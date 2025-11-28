UE vrea acces mai ușor la numerar: comercianții vor fi obligați să ofere retrageri fără achiziții

17:20

Republica Moldova va beneficia de fonduri suplimentare în bugetul Uniunii Europene pentru 2026, după ce Parlamentul European a aprobat majorarea alocărilor pentru Vecinătatea Estică, din care face parte și țara noastră, cu 25 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de către eurodeputatul Siegfried Mureșan. "Este un sprijin vital pentru organizațiile societății civile, care […]