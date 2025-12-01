5 tone de ulei de palmier cu substanțe periculoase, depistate în depozitul unui importator

13:30

În 2025 se va putea circula pe noul pod peste Prut de la Ungheni, primul cu profil de autostradă dintre România și Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu, care a confirmat că producția tablierului metalic, una dintre cele mai importante componente ale