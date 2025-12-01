FC Dănceni – deținătoarea Cupei raionului Ialoveni

17:10

Modernizarea Republicii Moldova, schimbările făcute cu sprijin european care au crescut standardele de viață în localitățile Ungheniului, precum și acțiunile necesare în următoarea perioadă pentru a avansa pe calea aderării la UE și a aduce îmbunătățiri în viața de zi cu zi a cetățenilor au fost discutate la întâlnirea de astăzi a Prim-ministrului Alexandru Munteanu