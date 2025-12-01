Astăzi va avea loc ședința de constituire a Consiliului orășenesc Leova
Provincial, 1 decembrie 2025 09:10
Primăria orașului Leova anunță că, în conformitate cu Hotărârea nr. 22/1 a Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale orășenești Leova, a fost convocată ședința de constituire a noului Consiliu orășenesc. Evenimentul va avea loc luni, 1 decembrie 2025, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Leova. Ședința este publică, iar cetățenii sunt […]
• • •
Primăria orașului Leova anunță că, în conformitate cu Hotărârea nr. 22/1 a Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale orășenești Leova, a fost convocată ședința de constituire a noului Consiliu orășenesc. Evenimentul va avea loc luni, 1 decembrie 2025, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Leova. Ședința este publică, iar cetățenii sunt […]
Municipiul Edineț a marcat, la 28 noiembrie curent, evenimentul oficial de închidere a Programului Național „Edineț – Capitala Tineretului 2025", un program implementat cu o investiție totală de 2,5 milioane de lei, direcționată către activități pentru tineri, instruiri, evenimente comunitare și dezvoltarea infrastructurii de tineret. Evenimentul de totalizare a reunit peste 250 de tineri, specialiști […]
Pe 30 noiembrie a demarat o nouă ediție a turneului național „Viitorul", una dintre cele mai cunoscute competiții la nivel de juniori organizate cu scopul selecției și formării naționalei Moldovei U15. La această ediție participă 10 echipe: selecționata Nord, selecționata Sud, selecționata Centru, selecționata Est, FC Sheriff, FC Zimbru, CSCT Buiucani, UTM-AFRR, CSF Bălți și FCM […]
Perioada rece a anului aduce după sine un turneu național plin de oportunități și beneficii speciale pentru profesorii și elevii din proiectul „Fotbal în Școli". Federația Moldovenească de Fotbal, inspirată de organizarea impresionantă a recentului Campionat European de Futsal U-19, găzduit în premieră de Republica Moldova, lansează, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, un proiect […]
Au avut loc meciurile din etapa a 6-a din cadrul rundei preliminare ale Cupei Moldovei la fotbal feminin. În sezonul 2025/26, Real Succes-ȘS-11, FC Zimbru, RSDUȘOR Nistru-Cioburciu, Agarista-CSF Anenii Noi 2020 și ȘS-4 Tiraspol luptă pentru trofeul competiției. Programul rundei preliminare îl găsiți aici: Zimbru – Agarista-CSF Anenii Noi 2020 3-1 Au marcat: Polina Mazur (34), Mihaela Gamarț (54), […]
Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile aferente lunii noiembrie. Până în acest moment, aproximativ 780.187 de gospodării s-au înregistrat, dintre care peste 409.494 cu suportul registratorilor. Mulțumim tuturor registratorilor care au oferit sprijin cetățenilor pe parcursul procesului de înregistrare. Potrivit Ministerului Muncii, Începând cu ziua de astăzi, […]
În noaptea de 28-29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute # Provincial
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, în noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru […]
(FOTO) Acțiune de plantare a copacilor și salubrizare a teritoriului în Parcul Central din Bălți # Provincial
Astăzi, 28 noiembrie, în Parcul Central „M. Volontir" s-a desfășurat o acțiune ecologică ce a inclus plantarea de arbori și curățarea teritoriului. Evenimentul a adunat voluntari activi, care au contribuit la înverzirea și bunăstarea ecologică a municipiului Bălți. Participanții au plantat arbori noi și au salubrizat zona parcului, demonstrând responsabilitate și grijă față de orașul […]
Percheziții desfășurate în raionul Ialoveni în cadrul unui dosar privind traficul ilicit de droguri # Provincial
Polițiștii și procurorii din raionul Ialoveni au desfășurat o serie de percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează activitatea ilegală a unui grup de persoane suspectate de comitere a infracțiunilor legate de circulația ilegală a drogurilor. Potrivit materialelor aflate în gestiunea organului de urmărire penală, începând cu anul 2023, persoane încă neidentificate complet sunt […]
(VIDEO) Emilian Crețu transformă Negureni într-un sat mai verde: “Cel mai de suflet proiect al meu…” # Provincial
Emilian Crețu a inaugurat un parc în comuna Negureni, care îi poartă numele, considerat de artist „cel mai de suflet proiect" al său. De altfel, proiectul a fost realizat în colaborare cu Ministerul Mediului, Agenția „MoldSilva" și Primăria Negureni. "Cel mai de suflet proiect al meu, realizat în colaborare cu Ministerul Mediului, MoldSilva și Primăria […]
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) a fost dotat cu un echipament modern – Field-Map, care va ajuta la colectarea și analiza rapidă a datelor forestiere. Donația, oferită de Ambasada Republicii Slovacia, vine să consolideze capacitățile instituției de a lucra cu informații precise și de a gestiona mai eficient fondul forestier. Noul echipament va […]
Premierul Alexandru Munteanu a mers la fabrica de articole textile „Costa Smeralda" SRL, deschisă la Ungheni cu investiții italiene. Premierul a discutat cu antreprenorul italian Dario Fasson despre activitatea și planurile de dezvoltare ale întreprinderii. Fabrica, lansată în 2022, are în prezent aproximativ 200 de angajați și produce pantaloni bărbătești de înaltă calitate pentru un […]
Profesorii de limba găgăuză din UTA Găgăuzia au încheiat un program amplu de formare organizat de MEC # Provincial
Profesorii care predau limba găgăuză în grădinițele din UTA Găgăuzia au finalizat programul de perfecționare desfășurat în perioada august–octombrie 2025. În total, 61 de cadre didactice din 56 de grădinițe au participat la instruiri, care au avut scopul să îmbunătățească nivelul de predare a limbii găgăuze și să sprijine educatorii în aplicarea metodelor moderne de […]
În data de 28 noiembrie 2025 la Palatul de Cultură din municipiul Soroca, de către Direcției Agricultură și Alimentației a Consiliului Raional Soroca a fost marcată „Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare", un eveniment care a reunit agricultori, fermieri și reprezentanți ai sectorului prelucrător, oameni care, prin munca lor neîntreruptă, dau viață pământului și […]
Organizatorul contrabandei cu armamentul din camionul depistat la vama Leușeni – arestat # Provincial
Arestul a fost aplicat pentru 30 de zile la solicitarea Procuratorii pentru Cambaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale. Astfel, prin încheierea Judecătoriei Chişinău, bărbatul de 52 de ani – administrator al unei companii – va continua să fie cercetat în custodia statului pentru evitarea eschivării lui şi asigurarea obiectivității investigațiilor. Totodată, sub conducerea procurorilor PCCOCS […]
La 27 noiembrie, în cadrul ședinței Consiliului Regional de Dezvoltare Sud desfășurată la Cimișlia, Nicolae Popa, președintele raionului Leova, împreună cu primarii localităților Covurlui, Sărăteni și Cneazevca, a semnat Acordul de finanțare pentru unele dintre cele mai valoroase și așteptate proiecte de infrastructură din regiune. Proiectele vizate sunt „Construcția apeductelor magistrale către Frumușica și Cîzlar" […]
Curtea de Conturi a evaluat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului (CA) în anii 2021-2024. În perioada auditată pentru întreținerea CA, de la bugetul de stat au fost valorificate mijloace în sumă de 49,5 milioane lei. Utilizarea acestor resurse trebuia […]
În timpul vizitei sale la Căușeni din această lună, Chargé d'Affaires Nick Pietrowicz a avut ocazia să revadă Biserica „Adormirea Maicii Domnului". Această biserică emblematică din secolul al XVII-lea a fost restaurată cu sprijinul a cinci granturi în valoare totală de peste 1 milion de dolari – cel mai amplu proiect de conservare a patrimoniului […]
Drumul spre școală a devenit mai sigur, mai ușor și mai incluziv pentru elevii care vin la Liceul Teoretic din Măgdăcești din alte localități. Instituția a beneficiat de unul dintre cele zece autobuze școlare moderne achiziționate anterior cu sprijinul Uniunii Europene și al PNUD. Autobuzul este adaptat pentru transportul în siguranță al copiilor cu dizabilități […]
Doi ani la rând a violat o femeie în etate – bărbat din sudul țării – condamnat la 7 ani de închisoare # Provincial
Campania „16 zile de activism împotriva violenței de gen " ne amintește că violența sexuală nu are vârstă sau granițe – Procuratura UTA Găgăuzia a contribuit la înfăptuirea justiției pentru o femeie în vârstă, abuzată ani la rând de vecinul ei. Instanța l-a condamnat la 7 ani de închisoare pentru viol, tentativă de viol și […]
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat, care deținea funcția de șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă, pentru încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, faptă soldată cu decesul unei paciente. Prin hotărârea Judecătoriei […]
Bălți: restricții temporare de circulație pe str. Igor Vieru în legătură cu lucrările de reabilitare # Provincial
În perioada 1 decembrie – 20 decembrie 2025, vor fi demarate lucrările de reabilitare a sectorului de drum de pe strada Igor Vieru, pe porțiunea cuprinsă între casa nr. 3 și casa nr. 21. Despre aceasta a anunțat Primăria Bălți. În acest context, circulația autovehiculelor va fi complet interzisă pe tronsonul menționat, conform schemei anexate, […]
La Bălți va avea loc maratonul pentru protecția mediului „BIO Runner – Aleargă pentru Natură” # Provincial
Primăria Bălți invită doritorii să participe la maratonul dedicat protecției mediului „BIO RUNNER – ALEARGĂ PENTRU NATURĂ". Maratonul sportiv-ecologic va avea loc la 2 decembrie 2025, la ora 14:00, în Parcul Central „M. Volontir". Participarea la maratonul „BIO RUNNER – ALEARGĂ PENTRU NATURĂ" este o oportunitate excelentă de a combina activitatea sportivă cu grija față […]
Peste 200 de profesori de limba găgăuză din UTA Găgăuzia au participat la o întâlnire de lucru cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, organizată la Comrat. Ministrul a prezentat principalele măsuri implementate de MEC pentru sprijinirea limbii găgăuze. Printre acestea se numără editarea anuală a manualelor în limba găgăuză. Astfel anul trecut au fost […]
Echipa de veterani a primăriei orașului Fălești a devenit câștigătoarea turneului de minifotbal între veterani, consacrat memoriei lui Ion Clipa și Valeriu Neagu, ediția II. Pe locul doi s-a clasat echipa din mun. Bălți, iar pe locul trei – echipa ATF Glodeni. La competiție au mai participat ATF Anenii Noi, ATF Ungheni și ATF Fălești. […] Post-ul ATF Fălești. Turneu în memoria lui Ion Clipa și Valeriu Neagu apare prima dată în Provincial.
Lucrările de construcție la podul peste Prut, de la Ungheni, înregistrează un progres de circa 20% pe malul stâng și 25% pe malul drept. Cu o vizită de monitorizare au mers pe șantierul Podului de Flori vicepremierul Bolea Vladimir, împreună cu premierul Alexandru Munteanu. La fața locului, oficialii s-au asigurat de ritmul bun al lucrărilor […] Post-ul (FOTO) Progres semnificativ la Podul de la Ungheni: 20-25% lucrări realizate apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Un nou bloc operator cu 15 săli va fi inaugurat la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” # Provincial
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis, în curând, la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” din capitală. Blocul dispune de 15 săli operatorii, construite conform standardelor internaționale, capabile să funcționeze simultan, precum și de o zonă de terapie intensivă și spații special amenajate unde personalul medical își schimbă hainele de stradă cu echipamentul propriu-zis. Noul […] Post-ul (VIDEO) Un nou bloc operator cu 15 săli va fi inaugurat la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” apare prima dată în Provincial.
Pe 27 noiembrie curent, în cadrul ședinței Consiliului Regional de Dezvoltare Sud desfășurate la Cimișlia, Alexandru Bujorean, împreună cu Sergiu Revenco, Administratorul SA „Apă-Canal Leova” au semnat Acordul de finanțare pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din ultimii ani. Proiectul „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova” are o valoare totală de […] Post-ul Leova va beneficia de rețele de canalizare noi apare prima dată în Provincial.
În cadrul Universității de Stat din Comrat (USC) va activa Centrul de Limbă și Cultură Bulgară, structură care va promova patrimoniul cultural și lingvistic bulgar în UTA Găgăuzia. Centrul este constituit în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) și beneficiază de sprijinul direct al Guvernului Republicii Bulgaria și al Ambasadei Republicii […] Post-ul Universitatea din Comrat a inaugurat Centrul de Cultură Bulgară apare prima dată în Provincial.
Primăria Bălți a participat la conferința „Resilient Europe through deliberative democracy: cities and regions in action!” de la Strasbourg # Provincial
La data de 26 noiembrie 2025, reprezentanta Primăriei municipiului Bălți, Tamara Morar, șefa Direcției relații cu publicul, a participat la conferința europeană „Resilient Europe through deliberative democracy: cities and regions in action!”, desfășurată la Strasbourg, Franța. Evenimentul a avut loc la invitația oficială a Consiliului Europei, în cadrul proiectului „3045 – Promovarea participării civice în […] Post-ul Primăria Bălți a participat la conferința „Resilient Europe through deliberative democracy: cities and regions in action!” de la Strasbourg apare prima dată în Provincial.
Naționala de futsal a Moldovei va participa la sfârșitul anului 2025 la un turneu internațional din Yerevan, Armenia. Pe lângă tricolori, la compeție vor participa reprezentativele Kârgâzstanului, Georgiei și a țării gazdă, Armenia. Pentru georgieni și armeni acest turneu este ultima etapă de pregătire pentru EURO 2026 la futsal, programat în perioada 21 ianuarie – […] Post-ul Futsal. Naționala Moldovei va participa la un turneu internațional în Armenia apare prima dată în Provincial.
Angajații Direcției investigare criminalitate transfrontalieră a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, au destructurat un grup infracțional implicat într-o amplă schemă de contrabandă cu mijloace de transport și piese auto, în valoare de peste 1.200.000 lei. În cadrul operațiunii a fost reținut un bărbat de 41 de ani, iar un complice […] Post-ul Droguri și mașini de lux ridicate de polițiștii de frontieră apare prima dată în Provincial.
Universitatea de Stat din Comrat a instalat o centrală solară cu scopul de a crește eficiența energetică a campusului universitar prin introducerea surselor regenerabile de energie în infrastructura instituției. Inițiativa se înscrie în proiectul „Energie solară: campus durabil”, realizat cu sprijinul Guvernului Republicii Polone, al Fundației Polska Pomoc și al Ambasadei Republicii Polone în Republica […] Post-ul Centrala solară de 30 kW, inaugurată la Universitatea de Stat din Comrat apare prima dată în Provincial.
Premierul Alexandru Munteanu a vorbit cu cetățenii din raionul Ungheni despre proiectele realizate în ultimii ani, necesitățile actuale și perspectivele de dezvoltare ale regiunii. Unul din proiectele de amploare planificat este construcția Parcului științifico-tehnologic „Ungheni Tech Park”, care va sprijini dezvoltarea economică și va crea noi locuri de muncă pentru cetățeni, în cadrul unui parteneriat […] Post-ul Alexandru Munteanu: Ungheni este unul dintre cele mai dinamice orașe din țară apare prima dată în Provincial.
Polițiștii și procurorii din Orhei, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 26 de ani, originar din raionul Fălești, angajat de aproximativ șase luni la o întreprindere specializată în producerea articolelor decorative și arhitecturale din beton și metal. În urma investigațiilor, s-a stabilit că suspectul ar fi cultivat și îngrijit pe teritoriul întreprinderii mai […] Post-ul Bărbat din Fălești, cercetat la Orhei pentru cultivarea și distribuirea de marijuana apare prima dată în Provincial.
Primarul General, Ion Ceban, informează că scuarul cu vedere panoramică din strada Maria Drăgan, sectorul Ciocana, a fost restabilit după ce au avut loc alunecări de teren în preajmă. „Zona care oferă o vedere splendidă asupra orașului Chișinău poate fi din nou vizitată de locuitori și oaspeții Capitalei”, a subliniat edilul. Post-ul (FOTO) Ion Ceban: scuarul cu vedere panoramică din strada Maria Drăgan, restabilit apare prima dată în Provincial.
Astăzi, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, sub conducerea procurorilor PCCOCS, desfășoarǎ noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux”. Astfel, sunt în curs peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Rezultatele acestor […] Post-ul Peste 20 de percheziții în dosarul „Tux”, efectuate de INI și PCCOCS apare prima dată în Provincial.
Dmitri Torner: şi politicienii de la Chişinău, şi cei de la Comrat trebuie să pornească de la premisa că alegerile din autonomia găgăuză sunt primul pas spre restabilirea normalităţii # Provincial
Dmitri Torner, lider al Partidului “NOI – Noua Opţiune Istorică”, consideră că alegerile deputaţilor Adunării Populare a Găgăuziei, care au fost fixate pentru data de 22 martie 2026, și posibilele alegeri anticipate ale bașcanului trebuie să fie maximal libere și corecte. „S-ar părea că aceste alegeri regionale sunt importante doar pentru locuitorii autonomiei, dar nu […] Post-ul Dmitri Torner: şi politicienii de la Chişinău, şi cei de la Comrat trebuie să pornească de la premisa că alegerile din autonomia găgăuză sunt primul pas spre restabilirea normalităţii apare prima dată în Provincial.
Modernizarea Republicii Moldova, schimbările făcute cu sprijin european care au crescut standardele de viață în localitățile Ungheniului, precum și acțiunile necesare în următoarea perioadă pentru a avansa pe calea aderării la UE și a aduce îmbunătățiri în viața de zi cu zi a cetățenilor au fost discutate la întâlnirea de astăzi a Prim-ministrului Alexandru Munteanu […] Post-ul Premierul Munteanu s-a întâlnit cu primarii din Ungheni. Ce au discutat apare prima dată în Provincial.
Bugetul de stat 2025 rectificat: mai mulți bani pentru sectorul bugetar și ajutoate sociale # Provincial
Parlamentul a votat în a doua lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alocarea fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie electrică, precum și alte măsuri sociale. Documentul a fost votat în a doua lectură de 57 de deputați. Comparativ cu […] Post-ul Bugetul de stat 2025 rectificat: mai mulți bani pentru sectorul bugetar și ajutoate sociale apare prima dată în Provincial.
Satul Comarovca, din comuna Natalievca, raionul Fălești, beneficiază, în premieră, de apă bună la robinet – un serviciu așteptat de comunitate de ani de zile – datorită Programului Național „Satul European”, ediția a II-a. Potrivit ONDRL, proiectul „Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă pentru satul Comarovca” a fost implementat în perioada martie–septembrie 2025 și […] Post-ul Comarovca beneficiază de alimentare cu apă potabilă apare prima dată în Provincial.
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban, odată cu achiziționarea a 14 microbuze și 4 autobuze, de către Guvern și primărie. Primul lot de 14 mijloace de transport a fost prezentat, astăzi. La ceremonie a participat Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul vizitei sale de lucru în raionul Ungheni. […] Post-ul Ungheni primește transport public modern și autospecială de colectare a deșeurilor apare prima dată în Provincial.
În cadrul unei operațiuni desfășurate în raionul Taraclia la domiciliul unui bărbat de 32 de ani, polițiștii au depistat și ridicat substanțe narcotice de tip PVP (sare), marijuana, precum și precursori necesari fabricării acestora. Totodată, a fost deconspirată și o speluncă utilizată pentru consumul ilegal de droguri. Reamintim că aceste acțiuni fac parte din eforturile […] Post-ul Laborator artizanal și droguri, depistate în Taraclia în urma unei percheziții apare prima dată în Provincial.
În urma unei informații operative privind funcționarea unei spelunci pentru consumul de droguri într-un apartament din Cimișlia, polițiștii au efectuat o percheziție autorizată. În locuința unui bărbat de 41 de ani, au fost ridicate mai multe aparate confecționate artizanal pentru consumul de droguri și o pungă cu masă vegetală uscată, asemănătoare marijuanei. Toate obiectele au […] Post-ul (VIDEO) Speluncă de droguri, descoperită la Cimișlia apare prima dată în Provincial.
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, împreună cu directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, au efectuat astăzi, 27 noiembrie, o vizită de lucru la Edineț, unde au avut o întrevedere cu medicii, managerii instituțiilor și reprezentanții administrațiilor din sistemul medical local, dar și cu specialiști din raioanele Ocnița, Briceni, Dondușeni și Rîșcani. […] Post-ul Ministrul Sănătății și directorul CNAM, în vizită de lucru la Edineț apare prima dată în Provincial.
Astăzi, vicepremierul Vladimir Bolea a fost prezent la semnarea contractului de antrepriză între Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Primăria municipiului Ungheni și compania care va efectua lucrările de construcției a pieței agroalimentare din localitate. Pe lângă cele 48 de gherete moderne montate, vor fi efectuate lucrări de pavare a spațiului cu plăci prefabricate din beton, […] Post-ul 48 de gherete moderne vor fi amenajate în piața agroalimentară construită la Ungheni apare prima dată în Provincial.
Alexandru Munteanu: Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova, organizată de Asociația Moldova Fruct. Evenimentul a reunit peste 300 de producători, exportatori, experți și furnizori de tehnologii din sectorul pomicol din Republica Moldova. Aflat la cea de-a XI-a ediție, acesta reprezintă o platformă de dialog, schimb de experiență și soluții comerciale pentru fiecare verigă a lanțului […] Post-ul Alexandru Munteanu: Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume apare prima dată în Provincial.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, subliniază că bugetul municipal este un subiect exploatat politic și nu se votează intenționat de către consilieri pentru a crea blocaje. „Așa cum nu au votat nici pentru salariile profesorilor și au fugit din sala CMC cei de la PAS. Toate proiectele de decizie cu privire la bugetul […] Post-ul Ion Ceban: bugetul municipal este un subiect exploatat politic apare prima dată în Provincial.
Centrul de Sănătate Ungheni, modernizat cu echipamente performante de fizioterapie, finanțate de CNAM # Provincial
Cabinetul de fizioterapie al Centrului de Sănătate Ungheni a fost dotat recent cu echipamente medicale moderne, achiziționate în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Valoarea totală a investiției depășește 45 de mii de lei, sumă care a […] Post-ul Centrul de Sănătate Ungheni, modernizat cu echipamente performante de fizioterapie, finanțate de CNAM apare prima dată în Provincial.
La ședința de astăzi a Adunării Populare a Găgăuziei (APG) a fost decisă data alegerilor pentru deputații Adunării — 22 martie 2026. Al doilea tur de scrutin este programat peste două săptămâni, pe 5 aprilie. Totodată, potrivit Gagauzia24, Adunarea Populară a luat act de demisia lui Dmitri Constantinov din funcția de președinte al legislativului. În […] Post-ul Când vor avea loc alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei apare prima dată în Provincial.
