Premierul milionar! Alexandru Munteanu își declară peste 1 milion de dolari în investiții și averi în trei țări
Bani.md, 29 noiembrie 2025 16:30
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, numit în funcție la 1 noiembrie 2025, și-a publicat declarația de avere pentru anul 2024, document care arată un portofoliu financiar extrem de complex, cu investiții semnificative în SUA, Ucraina și România și proprietăți imobiliare în trei state. Conform declarației, Munteanu nu a avut venituri salariale în Republica Moldova anul […] Articolul Premierul milionar! Alexandru Munteanu își declară peste 1 milion de dolari în investiții și averi în trei țări apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum o oră
16:30
Premierul milionar! Alexandru Munteanu își declară peste 1 milion de dolari în investiții și averi în trei țări # Bani.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, numit în funcție la 1 noiembrie 2025, și-a publicat declarația de avere pentru anul 2024, document care arată un portofoliu financiar extrem de complex, cu investiții semnificative în SUA, Ucraina și România și proprietăți imobiliare în trei state. Conform declarației, Munteanu nu a avut venituri salariale în Republica Moldova anul […] Articolul Premierul milionar! Alexandru Munteanu își declară peste 1 milion de dolari în investiții și averi în trei țări apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
12:00
Modelul economic al Moldovei aa murit! Creștere zero, recesiune tehnică și potențial economic prăbușit # Bani.md
Economia Republicii Moldova traversează o perioadă de stagnare prelungită, transformată deja în recesiune tehnică, iar sursele tradiționale de creștere sunt aproape complet epuizate. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale raportului de țară prezentat de Expert-Grup, care avertizează că modelul de dezvoltare economică practicat în ultimele decenii „și-a atins limita”, iar recuperarea post-criză anticipată pentru […] Articolul Modelul economic al Moldovei aa murit! Creștere zero, recesiune tehnică și potențial economic prăbușit apare prima dată în Bani.md.
11:50
La 30 septembrie 2025, sectorul bancar din Republica Moldova a înregistrat o evoluție robustă, cu active și depozite în creștere, profitabilitate în urcare și indicatori prudențiali situați confortabil peste limitele reglementate, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei, potrivit Băncii Naționale a Moldovei. Activele totale ale băncilor au ajuns la 181,1 miliarde lei, în […] Articolul Unde direcționează băncile zecile de miliarde ale moldovenilor? BNM ridică cortina apare prima dată în Bani.md.
11:30
CFM își sabotează singură exporturile! Tarifele majorate au prăbușit transportul feroviar de cereale # Bani.md
Transportul feroviar de cereale din Republica Moldova riscă să intre într-o criză profundă, după ce anunțarea majorării tarifelor Căii Ferate din Moldova cu 7% a provocat o reacție imediată și severă din partea pieței. Economistul Iurie Rija avertizează, într-o analiză recentă, că efectele acestei politici tarifare sunt deja vizibile, iar consecințele pot deveni ireversibile dacă […] Articolul CFM își sabotează singură exporturile! Tarifele majorate au prăbușit transportul feroviar de cereale apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
01:40
Două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile au închis temporar spațiul aerian în nord # Bani.md
Poliția de Frontieră anunță că două drone au survolat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova, în regiunea de nord, incident confirmat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării. Survolarea a avut loc pe direcția Stanislavka (regiunea Odesa, Ucraina) – Vărăncău (regiunea din stânga Nistrului), aeronavele fiind nedetectabile pe radar. Ulterior, autoritățile de frontieră […] Articolul Două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile au închis temporar spațiul aerian în nord apare prima dată în Bani.md.
28 noiembrie 2025
18:00
Gazprom a raportat un profit net de 134,2 miliarde de ruble (1,34 miliarde de euro) în trimestrul III al anului 2025, după ce în aceeași perioadă a anului trecut compania înregistrase o pierdere de aproape 53 de miliarde de ruble (0,53 miliarde de euro), potrivit raportului companiei. Pentru primele nouă luni ale anului, profitul atribuibil […] Articolul Veniturile colosului energetic al Rusiei, Gazprom, s-au redus cu 10% apare prima dată în Bani.md.
18:00
După blocajele din Ucraina, Moldova primește tot mai multă motorină din terminalele Constanței # Bani.md
Importurile de motorină ale Ucrainei prin România „nu și-au revenit la nivelurile de dinaintea interdicției”, arată o analiză Profit.ro, deși Kievul a renunțat la restricțiile impuse pe 1 octombrie privind livrările prin portul Constanța. Traderii care foloseau terminalele constănțene preferă acum să vândă pe alte piețe, „printre care România, Serbia și Republica Moldova”. În analiză […] Articolul După blocajele din Ucraina, Moldova primește tot mai multă motorină din terminalele Constanței apare prima dată în Bani.md.
17:30
Moldovenii au întors spatele magazinelor locale! Coșul de cumpărături vine din Dubai și Beijing # Bani.md
Comerțul electronic cu bunuri și servicii comerciale în Republica Moldova a ajuns în 2024 la circa 8,93 miliarde de lei (aprox. 463,9 milioane de euro, fără TVA), în creștere cu 15% față de 2023. Cu toate acestea, vânzările online reprezintă doar 5,69% din cifra totală de afaceri a comerțului cu amănuntul, cel mai scăzut nivel […] Articolul Moldovenii au întors spatele magazinelor locale! Coșul de cumpărături vine din Dubai și Beijing apare prima dată în Bani.md.
Ieri
16:40
Luvru scumpește cu 45% intrarea pentru vizitatorii străini. Moldovenii, printre cei afectați # Bani.md
Vizitatorii din afara Spațiului Economic European, categorie din care fac parte și cetățenii Republicii Moldova, care vor dori să treacă pragul muzeului Luvru vor trebui să plătească cu 45% mai mult pentru bilet. Începând cu 14 ianuarie 2026, cetățenii vor trebui să plătească 32 de euro pentru a intra în cel mai vizitat muzeu din […] Articolul Luvru scumpește cu 45% intrarea pentru vizitatorii străini. Moldovenii, printre cei afectați apare prima dată în Bani.md.
16:00
Ratele de referință pentru programul „373” vor crește în trimestrul I al anului 2026, ceea ce înseamnă că finanțările garantate prin program s-ar putea scumpi ușor. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță că, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, rata aplicabilă creditelor în monedă națională va fi de 5,67% anual, iar pentru creditele […] Articolul Creditele prin „373” se scumpesc ușor în 2026. ODA anunță noile rate de referință apare prima dată în Bani.md.
16:00
Cum funcționează Yandex Go în Moldova și ce riscuri reale există pentru pasageri, șoferi și bugetul public # Bani.md
Pasagerii care aleg curse mai ieftine prin Yandex Go plătesc, de fapt, cu propria siguranță juridică și financiară, arată datele și analizele consultate de ZdG și de Asociația patronală a transportatorilor în regim de taxi. Mașini neautorizate, șoferi nedeclarați, asigurări nepotrivite, bani scoși din țară prin structuri offshore și instituții ale statului care reacționează lent […] Articolul Cum funcționează Yandex Go în Moldova și ce riscuri reale există pentru pasageri, șoferi și bugetul public apare prima dată în Bani.md.
15:40
Moldova, printre cele mai puțin digitalizate piețe de e-commerce din Europa. Or, vânzările online au ajuns la 8,9 miliarde lei în 2024, dar reprezintă doar 5,7% din retail, potrivit The E-Commerce Market in Moldova in 2025. Conform datelor prezentate, vânzările online în Republica Moldova au atins în 2024 un volum estimat la 8,9 miliarde de […] Articolul Prăpastie digitală! Doar 5,7% din comerțul moldovenesc este online apare prima dată în Bani.md.
15:10
UE vrea acces mai ușor la numerar: comercianții vor fi obligați să ofere retrageri fără achiziții # Bani.md
Uniunea Europeană vrea ca cetățenii să poată retrage numerar din magazine, chiar și atunci când nu cumpără nimic. Această prevedere apare într-un nou acord privind plățile mai sigure și mai transparente. Comercianții vor fi obligați să permită retrageri de numerar de până la 150 de euro. Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord […] Articolul UE vrea acces mai ușor la numerar: comercianții vor fi obligați să ofere retrageri fără achiziții apare prima dată în Bani.md.
14:50
Țara unde transportul și gospodăriile consumă aproape tot! 76% din energia Moldovei se duce aici # Bani.md
Republicii Moldova pentru anul 2024 a consumat 2,5 milioane tone echivalent de petrol, nivel similar cu anii precedenți, dar cu schimbări în structura consumului pe produse și sectoare, arată datele Biroului Național de Statistică cu privire la balanța energetică a țării. Potrivit datelor oficiale, gazul natural continuă să fie principala resursă energetică și reprezentă 2% […] Articolul Țara unde transportul și gospodăriile consumă aproape tot! 76% din energia Moldovei se duce aici apare prima dată în Bani.md.
14:00
Valea Trandafirilor, un parc situat în sectorul Botanica al capitalei, se întinde pe o suprafață de aproximativ 145 de hectare, dintre care nouă hectare sunt acoperite cu apă. Parcul a fost amenajat pe locul unui deal cultivat cu trandafiri în anul 1968, însă inaugurat un an mai târziu. Potrivit istoriei, localnicii sădeau trandafiri, iar ulterior […] Articolul Parcul Valea Trandafirilor – unul dintre cele mai frumoase din oraș apare prima dată în Bani.md.
14:00
Fermieri trași pe sfoară de un milionar din agricultură? Fiscul investighează o schemă de faliment de zeci de milioane # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) confirmă că a înregistrat o sesizare depusă de mai mulți fermieri privind o presupusă schemă de insolvență frauduloasă care ar implica unul dintre cele mai mari grupuri agricole din Republica Moldova – Wetrade, controlat de milionarul Alexandr Tatarciuc. Într-o scrisoare expediată deputatei Victoria Belous, SFS anunță că sesizarea privind „insolvabilitatea […] Articolul Fermieri trași pe sfoară de un milionar din agricultură? Fiscul investighează o schemă de faliment de zeci de milioane apare prima dată în Bani.md.
12:20
Mega licitație! Statul scote la vânzare terenuri și imobile de milioane în 20 de localitați # Bani.md
Agenția Proprietății Publice anunță comercializarea mai multor terenuri și imobile de milioane de lei în 20 de localități, anunță instituția. În cadrul licitației „cu strigare”, cel mai valoros lot este un teren de 5,342 hectare din comuna Zagarancea, raionul Ungheni, scos la un preț de pornire de 11 milioane de lei și însoțit de o […] Articolul Mega licitație! Statul scote la vânzare terenuri și imobile de milioane în 20 de localitați apare prima dată în Bani.md.
12:20
Prețurile la carburanți vor înregistra o ușoară scădere de până la 2%, pentru perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Totuși, în comparație cu nivelurile din 24 octombrie, înaintea anunțării sancțiunilor SUA împotriva companiilor rusești Lukoil și Rosneft, costurile rămân considerabil mai ridicate. În următoarele trei zile, benzina COR […] Articolul Benzina și motorina se ieftinesc, dar rămân peste nivelul de dinaintea sancțiunilor SUA apare prima dată în Bani.md.
12:00
Înghețurile puternice de primăvară, urmate de ploile abundente din octombrie, au compromis o mare parte a culturilor pomicole, iar volumele de fructe au scăzut semnificativ, cu excepția merelor. Situația a fost analizată în cadrul Conferinței Naționale „Businessul Fructelor”, ediția a XI-a, unde producătorii au tras un nou semnal de alarmă, notează tvrmoldova.md. Exporturile de caise […] Articolul Pomicultura, în colaps în 2025: înghețurile și ploile au devastat recoltele apare prima dată în Bani.md.
11:50
Cifre cutremurătoare! Sărăcia lovește 1 din 4 moldoveni: 25,7% trăiesc sub 2.780 lei pe lună # Bani.md
În anul 2024, sărăcia monetară și cea multidimensională au evoluat în direcții opuse în Republica Moldova, alimentând controverse privind modul în care este măsurată sărăcia în statisticile oficiale, potrivit Rapotului de stare a țării publicat de Expert Grup. Potrivit documentului, pragul sărăciei absolute a fost stabilit la 2.780 lei lunar per persoană, iar 25,7% din […] Articolul Cifre cutremurătoare! Sărăcia lovește 1 din 4 moldoveni: 25,7% trăiesc sub 2.780 lei pe lună apare prima dată în Bani.md.
11:30
Tineri IT-iști din Chișinău, creierii unei mega-escrocherii de 500 000 USD! Americani păcăliți cu mașini retro fantomă # Bani.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au reținut patru tineri din Chișinău, bănuiți de implicare într-o schemă transnațională de înșelăciune prin care ar fi oferit spre vânzare, în mod fictiv, autovehicule retro către persoane din Statele Unite ale Americii. Prejudiciul estimat ajunge la […] Articolul Tineri IT-iști din Chișinău, creierii unei mega-escrocherii de 500 000 USD! Americani păcăliți cu mașini retro fantomă apare prima dată în Bani.md.
11:20
Investițiile în active imobilizate din Republica Moldova au ajuns la 24,9 miliarde de lei în ianuarie-septembrie 2025, în creștere cu 17% în termeni reali față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Din total, 23,8 miliarde de lei reprezintă investiții în imobilizări corporale (bunuri fizice de lungă durată n.a), […] Articolul Boom industrial! Businessmenii și-au investit o treime din bani în mașini și utilaje apare prima dată în Bani.md.
11:00
Producătorii și furnizorii de energie verde vor fi înscriși într-un nou registru electronic # Bani.md
Producătorii de energie regenerabilă, furnizorii, consumatorii și alți participanți la piață vor fi înscriși într-un registru electronic național pentru certificarea energiei verzi, lansat în premieră în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat operaționalizarea Registrului garanțiilor de origine – sistemul oficial prin care este confirmată proveniența energiei produse din surse regenerabile. […] Articolul Producătorii și furnizorii de energie verde vor fi înscriși într-un nou registru electronic apare prima dată în Bani.md.
10:20
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 euro pentru 1.000 de metri cubi, a anunțat Alexandr Slusari solicitat de redacția BANI.MD. Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea tarifului achitat de consumatori. „Prognoza mea […] Articolul Gaz mai ieftin! Tariful ar putea scădea cu peste 10% apare prima dată în Bani.md.
09:50
Populația Europei este proiectată să scadă până în anul 2100, potrivit noilor estimări ale Organizației Națiunilor Unite, iar Republica Moldova se numără printre statele cel mai grav afectate. Conform datelor ONU, continentul va pierde aproape 90 de milioane de locuitori în decursul acestui secol, iar populația totală se va reduce la circa 657 de milioane. […] Articolul Exodul continuă! Moldova se va micșora cu aproape 40% până în 2100 apare prima dată în Bani.md.
09:30
Rețeaua TUX, zguduită de percheziții! Liderii ar fi spălat zeci de milioane prin off-shore-uri # Bani.md
Astăzi, procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de poliție și angajații brigăzii „Fulger”, desfășoară o nouă rundă de acțiuni ample în dosarul penal „Tux”. Potrivit informațiilor oficiale, sunt în curs peste 20 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în investigație. Autoritățile anunță că probele și materialele ridicate […] Articolul Rețeaua TUX, zguduită de percheziții! Liderii ar fi spălat zeci de milioane prin off-shore-uri apare prima dată în Bani.md.
09:20
Guvernul britanic a amânat aplicarea sancțiunilor împotriva diviziei internaționale a companiei ruse Lukoil PJSC, cel mai recent exemplu al modului precaut în care acționează guvernele occidentale atunci când vizează gigantul energetic. Oficiul britanic pentru Implementarea Sancțiunilor Financiare (Office of Financial Sanctions Implementation) a anunțat într-un comunicat că prelungește termenul de aplicare a sancțiunilor împotriva Lukoil […] Articolul Londra dă înapoi: sancțiunile împotriva Lukoil, amânate în ultimul moment apare prima dată în Bani.md.
09:20
Europa se pregătește de muncă pe viață: vârsta de pensionare ar putea urca spre 70–74 de ani # Bani.md
Mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) intenționează să crească vârsta de pensionare, ca soluție în fața îmbătrânirii populației. În raportul său bianual privind sistemele de pensii, OCDE semnalează că, în medie, vârsta normală de pensionare va crește, de la 63,9 ani pentru femei și 64,7 ani […] Articolul Europa se pregătește de muncă pe viață: vârsta de pensionare ar putea urca spre 70–74 de ani apare prima dată în Bani.md.
27 noiembrie 2025
17:40
Prețurile petrolului au rămas stabile joi, în timp ce investitorii au evaluat evoluțiile legate de negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina, în paralel cu impactul sancțiunilor occidentale asupra exporturilor rusești. Activitatea de tranzacționare rămâne însă redusă, pe fundalul zilei de Thanksgiving în Statele Unite, notează Reuters. Brent-ul s-a apreciat cu 5 cenți, ajungând la 63,18 […] Articolul Cotațiile petrolului se stabilizează pe fondul discuțiilor de pace Rusia–Ucraina apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, compania „Ridetech International” BV, reacționează după ce Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea sa cu o amendă de 776 363 de lei pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind piața serviciilor de transport din Republica Moldova. Într-un mesaj transmis presei, reprezentanții „Yandex Go” afirmă că […] Articolul Yandex Go, reacție la sancțiunea Consiliului Concurenței: ”Nu suntem de acord cu decizia” apare prima dată în Bani.md.
16:50
Iubitorii de cafea care speră la o ieftinire rapidă, de la cotațiile istorice înregistrate în ultimele luni, ar putea fi nevoiți să aștepte mai mult, deoarece reducerea așteptată a tarifelor vamale americane nu s-a materializat încă, susține compania italiană care se ocupă cu prăjitul cafelei Illycaffe SpA, transmite Bloomberg, citat de agerpres.ro. Firma italiană, cunoscută […] Articolul Europenii plătesc tot mai mult pentru cafea: de ce nu se vor vedea ieftiniri prea curând apare prima dată în Bani.md.
16:30
Operatorul Yandex Go anunță că va contesta sancțiunea Consiliului Concurenței: ”Nu suntem de acord cu decizia” # Bani.md
Operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, compania „Ridetech International” BV, reacționează după ce Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea sa cu o amendă de 776 363 de lei pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind piața serviciilor de transport din Republica Moldova. Într-un mesaj transmis presei, reprezentanții „Yandex Go” afirmă că […] Articolul Operatorul Yandex Go anunță că va contesta sancțiunea Consiliului Concurenței: ”Nu suntem de acord cu decizia” apare prima dată în Bani.md.
16:30
Veniturile bugetului de stat au fost revizuite în creștere cu 4,3 miliarde de lei, ajungând la 75,8 miliarde de lei. Cheltuielile totale se ridică la 94 de miliarde de lei, ceea ce duce deficitul bugetar la 18,2 miliarde de lei, echivalentul a 5,2% din PIB, potrivit rectificărilor aprobate de Parlament în ședința de astăzi Guvernul […] Articolul Gaura din buget se adâncește! Deficitul ajunge la 18,2 miliarde lei după rectificare apare prima dată în Bani.md.
16:20
Un nou demers în Parlament pentru investigarea platformei TUX: deputații vor o analiză completă a fraudei # Bani.md
În Parlament a fost depus un nou proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea activității platformei de tranzacționare TUX Moldova. De această dată, proiectul este elaborat de un grup de deputați din fracțiunea socialiștilor, care solicită investigarea exhaustivă a modului în care a funcționat platforma, a reacțiilor sau lipsei de reacție […] Articolul Un nou demers în Parlament pentru investigarea platformei TUX: deputații vor o analiză completă a fraudei apare prima dată în Bani.md.
15:30
Proiectul privind BNM stârnește dezbateri! Marian: Prevederea despre revocare e sensibilă și trebuie analizată atent # Bani.md
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a venit cu precizări privind proiectul de modificare a Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, aflat în proces de examinare parlamentară. Potrivit acestuia, propunerea promovată de Guvern a fost discutată anterior cu experții FMI, iar scopul principal este consolidarea independenței instituției și întărirea atribuțiilor Consiliului […] Articolul Proiectul privind BNM stârnește dezbateri! Marian: Prevederea despre revocare e sensibilă și trebuie analizată atent apare prima dată în Bani.md.
14:50
Reforma achizițiilor publice, votată doar pe jumătate. Transparență europeană… peste doi ani # Bani.md
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege care va alinia sistemul național de achiziții publice la standardele Uniunii Europene. Inițiativa, elaborată de Ministerul Finanțelor, transpune parțial prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului, având drept obiectiv creșterea transparenței, eficienței și corectitudinii în utilizarea banilor publici. Proiectul introduce praguri valorice diferențiate pentru atribuirea contractelor, […] Articolul Reforma achizițiilor publice, votată doar pe jumătate. Transparență europeană… peste doi ani apare prima dată în Bani.md.
14:40
Ajutoare de stat după ureche! Milioane de lei au fost distribuite fără respectarea procedurilor legale # Bani.md
Curtea de Conturi avertizează asupra neregulilor în acordarea ajutoarelor de stat. Este vorba de subvenții de peste 800 milioane lei și scutiri fiscale netransparente, iar unele ajutoare au fost acordate fără notificarea Consiliului Concurenței Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat concluziile auditului privind modul în care au fost acordate ajutoarele de stat […] Articolul Ajutoare de stat după ureche! Milioane de lei au fost distribuite fără respectarea procedurilor legale apare prima dată în Bani.md.
13:50
Stoparea executărilor silite se lasă așteptată. Fermierii încă sunt lăsați la mila executorilor # Bani.md
Ministra Agriculturii, Ludmila Cătlabuga, anunță că instituția pe care o conduce lucrează împreună cu Ministerul Justiției la un mecanism de protecție destinat fermierilor aflați în dificultate și supuși executărilor silite. Potrivit acesteia, proiectul unui act normativ a fost deja transmis Ministerului Justiției, iar ministrul de resort a confirmat că documentul urmează să fie examinată, îmbunătățit […] Articolul Stoparea executărilor silite se lasă așteptată. Fermierii încă sunt lăsați la mila executorilor apare prima dată în Bani.md.
13:50
Statul vrea banii populației: obligațiuni cu până la 7,35% dobândă, disponibile doar 10 zile # Bani.md
Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi runde de subscriere pentru valorile mobiliare de stat, care va avea loc între 1 și 10 decembrie 2025 și va fi accesibilă online prin platforma eVMS.md. Aceasta reprezintă ultima sesiune programată pentru trimestrul IV al anului. În această etapă, persoanele fizice pot investi în obligațiuni de stat cu maturități […] Articolul Statul vrea banii populației: obligațiuni cu până la 7,35% dobândă, disponibile doar 10 zile apare prima dată în Bani.md.
13:30
În 2025 se va putea circula pe noul pod peste Prut de la Ungheni, primul cu profil de autostradă dintre România și Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu, care a confirmat că producția tablierului metalic, una dintre cele mai importante componente ale […] Articolul Autostrada Unirii: Noul pod peste Prut de la Ungheni va fi deschis circulației în 2025 apare prima dată în Bani.md.
13:20
CFM a testat trenul spre Revaca. Acum urmează testul pantofilor pasagerilor până la aeroport # Bani.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a efectuat pe 25 noiembrie o testare tehnică a tronsonului feroviar Chișinău–Revaca, după finalizarea lucrărilor de reparație și reabilitare a infrastructurii. Directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, împreună cu o echipă de specialiști, a parcurs experimental ruta pentru a evalua starea căii ferate și pentru a estima timpul […] Articolul CFM a testat trenul spre Revaca. Acum urmează testul pantofilor pasagerilor până la aeroport apare prima dată în Bani.md.
12:50
Moldova schimbă direcția. Turiștii din Vest îi înlocuiesc definitiv pe cei din spațiul ex-sovietic # Bani.md
Republica Moldova va fi vizitată în acest an de aproximativ 290.000 de turiști străini, arată datele analizate de economistul Veaceslav Ioniță. Potrivit acestuia, sectorul turistic se află pe o traiectorie de creștere „sănătoasă și constantă”, iar structura vizitatorilor arată o schimbare profundă față de situația din anii ’90. Din numărul total estimat, 90.000 de turiști […] Articolul Moldova schimbă direcția. Turiștii din Vest îi înlocuiesc definitiv pe cei din spațiul ex-sovietic apare prima dată în Bani.md.
12:40
Peste 80 de companii au discutat noile reguli ale medierii: CCI Moldova găzduiește dialogul pe marginea proiectului # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat astăzi o discuție amplă pe marginea proiectului Legii privind medierea și statutul mediatorului, aflat în prezent în consultare publică. Evenimentul a reunit peste 80 de companii din toate regiunile țării, care au discutat direct cu reprezentanți ai Ministerului Justiției și ai Consiliului […] Articolul Peste 80 de companii au discutat noile reguli ale medierii: CCI Moldova găzduiește dialogul pe marginea proiectului apare prima dată în Bani.md.
12:10
Prețuri de piață pentru energie din 2028: doar populația și firmele mici rămân la tarife reglementate # Bani.md
Din 1 ianuarie 2028, consumatorii noncasnici, cu excepția întreprinderilor mici și micro, ar putea fi obligați să încheie contracte de furnizare a energiei electrice la prețuri de piață. Astfel, accesul acestora la tarifele reglementate va fi restricționat, în timp ce populația și afacerile mici vor continua să beneficieze de prețuri stabilite de autorități. Măsura face […] Articolul Prețuri de piață pentru energie din 2028: doar populația și firmele mici rămân la tarife reglementate apare prima dată în Bani.md.
12:10
Procedura de numire și demitere a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) va fi modificată. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege elaborat de BNM sub egida Fondului Monetar Internațional și promovat de Ministerul Finanțelor. Autorii afirmă că noile reglementări vor „fortifica garanțiile privind exercițiul independent al atribuțiilor” conducerii […] Articolul BNM își schimbă arhitectura de conducere. Reformă susținută de FMI, avizată de Parlament apare prima dată în Bani.md.
12:00
Optimizările de personal din sectorul telecom sunt parte a unei transformări globale: automatizarea și rețelele 5G/6G # Bani.md
Reorganizările și optimizările de personal care au loc în sectorul telecom nu reprezintă un semn de dificultăți, ci o consecință directă a modernizării accelerate a infrastructurii de comunicații. Transformările tehnologice – în special extinderea rețelelor 5G și dezvoltarea celor 6G, inteligenta artificială, automatizările și migrarea masivă către soluții cloud – schimbă fundamental modul în care […] Articolul Optimizările de personal din sectorul telecom sunt parte a unei transformări globale: automatizarea și rețelele 5G/6G apare prima dată în Bani.md.
11:50
ANRE: Consum record de curent, importuri masive și zero oferte pentru echilibrarea sistemului # Bani.md
Consumul de energie a crescut și a ajuns la 4,24 miliarde kWh în 2024, cu 9% peste nivelul din 2023, ceea ce reprezintă cel mai înalt ritm din ultimii ani. Datele arată că gospodăriile devin principalul motor al creșterii, ponderea consumului casnic urcând la 44%, pe fondul electrificării încălzirii, extinderii prosumatorilor și creșterii numărului de […] Articolul ANRE: Consum record de curent, importuri masive și zero oferte pentru echilibrarea sistemului apare prima dată în Bani.md.
11:20
Scandal la agricultură. Sute de milioane zac blocate, în timp ce datoriile la subvenții se ridică 1,3 miliarde # Bani.md
Președintele Comisiei parlamentare Agricultură, Serghei Ivanov, acuză blocajeîn finanțarea subvențiilor pentru fermieri și afirmă că autoritățile refuză suplinirea fondului de subvenționare „sub diferite pretexte”, în pofida unei datorii acumulate care depășește 1,37 miliarde de lei pentru anul 2024. Ivanov spune că, înainte de ședința Comisiei, a consultat experți și persoane care cunosc în detaliu sistemul […] Articolul Scandal la agricultură. Sute de milioane zac blocate, în timp ce datoriile la subvenții se ridică 1,3 miliarde apare prima dată în Bani.md.
11:20
Importul de motorină prin portul moldovenesc Giurgiulești a fost deblocat, transmit surse citate de publicația enkorr. Potrivit comercianților din piață, restricțiile au fost ridicate încă de vinerea trecută, însă fluxurile de aprovizionare nu au revenit încă la nivelurile obișnuite. Traderii intervievați se arată rezervați în privința reluării exporturilor prin terminal, considerând redeschiderea mai degrabă un […] Articolul Giurgiulești, scos de pe lista neagră! Motorina poate curge din nou spre Ucraina apare prima dată în Bani.md.
11:20
În inima orașului Chișinău, lângă Teatrul Național „Mihai Eminescu” și Sala cu Orgă, se află scuarul „Mihai Eminescu”. Zona a trecut printr-un proces amplu de reabilitare, după ce piața de tablouri care activa acolo anterior a fost strămutată pe strada Columna, lângă Parcul Catedralei și strada pietonală Eugen Doga. Startul lucrărilor a fost dat în […] Articolul Scuarul Mihai Eminescu – locația din inima Chișinăului cu o nouă înfățișare apare prima dată în Bani.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.