheziții! Liderii ar fi spălat zeci de milioane prin off-shore-uri # Bani.md
Astăzi, procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de poliție și angajații brigăzii „Fulger”, desfășoară o nouă rundă de acțiuni ample în dosarul penal „Tux”. Potrivit informațiilor oficiale, sunt în curs peste 20 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în investigație. Autoritățile anunță că probele și materialele ridicate […] Articolul Rețeaua TUX, zguduită de percheziții! Liderii ar fi spălat zeci de milioane prin off-shore-uri apare prima dată în Bani.md.
09:20
Guvernul britanic a amânat aplicarea sancțiunilor împotriva diviziei internaționale a companiei ruse Lukoil PJSC, cel mai recent exemplu al modului precaut în care acționează guvernele occidentale atunci când vizează gigantul energetic. Oficiul britanic pentru Implementarea Sancțiunilor Financiare (Office of Financial Sanctions Implementation) a anunțat într-un comunicat că prelungește termenul de aplicare a sancțiunilor împotriva Lukoil […] Articolul Londra dă înapoi: sancțiunile împotriva Lukoil, amânate în ultimul moment apare prima dată în Bani.md.
09:20
Europa se pregătește de muncă pe viață: vârsta de pensionare ar putea urca spre 70–74 de ani # Bani.md
Mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) intenționează să crească vârsta de pensionare, ca soluție în fața îmbătrânirii populației. În raportul său bianual privind sistemele de pensii, OCDE semnalează că, în medie, vârsta normală de pensionare va crește, de la 63,9 ani pentru femei și 64,7 ani […] Articolul Europa se pregătește de muncă pe viață: vârsta de pensionare ar putea urca spre 70–74 de ani apare prima dată în Bani.md.
27 noiembrie 2025
17:40
Prețurile petrolului au rămas stabile joi, în timp ce investitorii au evaluat evoluțiile legate de negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina, în paralel cu impactul sancțiunilor occidentale asupra exporturilor rusești. Activitatea de tranzacționare rămâne însă redusă, pe fundalul zilei de Thanksgiving în Statele Unite, notează Reuters. Brent-ul s-a apreciat cu 5 cenți, ajungând la 63,18 […] Articolul Cotațiile petrolului se stabilizează pe fondul discuțiilor de pace Rusia–Ucraina apare prima dată în Bani.md.
