CCRM a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către CAPCS

Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 340), 2 763 537 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos). Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (258 […]