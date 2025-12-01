PAS din CMC: Chișinăul nu își mai poate permite încă un an fără buget aprobat

13:50

Campania „16 zile de activism împotriva violenței de gen " ne amintește că violența sexuală nu are vârstă sau granițe – Procuratura UTA Găgăuzia a contribuit la înfăptuirea justiției pentru o femeie în vârstă, abuzată ani la rând de vecinul ei. Instanța l-a condamnat la 7 ani de închisoare pentru viol, tentativă de viol și […]