Sportivele din Bălți – medaliate la turneul internațional de tenis de masă din România

Lucrările de construcție la podul peste Prut, de la Ungheni, înregistrează un progres de circa 20% pe malul stâng și 25% pe malul drept. Cu o vizită de monitorizare au mers pe șantierul Podului de Flori vicepremierul Bolea Vladimir, împreună cu premierul Alexandru Munteanu. La fața locului, oficialii s-au asigurat de ritmul bun al lucrărilor