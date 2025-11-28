Luvru scumpește cu 45% intrarea pentru vizitatorii străini. Moldovenii, printre cei afectați

15:10

Uniunea Europeană vrea ca cetățenii să poată retrage numerar din magazine, chiar și atunci când nu cumpără nimic. Această prevedere apare într-un nou acord privind plățile mai sigure și mai transparente. Comercianții vor fi obligați să permită retrageri de numerar de până la 150 de euro. Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord