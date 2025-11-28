Parcul Valea Trandafirilor – unul dintre cele mai frumoase din oraș
Bani.md, 28 noiembrie 2025 14:00
Valea Trandafirilor, un parc situat în sectorul Botanica al capitalei, se întinde pe o suprafață de aproximativ 145 de hectare, dintre care nouă hectare sunt acoperite cu apă. Parcul a fost amenajat pe locul unui deal cultivat cu trandafiri în anul 1968, însă inaugurat un an mai târziu. Potrivit istoriei, localnicii sădeau trandafiri, iar ulterior […] Articolul Parcul Valea Trandafirilor – unul dintre cele mai frumoase din oraș apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 30 minute
14:00
Valea Trandafirilor, un parc situat în sectorul Botanica al capitalei, se întinde pe o suprafață de aproximativ 145 de hectare, dintre care nouă hectare sunt acoperite cu apă. Parcul a fost amenajat pe locul unui deal cultivat cu trandafiri în anul 1968, însă inaugurat un an mai târziu. Potrivit istoriei, localnicii sădeau trandafiri, iar ulterior […] Articolul Parcul Valea Trandafirilor – unul dintre cele mai frumoase din oraș apare prima dată în Bani.md.
14:00
Fermieri trași pe sfoară de un milionar din agricultură? Fiscul investighează o schemă de faliment de zeci de milioane # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) confirmă că a înregistrat o sesizare depusă de mai mulți fermieri privind o presupusă schemă de insolvență frauduloasă care ar implica unul dintre cele mai mari grupuri agricole din Republica Moldova – Wetrade, controlat de milionarul Alexandr Tatarciuc. Într-o scrisoare expediată deputatei Victoria Belous, SFS anunță că sesizarea privind „insolvabilitatea […] Articolul Fermieri trași pe sfoară de un milionar din agricultură? Fiscul investighează o schemă de faliment de zeci de milioane apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
12:20
Mega licitație! Statul scote la vânzare terenuri și imobile de milioane în 20 de localitați # Bani.md
Agenția Proprietății Publice anunță comercializarea mai multor terenuri și imobile de milioane de lei în 20 de localități, anunță instituția. În cadrul licitației „cu strigare”, cel mai valoros lot este un teren de 5,342 hectare din comuna Zagarancea, raionul Ungheni, scos la un preț de pornire de 11 milioane de lei și însoțit de o […] Articolul Mega licitație! Statul scote la vânzare terenuri și imobile de milioane în 20 de localitați apare prima dată în Bani.md.
12:20
Prețurile la carburanți vor înregistra o ușoară scădere de până la 2%, pentru perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Totuși, în comparație cu nivelurile din 24 octombrie, înaintea anunțării sancțiunilor SUA împotriva companiilor rusești Lukoil și Rosneft, costurile rămân considerabil mai ridicate. În următoarele trei zile, benzina COR […] Articolul Benzina și motorina se ieftinesc, dar rămân peste nivelul de dinaintea sancțiunilor SUA apare prima dată în Bani.md.
12:00
Înghețurile puternice de primăvară, urmate de ploile abundente din octombrie, au compromis o mare parte a culturilor pomicole, iar volumele de fructe au scăzut semnificativ, cu excepția merelor. Situația a fost analizată în cadrul Conferinței Naționale „Businessul Fructelor”, ediția a XI-a, unde producătorii au tras un nou semnal de alarmă, notează tvrmoldova.md. Exporturile de caise […] Articolul Pomicultura, în colaps în 2025: înghețurile și ploile au devastat recoltele apare prima dată în Bani.md.
11:50
Cifre cutremurătoare! Sărăcia lovește 1 din 4 moldoveni: 25,7% trăiesc sub 2.780 lei pe lună # Bani.md
În anul 2024, sărăcia monetară și cea multidimensională au evoluat în direcții opuse în Republica Moldova, alimentând controverse privind modul în care este măsurată sărăcia în statisticile oficiale, potrivit Rapotului de stare a țării publicat de Expert Grup. Potrivit documentului, pragul sărăciei absolute a fost stabilit la 2.780 lei lunar per persoană, iar 25,7% din […] Articolul Cifre cutremurătoare! Sărăcia lovește 1 din 4 moldoveni: 25,7% trăiesc sub 2.780 lei pe lună apare prima dată în Bani.md.
11:30
Tineri IT-iști din Chișinău, creierii unei mega-escrocherii de 500 000 USD! Americani păcăliți cu mașini retro fantomă # Bani.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au reținut patru tineri din Chișinău, bănuiți de implicare într-o schemă transnațională de înșelăciune prin care ar fi oferit spre vânzare, în mod fictiv, autovehicule retro către persoane din Statele Unite ale Americii. Prejudiciul estimat ajunge la […] Articolul Tineri IT-iști din Chișinău, creierii unei mega-escrocherii de 500 000 USD! Americani păcăliți cu mașini retro fantomă apare prima dată în Bani.md.
11:20
Investițiile în active imobilizate din Republica Moldova au ajuns la 24,9 miliarde de lei în ianuarie-septembrie 2025, în creștere cu 17% în termeni reali față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Din total, 23,8 miliarde de lei reprezintă investiții în imobilizări corporale (bunuri fizice de lungă durată n.a), […] Articolul Boom industrial! Businessmenii și-au investit o treime din bani în mașini și utilaje apare prima dată în Bani.md.
11:00
Producătorii și furnizorii de energie verde vor fi înscriși într-un nou registru electronic # Bani.md
Producătorii de energie regenerabilă, furnizorii, consumatorii și alți participanți la piață vor fi înscriși într-un registru electronic național pentru certificarea energiei verzi, lansat în premieră în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat operaționalizarea Registrului garanțiilor de origine – sistemul oficial prin care este confirmată proveniența energiei produse din surse regenerabile. […] Articolul Producătorii și furnizorii de energie verde vor fi înscriși într-un nou registru electronic apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
10:20
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 euro pentru 1.000 de metri cubi, a anunțat Alexandr Slusari solicitat de redacția BANI.MD. Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea tarifului achitat de consumatori. „Prognoza mea […] Articolul Gaz mai ieftin! Tariful ar putea scădea cu peste 10% apare prima dată în Bani.md.
09:50
Populația Europei este proiectată să scadă până în anul 2100, potrivit noilor estimări ale Organizației Națiunilor Unite, iar Republica Moldova se numără printre statele cel mai grav afectate. Conform datelor ONU, continentul va pierde aproape 90 de milioane de locuitori în decursul acestui secol, iar populația totală se va reduce la circa 657 de milioane. […] Articolul Exodul continuă! Moldova se va micșora cu aproape 40% până în 2100 apare prima dată în Bani.md.
09:30
Rețeaua TUX, zguduită de percheziții! Liderii ar fi spălat zeci de milioane prin off-shore-uri # Bani.md
Astăzi, procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de poliție și angajații brigăzii „Fulger”, desfășoară o nouă rundă de acțiuni ample în dosarul penal „Tux”. Potrivit informațiilor oficiale, sunt în curs peste 20 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în investigație. Autoritățile anunță că probele și materialele ridicate […] Articolul Rețeaua TUX, zguduită de percheziții! Liderii ar fi spălat zeci de milioane prin off-shore-uri apare prima dată în Bani.md.
09:20
Guvernul britanic a amânat aplicarea sancțiunilor împotriva diviziei internaționale a companiei ruse Lukoil PJSC, cel mai recent exemplu al modului precaut în care acționează guvernele occidentale atunci când vizează gigantul energetic. Oficiul britanic pentru Implementarea Sancțiunilor Financiare (Office of Financial Sanctions Implementation) a anunțat într-un comunicat că prelungește termenul de aplicare a sancțiunilor împotriva Lukoil […] Articolul Londra dă înapoi: sancțiunile împotriva Lukoil, amânate în ultimul moment apare prima dată în Bani.md.
09:20
Europa se pregătește de muncă pe viață: vârsta de pensionare ar putea urca spre 70–74 de ani # Bani.md
Mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) intenționează să crească vârsta de pensionare, ca soluție în fața îmbătrânirii populației. În raportul său bianual privind sistemele de pensii, OCDE semnalează că, în medie, vârsta normală de pensionare va crește, de la 63,9 ani pentru femei și 64,7 ani […] Articolul Europa se pregătește de muncă pe viață: vârsta de pensionare ar putea urca spre 70–74 de ani apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
17:40
Prețurile petrolului au rămas stabile joi, în timp ce investitorii au evaluat evoluțiile legate de negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina, în paralel cu impactul sancțiunilor occidentale asupra exporturilor rusești. Activitatea de tranzacționare rămâne însă redusă, pe fundalul zilei de Thanksgiving în Statele Unite, notează Reuters. Brent-ul s-a apreciat cu 5 cenți, ajungând la 63,18 […] Articolul Cotațiile petrolului se stabilizează pe fondul discuțiilor de pace Rusia–Ucraina apare prima dată în Bani.md.
17:00
Operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, compania „Ridetech International” BV, reacționează după ce Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea sa cu o amendă de 776 363 de lei pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind piața serviciilor de transport din Republica Moldova. Într-un mesaj transmis presei, reprezentanții „Yandex Go” afirmă că […] Articolul Yandex Go, reacție la sancțiunea Consiliului Concurenței: ”Nu suntem de acord cu decizia” apare prima dată în Bani.md.
16:50
Iubitorii de cafea care speră la o ieftinire rapidă, de la cotațiile istorice înregistrate în ultimele luni, ar putea fi nevoiți să aștepte mai mult, deoarece reducerea așteptată a tarifelor vamale americane nu s-a materializat încă, susține compania italiană care se ocupă cu prăjitul cafelei Illycaffe SpA, transmite Bloomberg, citat de agerpres.ro. Firma italiană, cunoscută […] Articolul Europenii plătesc tot mai mult pentru cafea: de ce nu se vor vedea ieftiniri prea curând apare prima dată în Bani.md.
16:30
Operatorul Yandex Go anunță că va contesta sancțiunea Consiliului Concurenței: ”Nu suntem de acord cu decizia” # Bani.md
Operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, compania „Ridetech International” BV, reacționează după ce Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea sa cu o amendă de 776 363 de lei pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind piața serviciilor de transport din Republica Moldova. Într-un mesaj transmis presei, reprezentanții „Yandex Go” afirmă că […] Articolul Operatorul Yandex Go anunță că va contesta sancțiunea Consiliului Concurenței: ”Nu suntem de acord cu decizia” apare prima dată în Bani.md.
16:30
Veniturile bugetului de stat au fost revizuite în creștere cu 4,3 miliarde de lei, ajungând la 75,8 miliarde de lei. Cheltuielile totale se ridică la 94 de miliarde de lei, ceea ce duce deficitul bugetar la 18,2 miliarde de lei, echivalentul a 5,2% din PIB, potrivit rectificărilor aprobate de Parlament în ședința de astăzi Guvernul […] Articolul Gaura din buget se adâncește! Deficitul ajunge la 18,2 miliarde lei după rectificare apare prima dată în Bani.md.
16:20
Un nou demers în Parlament pentru investigarea platformei TUX: deputații vor o analiză completă a fraudei # Bani.md
În Parlament a fost depus un nou proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea activității platformei de tranzacționare TUX Moldova. De această dată, proiectul este elaborat de un grup de deputați din fracțiunea socialiștilor, care solicită investigarea exhaustivă a modului în care a funcționat platforma, a reacțiilor sau lipsei de reacție […] Articolul Un nou demers în Parlament pentru investigarea platformei TUX: deputații vor o analiză completă a fraudei apare prima dată în Bani.md.
15:30
Proiectul privind BNM stârnește dezbateri! Marian: Prevederea despre revocare e sensibilă și trebuie analizată atent # Bani.md
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a venit cu precizări privind proiectul de modificare a Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, aflat în proces de examinare parlamentară. Potrivit acestuia, propunerea promovată de Guvern a fost discutată anterior cu experții FMI, iar scopul principal este consolidarea independenței instituției și întărirea atribuțiilor Consiliului […] Articolul Proiectul privind BNM stârnește dezbateri! Marian: Prevederea despre revocare e sensibilă și trebuie analizată atent apare prima dată în Bani.md.
14:50
Reforma achizițiilor publice, votată doar pe jumătate. Transparență europeană… peste doi ani # Bani.md
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege care va alinia sistemul național de achiziții publice la standardele Uniunii Europene. Inițiativa, elaborată de Ministerul Finanțelor, transpune parțial prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului, având drept obiectiv creșterea transparenței, eficienței și corectitudinii în utilizarea banilor publici. Proiectul introduce praguri valorice diferențiate pentru atribuirea contractelor, […] Articolul Reforma achizițiilor publice, votată doar pe jumătate. Transparență europeană… peste doi ani apare prima dată în Bani.md.
14:40
Ajutoare de stat după ureche! Milioane de lei au fost distribuite fără respectarea procedurilor legale # Bani.md
Curtea de Conturi avertizează asupra neregulilor în acordarea ajutoarelor de stat. Este vorba de subvenții de peste 800 milioane lei și scutiri fiscale netransparente, iar unele ajutoare au fost acordate fără notificarea Consiliului Concurenței Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat concluziile auditului privind modul în care au fost acordate ajutoarele de stat […] Articolul Ajutoare de stat după ureche! Milioane de lei au fost distribuite fără respectarea procedurilor legale apare prima dată în Bani.md.
Ieri
13:50
Stoparea executărilor silite se lasă așteptată. Fermierii încă sunt lăsați la mila executorilor # Bani.md
Ministra Agriculturii, Ludmila Cătlabuga, anunță că instituția pe care o conduce lucrează împreună cu Ministerul Justiției la un mecanism de protecție destinat fermierilor aflați în dificultate și supuși executărilor silite. Potrivit acesteia, proiectul unui act normativ a fost deja transmis Ministerului Justiției, iar ministrul de resort a confirmat că documentul urmează să fie examinată, îmbunătățit […] Articolul Stoparea executărilor silite se lasă așteptată. Fermierii încă sunt lăsați la mila executorilor apare prima dată în Bani.md.
13:50
Statul vrea banii populației: obligațiuni cu până la 7,35% dobândă, disponibile doar 10 zile # Bani.md
Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi runde de subscriere pentru valorile mobiliare de stat, care va avea loc între 1 și 10 decembrie 2025 și va fi accesibilă online prin platforma eVMS.md. Aceasta reprezintă ultima sesiune programată pentru trimestrul IV al anului. În această etapă, persoanele fizice pot investi în obligațiuni de stat cu maturități […] Articolul Statul vrea banii populației: obligațiuni cu până la 7,35% dobândă, disponibile doar 10 zile apare prima dată în Bani.md.
13:30
În 2025 se va putea circula pe noul pod peste Prut de la Ungheni, primul cu profil de autostradă dintre România și Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu, care a confirmat că producția tablierului metalic, una dintre cele mai importante componente ale […] Articolul Autostrada Unirii: Noul pod peste Prut de la Ungheni va fi deschis circulației în 2025 apare prima dată în Bani.md.
13:20
CFM a testat trenul spre Revaca. Acum urmează testul pantofilor pasagerilor până la aeroport # Bani.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a efectuat pe 25 noiembrie o testare tehnică a tronsonului feroviar Chișinău–Revaca, după finalizarea lucrărilor de reparație și reabilitare a infrastructurii. Directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, împreună cu o echipă de specialiști, a parcurs experimental ruta pentru a evalua starea căii ferate și pentru a estima timpul […] Articolul CFM a testat trenul spre Revaca. Acum urmează testul pantofilor pasagerilor până la aeroport apare prima dată în Bani.md.
12:50
Moldova schimbă direcția. Turiștii din Vest îi înlocuiesc definitiv pe cei din spațiul ex-sovietic # Bani.md
Republica Moldova va fi vizitată în acest an de aproximativ 290.000 de turiști străini, arată datele analizate de economistul Veaceslav Ioniță. Potrivit acestuia, sectorul turistic se află pe o traiectorie de creștere „sănătoasă și constantă”, iar structura vizitatorilor arată o schimbare profundă față de situația din anii ’90. Din numărul total estimat, 90.000 de turiști […] Articolul Moldova schimbă direcția. Turiștii din Vest îi înlocuiesc definitiv pe cei din spațiul ex-sovietic apare prima dată în Bani.md.
12:40
Peste 80 de companii au discutat noile reguli ale medierii: CCI Moldova găzduiește dialogul pe marginea proiectului # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat astăzi o discuție amplă pe marginea proiectului Legii privind medierea și statutul mediatorului, aflat în prezent în consultare publică. Evenimentul a reunit peste 80 de companii din toate regiunile țării, care au discutat direct cu reprezentanți ai Ministerului Justiției și ai Consiliului […] Articolul Peste 80 de companii au discutat noile reguli ale medierii: CCI Moldova găzduiește dialogul pe marginea proiectului apare prima dată în Bani.md.
12:10
Prețuri de piață pentru energie din 2028: doar populația și firmele mici rămân la tarife reglementate # Bani.md
Din 1 ianuarie 2028, consumatorii noncasnici, cu excepția întreprinderilor mici și micro, ar putea fi obligați să încheie contracte de furnizare a energiei electrice la prețuri de piață. Astfel, accesul acestora la tarifele reglementate va fi restricționat, în timp ce populația și afacerile mici vor continua să beneficieze de prețuri stabilite de autorități. Măsura face […] Articolul Prețuri de piață pentru energie din 2028: doar populația și firmele mici rămân la tarife reglementate apare prima dată în Bani.md.
12:10
Procedura de numire și demitere a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) va fi modificată. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege elaborat de BNM sub egida Fondului Monetar Internațional și promovat de Ministerul Finanțelor. Autorii afirmă că noile reglementări vor „fortifica garanțiile privind exercițiul independent al atribuțiilor” conducerii […] Articolul BNM își schimbă arhitectura de conducere. Reformă susținută de FMI, avizată de Parlament apare prima dată în Bani.md.
12:00
Optimizările de personal din sectorul telecom sunt parte a unei transformări globale: automatizarea și rețelele 5G/6G # Bani.md
Reorganizările și optimizările de personal care au loc în sectorul telecom nu reprezintă un semn de dificultăți, ci o consecință directă a modernizării accelerate a infrastructurii de comunicații. Transformările tehnologice – în special extinderea rețelelor 5G și dezvoltarea celor 6G, inteligenta artificială, automatizările și migrarea masivă către soluții cloud – schimbă fundamental modul în care […] Articolul Optimizările de personal din sectorul telecom sunt parte a unei transformări globale: automatizarea și rețelele 5G/6G apare prima dată în Bani.md.
11:50
ANRE: Consum record de curent, importuri masive și zero oferte pentru echilibrarea sistemului # Bani.md
Consumul de energie a crescut și a ajuns la 4,24 miliarde kWh în 2024, cu 9% peste nivelul din 2023, ceea ce reprezintă cel mai înalt ritm din ultimii ani. Datele arată că gospodăriile devin principalul motor al creșterii, ponderea consumului casnic urcând la 44%, pe fondul electrificării încălzirii, extinderii prosumatorilor și creșterii numărului de […] Articolul ANRE: Consum record de curent, importuri masive și zero oferte pentru echilibrarea sistemului apare prima dată în Bani.md.
11:20
Scandal la agricultură. Sute de milioane zac blocate, în timp ce datoriile la subvenții se ridică 1,3 miliarde # Bani.md
Președintele Comisiei parlamentare Agricultură, Serghei Ivanov, acuză blocajeîn finanțarea subvențiilor pentru fermieri și afirmă că autoritățile refuză suplinirea fondului de subvenționare „sub diferite pretexte”, în pofida unei datorii acumulate care depășește 1,37 miliarde de lei pentru anul 2024. Ivanov spune că, înainte de ședința Comisiei, a consultat experți și persoane care cunosc în detaliu sistemul […] Articolul Scandal la agricultură. Sute de milioane zac blocate, în timp ce datoriile la subvenții se ridică 1,3 miliarde apare prima dată în Bani.md.
11:20
Importul de motorină prin portul moldovenesc Giurgiulești a fost deblocat, transmit surse citate de publicația enkorr. Potrivit comercianților din piață, restricțiile au fost ridicate încă de vinerea trecută, însă fluxurile de aprovizionare nu au revenit încă la nivelurile obișnuite. Traderii intervievați se arată rezervați în privința reluării exporturilor prin terminal, considerând redeschiderea mai degrabă un […] Articolul Giurgiulești, scos de pe lista neagră! Motorina poate curge din nou spre Ucraina apare prima dată în Bani.md.
11:20
În inima orașului Chișinău, lângă Teatrul Național „Mihai Eminescu” și Sala cu Orgă, se află scuarul „Mihai Eminescu”. Zona a trecut printr-un proces amplu de reabilitare, după ce piața de tablouri care activa acolo anterior a fost strămutată pe strada Columna, lângă Parcul Catedralei și strada pietonală Eugen Doga. Startul lucrărilor a fost dat în […] Articolul Scuarul Mihai Eminescu – locația din inima Chișinăului cu o nouă înfățișare apare prima dată în Bani.md.
11:10
Scandal la agricultură. Sute de milioane zac blocate, în timp ce datoriiile la subvenții se ridică 1,3 miliarde # Bani.md
Președintele Comisiei parlamentare Agricultură, Serghei Ivanov, acuză blocajeîn finanțarea subvențiilor pentru fermieri și afirmă că autoritățile refuză suplinirea fondului de subvenționare „sub diferite pretexte”, în pofida unei datorii acumulate care depășește 1,37 miliarde de lei pentru anul 2024. Ivanov spune că, înainte de ședința Comisiei, a consultat experți și persoane care cunosc în detaliu sistemul […] Articolul Scandal la agricultură. Sute de milioane zac blocate, în timp ce datoriiile la subvenții se ridică 1,3 miliarde apare prima dată în Bani.md.
10:50
Adunarea Generală a Asociației Băncilor din Moldova (ABM) l-a reconfirmat pe Dorel Noroc în funcția de președinte al organizației, pentru un nou mandat de trei ani. Potrivit Asociației, reconfirmarea în funcție reflectă sprijinul unanim al comunității bancare pentru consolidarea rolului sectorului financiar în economia Republicii Moldova, accelerarea alinierii la standardele europene și avansarea proceselor de […] Articolul Dorel Noroc, reales la conducerea Asociației Băncilor din Moldova pentru încă trei ani apare prima dată în Bani.md.
10:40
Regiunea transnistreană dispune în prezent de 54-56 de milioane de metri cubi de gaze, suficient pentru aproximativ două săptămâni la nivelul actual de consum, susține ministrul energiei, Dorin Junghietu. Într-un interviu pentru IPN, ministru a precizat că mecanismul existent de livrare a gazelor către regiune continuă să funcționeze, iar în cazul unei întreruperi poate fi utilizat mecanismul […] Articolul Contoarele ticăie! Malul stâng are gaz pentru 14 zile, Junghietu apare prima dată în Bani.md.
10:30
Lege abuzivă și neconstituțională! Fermierii acuză Guvernul că vrea să-i oblige într-o structură controlată politic # Bani.md
Consiliul Asociațiilor de Profil Agroalimentar – structura care reunește principalele organizații din sectorul agroalimentar și reprezintă interesele a mii de producători agricoli din Republica Moldova contestă la Curtea Constituțională organizarea și funcționarea Camerelor Agricole, act normativ care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Într-o declarație publică, Consiliul afirmă că legea „încalcă drepturi […] Articolul Lege abuzivă și neconstituțională! Fermierii acuză Guvernul că vrea să-i oblige într-o structură controlată politic apare prima dată în Bani.md.
10:10
Compania Air India a descoperit unul dintre Boeing-urile sale după 12 ani. Aeronava, un Boeing 737-200 aflat la sol din 2012, a fost găsită întâmplător într-un colț al aeroportului din Kolkata, potrivit Le Figaro. Gafa administrativă a reaprins criticile la adresa fostei conduceri publice a companiei aeriene, scrie mediafax.ro. Air India a recuperat aeronave pe […] Articolul Gafă uriașă: O companie avia a uitat un Boeing pe un aeroport timp de 12 ani apare prima dată în Bani.md.
10:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a sancționat compania „INTACT Asigurări Generale” SA cu o amendă în valoare de 2.015.365,12 lei, în urma unui control care a scos la iveală mai multe abateri de la cerințele prudențiale. Decizia a fost aprobată de Comitetul executiv al BNM la 5 noiembrie 2025. Pe lângă amenda aplicată societății, șapte […] Articolul Mic, dar cu probleme mari! O companie de asigurări a primit o amendă de 2 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
09:10
Yandex Go, sancționată cu 776 000 lei pentru refuzul de a furniza date Consiliului Concurenței # Bani.md
Consiliul Concurenței a sancționat compania „Ridetech International” BV, operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind activitatea sa pe piața serviciilor de transport din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată pe 20 noiembrie 2025. Potrivit instituției, în cadrul investigației inițiate în ianuarie 2023, companiei i-au […] Articolul Yandex Go, sancționată cu 776 000 lei pentru refuzul de a furniza date Consiliului Concurenței apare prima dată în Bani.md.
08:40
Miliardarul ceh care domină piața energetică din Moldova a împins profitul companiei la 96 de milioane de euro # Bani.md
Premier Energy a raportat o creștere a business-ului în nouă luni ale anului 2025, iar Republica Moldova devine unul dintre principalele motoare ale performanței grupului, datorită extinderii capacităților de regenerabile, a volumelor de furnizare și a investițiilor în infrastructura energetică locală, arată datele companiei. Potrivit raportului financiar publicat de companie, veniturile Premier Energy au crescut […] Articolul Miliardarul ceh care domină piața energetică din Moldova a împins profitul companiei la 96 de milioane de euro apare prima dată în Bani.md.
26 noiembrie 2025
18:20
Cine umple pușculița UE și cine o golește: Germania plătește miliarde, în timp ce Grecia, Polonia și România iau grosul # Bani.md
Germania a rămas cel mai mare contributor net la bugetul Uniunii Europene în 2024, în pofida unei crize economice prelungite, deşi plăţile sale au scăzut semnificativ faţă de anii precedenţi, potrivit unui studiu realizat de Institutul Economic German IW şi consultat miercuri de Reuters. Anul trecut, cea mai mare economie a Europei a plătit cu […] Articolul Cine umple pușculița UE și cine o golește: Germania plătește miliarde, în timp ce Grecia, Polonia și România iau grosul apare prima dată în Bani.md.
17:20
UE va pompa mai mulți bani în Moldova în 2026, după majorarea bugetului pentru Est cu 25 de milioane de euro # Bani.md
Republica Moldova va beneficia de fonduri suplimentare în bugetul Uniunii Europene pentru 2026, după ce Parlamentul European a aprobat majorarea alocărilor pentru Vecinătatea Estică, din care face parte și țara noastră, cu 25 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de către eurodeputatul Siegfried Mureșan. ”Este un sprijin vital pentru organizațiile societății civile, care […] Articolul UE va pompa mai mulți bani în Moldova în 2026, după majorarea bugetului pentru Est cu 25 de milioane de euro apare prima dată în Bani.md.
16:50
Creșterea daunelor lovește piața asigurărilor: despăgubirile au depășit 1 miliard de lei, profitul cade cu 48% # Bani.md
Piața asigurărilor din Republica Moldova a înregistrat o evoluție modestă în perioada ianuarie–septembrie 2025, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). În cele nouă luni analizate, societățile de asigurări au subscris prime brute în valoare de 2,44 miliarde lei, o creștere de doar 0,9% față de aceeași perioadă din 2024. În schimb, despăgubirile […] Articolul Creșterea daunelor lovește piața asigurărilor: despăgubirile au depășit 1 miliard de lei, profitul cade cu 48% apare prima dată în Bani.md.
16:40
Economia Republicii Moldova riscă să piardă anual o parte din potențialul său de creștere din cauza declinului demografic accelerat, avertizează Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în cel mai recent raport „Transition Report 2025–26”. Țara se află printre statele cu cea mai drastică reducere a populației din întregul bloc analizat, iar experții subliniază că […] Articolul Fără oameni și fără economie! BERD arată cum declinul demografic al Moldovei taie din PIB apare prima dată în Bani.md.
16:00
Bugetul UE pentru 2026, adoptat: mai mulți bani se alocă pentru cercetare, securitate și vecinătatea UE # Bani.md
Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăţi şi 190,1 miliarde de euro în angajamente şi în care a reuşit să obţină mai multe fonduri pentru cercetare, infrastructura transfrontalieră, managementul frontierelor, acţiune climatică şi politica externă. În urma unui acord cu statele membre la care s-a ajuns […] Articolul Bugetul UE pentru 2026, adoptat: mai mulți bani se alocă pentru cercetare, securitate și vecinătatea UE apare prima dată în Bani.md.
15:50
Forța de muncă din Republica Moldova rămâne redusă, cu un grad mare de inactivitate economică și diferențe puternice între orașe și sate, bărbați și femei. Datele finale ale Recensământului populației și locuințelor 2024, prezentate de Biroul Național de Statistică, arată că mai puțin de jumătate dintre persoanele de 15 ani și peste participă la piața […] Articolul Țară în derivă economică! Peste un milion de moldoveni nu muncesc apare prima dată în Bani.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.