CEC a înregistrat grupul de inițiativă pentru revocarea primarului din Hăsnășenii Mari

1 decembrie 2025
Comisia Electorală Centrală a înregistrat grupul de inițiativă, în număr de 20 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii unui referendum local pentru revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Potrivit deciziei CEC, grupul va colecta, până pe 30 ianuarie 2026, semnăturile a cel puțin 10% din numărul cetățenilor cu drept de vot care domiciliază în satul
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal, în cooperare cu inspectorii Centrului chinologic și funcționarii postului vamal Lipcani, au dejucat o tentativă de transportare ilicită a produselor din tutun peste frontiera vamală, pusă la cale de un cetățean moldovean în vârstă de 36 de ani. În baza informațiilor operative, unitatea de transport de model Volkswagen Crafter,
FC Răspopeni a devenit câștigătoarea Cupei raionului Șoldănești, ediția 2025. În finala competiției, care s-a jucat pe stadionul din satul Răspopeni, echipa din această localitate a învins FC Nistru Poiana cu 1-0. La ceremonia de premiere au participat președintele Asociației de fotbal din Șoldănești, Leonid Paierele, secretarul general ARF Șoldănești, Veaceslav Croitoru, și președinta raionului
Bălți: 50 de voluntari au plantat arbori în Parcul „Mihai Volontir" în cadrul proiectului GREETS
Astăzi, 1 decembrie 2025, în municipiul Bălți s-a desfășurat o amplă acțiune de mediu în cadrul proiectului GREETS – „Cross-border green transformations solutions for the mobilization of knowledge and sustainable investments in Botoșani and Bălți municipalities", cod ROMD00684, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Primăria municipiului Bălți, împreună cu aproximativ
La 28 noiembrie curent, în raionul Telenești, a fost marcată Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare – un prilej de înaltă apreciere pentru oamenii care, prin muncă, perseverență și responsabilitate, contribuie esențial la dezvoltarea economică a comunităților noastre. Astfel, administrația raionului Telenești, în persoana vicepreședintelui raionului pe probleme sociale, Ion Tulbure si vicepreședintele raionului
Peste 225 de specialiști au participat la Conferința națională „Incluziune, echitate și protecție în educație", ediția a V-a
Peste 225 de specialiști din domeniul incluziunii, cadre didactice și manageriale, experți, copii, părinți, reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale s-au reunit în cadrul celei de-a V-a ediții a Conferinței naționale „Incluziune, echitate și protecție în educație" pentru a consolida angajamentul național pentru dezvoltarea unui sistem educațional incluziv, aliniat la standardele europene. Evenimentul marchează
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 1 decembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice de către Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) și realizării achizițiilor publice în domeniul de activitate în anii 2024 – 2025 (9 luni). Scopul auditului a constat
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!", o inițiativă menită să promoveze valorile solidarității, bunătății și spiritului comunitar în perioada sărbătorilor de iarnă. Această campanie, desfășurată pentru al doilea an consecutiv, își propune să aducă împreună elevi, profesori, părinți
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 decembrie 2025 este de 3 299 340
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 340), 2 763 537 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos). Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (258
Consiliul raional Ialoveni a organizat și desfășurat Cupa raionului la baschet, ediția 2025 printre seniori, conform calendarului sportiv raional pentru anul 2025, faza finală fiind desfășurată în sala de sport a Liceului Teoretic „Petre Ștefănucă" din orașul Ialoveni Într-un final, cu meciuri tensionate, cea mai bună s-a dovedit a fi echipa satului Costești, care s-a
„Până cei de la PAS ne dau nouă lecții de corectitudine și transparență, ar fi bine să se uite în ogradă lor. Abia astăzi, Guvernul a publicat anunțul privind inițierea elaborării proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026. Dar atenție, perioada de elaborare anunțată este până mâine, la ora 17:00" – a declarat Ion
„Vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, vom lansa cel mai mare Târg de Crăciun amenajat în PMAN și vom inaugura principalul Pom de Crăciun, precum și toate decorațiunile instalate în Chișinău. Invităm toți doritorii, locuitorii și oaspeții Capitalei la evenimentul mult așteptat, în special de cei mici" – a declarat Ion Ceban, primarul capitalei,
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) spune că „Chișinăul nu își mai poate permite încă un an fără buget aprobat. Nu doar pentru că este ilegal și distructiv, ci și pentru că, în 2026, capitala riscă să piardă peste 2 miliarde de lei din cauza iresponsabilității politice a Primarului Ivan
Agenția de Dezvoltare Regională Nord a lansat procedura de licitație publică pentru executarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Revitalizarea și amenajarea zonei Dumbrava din municipiul Edineț". Proiectul are în vedere regenerarea zonei urbane degradate „Dumbrava" prin investiții în infrastructura publică, spații verzi, mobilitate urbană și servicii de calitate. Astfel, proiectul va contribui la îmbunătățirea
Primăria municipiului Bălți felicită elevele secției de tenis de masă a Școlii Sportive Specializate nr. 1 pentru evoluția remarcabilă și medaliile obținute la turneul internațional „Cup of Hopes Decathlon – România", care s-a desfășurat în perioada 28–29 noiembrie 2025 în Dumbrăvița (România). Competiția a reunit peste 200 de tineri sportivi din România, Italia, Serbia, Ungaria,
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari (ANMC), a lansat proiectul „Rețeaua Tinerilor Romi pentru Coeziune Socială și Leadership în Moldova", o inițiativă națională menită să consolideze participarea civică, dialogul intercultural și spiritul de leadership în rândul tinerilor romi. Proiectul este implementat în baza Memorandumului de Înțelegere semnat pentru perioada
În acest weekend, polițiștii din Orhei au stopat doi șoferi care conduceau în stare de ebrietate și au încercat să ofere mită pentru a nu fi sancționați. Primul caz a avut loc sâmbătă, în Camencea: un tânăr de 25 de ani, fără permis și cu mașina fără revizie și asigurare, a fost depistat cu 0,56
Ședință organizatorică la Primăria Drochia: priorități și planuri pentru perioada următoare
Astăzi, primarul Nina Cereteu a convocat ședința organizatorică săptămânală cu funcționarii publici ai Primăriei orașului Drochia. În cadrul discuțiilor au fost analizate subiectele din săptămâna precedentă și au fost stabilite sarcinile prioritare pentru perioada următoare. Printre aspectele importante abordate: Pregătirea materialelor pentru ședința ordinară a Consiliului Orășenesc Drochia; Convocarea Comisiei de ieșire în teritoriu pentru
Primăria Chișinău a inițiat distribuirea celor 30.451 de cadouri destinate copiilor din instituțiile de educație preșcolară. Aceste surprize vor ajunge în scurt timp la micuți, aducând bucurie, magie și lumină în așteptarea frumoaselor sărbători de iarnă! Distribuția cadourilor pe sectoare: Botanica: 7.315 copii – 299.916,0 lei Buiucani: 6.641 copii – 272.281,0 lei Centru: 4.477 copii
Federația Moldovenească de Fotbal vă aduce în atenție calendarul competițiilor și evenimentelor programate pentru ultima lună a anului 2025. Pe site-ul oficial al FMF veți găsi toate detaliile necesare referitoare la evenimentele planificate în această perioadă. Naționala Moldovei (Feminin) Meci amical Ora 17:00. 2 decembrie. România – MOLDOVA. Stadionul „Anghel Iordănescu" din Voluntari, București Cupa Moldovei
Pentru sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, la întreprinderile teritoriale din subordinea Agenției "Moldsilva", din 1 decembrie curent, sunt disponibili 37 789 de pomi de Crăciun, crescuți în pepinierele silvice. Cea mai mare parte a acestor pomi decorativi reprezintă molidul – 30 250 de exemplare, 7 519 sunt pini, dar și 20 de brazi. Pentru
16 femei antreprenoare din raioanele Edineț, Strășeni și Leova au celebrat finalizarea cu succes a proiectului prin intermediul căruia au beneficiat de suport pentru extinderea și consolidarea afacerilor proprii. Antreprenoarele fac parte din rețeaua de femei de afaceri care beneficiază de granturi oferite de Uniunea Europeană și de guvernele Germaniei, Austriei și Poloniei, destinate dezvoltării
În regiunea transnistreană, ieri, au avut loc alegeri locale și legislative. La cele 246 de secții de votare s-au prezentat peste 102 655 de
Două locații improvizate pentru consumul drogurilor, gestionate de doi bărbați de 39 și 68 de ani, au fost descoperite de polițiștii Inspectoratului Rîșcani din capitală. Cei doi ar fi transformat locuințele proprii în spații frecventate de consumatori, unde ar fi avut loc atât prepararea, cât și consumul diferitor tipuri de droguri. În timpul perchezițiilor efectuate […] Post-ul Droguri depistate în casele a doi bărbați din sectorul Rîșcani apare prima dată în Provincial.
Un nou grup de inițiativă în sub-bazinul Lăpușna pentru consolidarea rezilienței la schimbările climatice # Provincial
Reprezentanți din circa 20 de localități din raioanele Hîncești și Nisporeni, membri ai Comitetului sub-bazinului hidrografic Lăpușna, parte a districtului Dunărea-Prut și Marea Neagră vor crea un grup de inițiativă dedicat participării la implementarea activităților de gestionare a riscului de inundații și consolidării rezilienței la schimbările climatice. Recent, autoritățile publice și experții în gestionarea resurselor […] Post-ul Un nou grup de inițiativă în sub-bazinul Lăpușna pentru consolidarea rezilienței la schimbările climatice apare prima dată în Provincial.
Dezvoltarea mediului de afaceri din Edineț, prezentată la ședința finală a Grupului Participativ # Provincial
Pe 27 noiembrie 2025, la Primăria municipiului Edineț a avut loc ședința de închidere a activităților Grupului Participativ pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, desfășurată în cadrul Programului „EU4Moldova: Comunități Locale”. La eveniment au participat reprezentanți ai administrației publice locale din raion, membri ai mediului de afaceri, instituții partenere și organizații de suport antreprenorial. Potrivit autorităților, […] Post-ul Dezvoltarea mediului de afaceri din Edineț, prezentată la ședința finală a Grupului Participativ apare prima dată în Provincial.
Trei tineri vor sta după gratii pentru că au atacat și jefuit un bărbat care făcea comerț în stradă # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, trei inculpați – doi tineri, în vârstă de 25 și 23 de ani, și o tânără de 25 de ani – au fost condamnați pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie săvârșită în iulie 2025. Prin hotărârea instanței, au fost stabilite următoarele pedepse […] Post-ul Trei tineri vor sta după gratii pentru că au atacat și jefuit un bărbat care făcea comerț în stradă apare prima dată în Provincial.
Toate procesele electorale destinate constituirii noului Consiliu Municipal al Tinerilor (CMT) Bălți au fost finalizate cu succes, marcând un pas important în promovarea participării active a tinerilor în viața comunității. În data de 24 noiembrie 2025, 130 de tineri și-au exprimat votul în cadrul alegerilor oficiale, demonstrând interes și implicare civică. Anul acesta au fost […] Post-ul Consiliul Municipal al Tinerilor Bălți 2025 – constituit apare prima dată în Provincial.
570 de hectare pentru educație, cercetare și inovare: planul UTM pentru Stațiunea Agricolă Criuleni # Provincial
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) își propune să identifice cele mai eficiente soluții pentru valorificarea celor 570 de hectare de terenuri agricole ale Stațiunii de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni, prin aplicarea celor mai bune practici europene, în vederea utilizării acestora în scopuri academice, de cercetare și comerciale. Facultatea de Științe Agricole, Silvice și […] Post-ul 570 de hectare pentru educație, cercetare și inovare: planul UTM pentru Stațiunea Agricolă Criuleni apare prima dată în Provincial.
Grup infracțional destructurat: patru persoane reținute pentru tentativă de migrație ilegală și tâlhărie # Provincial
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu cei ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, procurorii PCCOCS, și cu suportul Direcției investigații analitice a INI, anunță reținerea a trei bărbați și a unei femei din Hîncești, după ce au încercat să-i transporte ilegal peste Prut pe doi cetǎțeni ai Nepalului pentru 9 000 […] Post-ul Grup infracțional destructurat: patru persoane reținute pentru tentativă de migrație ilegală și tâlhărie apare prima dată în Provincial.
Un lot de ulei de palmier, în cantitate de 5000 kg, a fost reținut de inspectorii Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct la depozitul importatorului. Motivele reținerii oficiale este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD peste nivelurile maxime admise de legislație (depistat 4500 µg /kg, admis 2500 µg /kg). Important!!! Urmare […] Post-ul Ulei de palmier contaminat reținut de inspectorii ANSA apare prima dată în Provincial.
Echipa satului Dănceni este noua câștigătoare a Cupei raionului Ialoveni, ediția 2025. În finala competiției, care s-a jucat pe stadionul din Ialoveni, FC Dănceni s-a impus cu 2-0 în fața formației din Costești. La ceremonia de premiere au participat președintele Asociației de fotbal din Ialoveni, Eduard Munteanu, și directorul selecționatelor specializate din cadrul FMF, Alexandru […] Post-ul FC Dănceni – deținătoarea Cupei raionului Ialoveni apare prima dată în Provincial.
Polițiștii din Fălești au descins cu percheziții autorizate la domiciliile a doi bărbați de 39 și 43 de ani din localitatea Egorovca. Acolo au fost depistate dispozitive artizanale utilizate pentru consumul drogurilor, pliculețe cu masă vegetală, presupusă a fi marijuana, precum și cartușe de diferit calibru, deținute ilegal. Cei doi bărbați nu se află la […] Post-ul Doi bărbați din Egorovca, cercetați după depistarea drogurilor și cartușelor apare prima dată în Provincial.
Imprudența în timpul fumatului a mai făcut o victimă în nordul țării. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 noiembrie 2025, într-o locuință din satul Pererâta, raionul Briceni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:01. Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins bunurile materiale din interiorul unei odăi cu suprafața de […] Post-ul Bărbat de 72 de ani găsit carbonizat după un incendiu izbucnit din cauza fumatului apare prima dată în Provincial.
În cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, Procuratura Republicii Moldova atrage atenția asupra unui alt caz grav de violență descoperit în acest an – un tânăr de 23 de ani, originar din Chișinău, a fost trimis în judecată pentru omorul intenționat al propriei mame, care activa în […] Post-ul Tânăr de 23 de ani, trimis în judecată pentru că și-a omorât mama apare prima dată în Provincial.
Începând de astăzi, Carolina Gargaun a preluat funcția de director adjunct, Venituri și Control Vamal, iar Viorel Doagă funcția de director adjunct, Antifraudă și Conformare. Anunțul a fost făcut de directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, care a mai spus: „Carolina a fost colega mea timp de șase ani în două programe USAID, perioadă în care […] Post-ul Serviciul Vamal are doi noi directori adjuncți apare prima dată în Provincial.
Primăria orașului Leova anunță că, în conformitate cu Hotărârea nr. 22/1 a Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale orășenești Leova, a fost convocată ședința de constituire a noului Consiliu orășenesc. Evenimentul va avea loc luni, 1 decembrie 2025, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Leova. Ședința este publică, iar cetățenii sunt […] Post-ul Astăzi va avea loc ședința de constituire a Consiliului orășenesc Leova apare prima dată în Provincial.
Municipiul Edineț a marcat, la 28 noiembrie curent, evenimentul oficial de închidere a Programului Național „Edineț – Capitala Tineretului 2025”, un program implementat cu o investiție totală de 2,5 milioane de lei, direcționată către activități pentru tineri, instruiri, evenimente comunitare și dezvoltarea infrastructurii de tineret. Evenimentul de totalizare a reunit peste 250 de tineri, specialiști […] Post-ul Edineț a încheiat oficial Programul „Capitala Tineretului 2025” apare prima dată în Provincial.
Pe 30 noiembrie a demarat o nouă ediție a turneului național „Viitorul”, una dintre cele mai cunoscute competiții la nivel de juniori organizate cu scopul selecției și formării naționalei Moldovei U15. La această ediție participă 10 echipe: selecționata Nord, selecționata Sud, selecționata Centru, selecționata Est, FC Sheriff, FC Zimbru, CSCT Buiucani, UTM-AFRR, CSF Bălți și FCM […] Post-ul Turneul ”Viitorul”. Rezultatele meciurilor din prima etapă apare prima dată în Provincial.
Perioada rece a anului aduce după sine un turneu național plin de oportunități și beneficii speciale pentru profesorii și elevii din proiectul „Fotbal în Școli”. Federația Moldovenească de Fotbal, inspirată de organizarea impresionantă a recentului Campionat European de Futsal U-19, găzduit în premieră de Republica Moldova, lansează, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, un proiect […] Post-ul Fotbal în Școli se extinde cu o nouă competiție: Liga Futsal! apare prima dată în Provincial.
Au avut loc meciurile din etapa a 6-a din cadrul rundei preliminare ale Cupei Moldovei la fotbal feminin. În sezonul 2025/26, Real Succes-ȘS-11, FC Zimbru, RSDUȘOR Nistru-Cioburciu, Agarista-CSF Anenii Noi 2020 și ȘS-4 Tiraspol luptă pentru trofeul competiției. Programul rundei preliminare îl găsiți aici: Zimbru – Agarista-CSF Anenii Noi 2020 3-1 Au marcat: Polina Mazur (34), Mihaela Gamarț (54), […] Post-ul Fotbal feminin. Cupa Moldovei. Rezultatele meciurilor din etapa a 6-a apare prima dată în Provincial.
Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile aferente lunii noiembrie. Până în acest moment, aproximativ 780.187 de gospodării s-au înregistrat, dintre care peste 409.494 cu suportul registratorilor. Mulțumim tuturor registratorilor care au oferit sprijin cetățenilor pe parcursul procesului de înregistrare. Potrivit Ministerului Muncii, Începând cu ziua de astăzi, […] Post-ul Aproape 800 de mii de gospodării s-au înregistrat pentru compensații apare prima dată în Provincial.
În noaptea de 28-29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute # Provincial
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, în noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru […] Post-ul În noaptea de 28-29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute apare prima dată în Provincial.
(FOTO) Acțiune de plantare a copacilor și salubrizare a teritoriului în Parcul Central din Bălți # Provincial
Astăzi, 28 noiembrie, în Parcul Central „M. Volontir” s-a desfășurat o acțiune ecologică ce a inclus plantarea de arbori și curățarea teritoriului. Evenimentul a adunat voluntari activi, care au contribuit la înverzirea și bunăstarea ecologică a municipiului Bălți. Participanții au plantat arbori noi și au salubrizat zona parcului, demonstrând responsabilitate și grijă față de orașul […] Post-ul (FOTO) Acțiune de plantare a copacilor și salubrizare a teritoriului în Parcul Central din Bălți apare prima dată în Provincial.
Percheziții desfășurate în raionul Ialoveni în cadrul unui dosar privind traficul ilicit de droguri # Provincial
Polițiștii și procurorii din raionul Ialoveni au desfășurat o serie de percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează activitatea ilegală a unui grup de persoane suspectate de comitere a infracțiunilor legate de circulația ilegală a drogurilor. Potrivit materialelor aflate în gestiunea organului de urmărire penală, începând cu anul 2023, persoane încă neidentificate complet sunt […] Post-ul Percheziții desfășurate în raionul Ialoveni în cadrul unui dosar privind traficul ilicit de droguri apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Emilian Crețu transformă Negureni într-un sat mai verde: “Cel mai de suflet proiect al meu…” # Provincial
Emilian Crețu a inaugurat un parc în comuna Negureni, care îi poartă numele, considerat de artist „cel mai de suflet proiect” al său. De altfel, proiectul a fost realizat în colaborare cu Ministerul Mediului, Agenția „MoldSilva” și Primăria Negureni. “Cel mai de suflet proiect al meu, realizat în colaborare cu Ministerul Mediului, MoldSilva și Primăria […] Post-ul (VIDEO) Emilian Crețu transformă Negureni într-un sat mai verde: “Cel mai de suflet proiect al meu…” apare prima dată în Provincial.
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) a fost dotat cu un echipament modern – Field-Map, care va ajuta la colectarea și analiza rapidă a datelor forestiere. Donația, oferită de Ambasada Republicii Slovacia, vine să consolideze capacitățile instituției de a lucra cu informații precise și de a gestiona mai eficient fondul forestier. Noul echipament va […] Post-ul Echipament nou pentru monitorizarea pădurilor din Moldova apare prima dată în Provincial.
Premierul Alexandru Munteanu a mers la fabrica de articole textile „Costa Smeralda” SRL, deschisă la Ungheni cu investiții italiene. Premierul a discutat cu antreprenorul italian Dario Fasson despre activitatea și planurile de dezvoltare ale întreprinderii. Fabrica, lansată în 2022, are în prezent aproximativ 200 de angajați și produce pantaloni bărbătești de înaltă calitate pentru un […] Post-ul Alexandru Munteanu a vizitat o fabrică de textile din raionul Ungheni apare prima dată în Provincial.
Profesorii de limba găgăuză din UTA Găgăuzia au încheiat un program amplu de formare organizat de MEC # Provincial
Profesorii care predau limba găgăuză în grădinițele din UTA Găgăuzia au finalizat programul de perfecționare desfășurat în perioada august–octombrie 2025. În total, 61 de cadre didactice din 56 de grădinițe au participat la instruiri, care au avut scopul să îmbunătățească nivelul de predare a limbii găgăuze și să sprijine educatorii în aplicarea metodelor moderne de […] Post-ul Profesorii de limba găgăuză din UTA Găgăuzia au încheiat un program amplu de formare organizat de MEC apare prima dată în Provincial.
În data de 28 noiembrie 2025 la Palatul de Cultură din municipiul Soroca, de către Direcției Agricultură și Alimentației a Consiliului Raional Soroca a fost marcată „Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare”, un eveniment care a reunit agricultori, fermieri și reprezentanți ai sectorului prelucrător, oameni care, prin munca lor neîntreruptă, dau viață pământului și […] Post-ul Ziua lucrătorului din dgricultură și industria prelucrătoare – marcată la Soroca apare prima dată în Provincial.
