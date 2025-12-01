Ambasadorul Țurcanu: Dezvoltarea conexiunilor cu România este aspect central pentru integrarea europeană a Moldovei

22:00

Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara, România, a înregistrat, vineri, 28 noiembrie curent, cel mai mare număr de pelerini din istoria sa de peste cinci secole. Peste 40.000 de oameni au venit la slujba de canonizare a călugărului Arsenie Boca, oficiată la împlinirea a 36 de ani de la moartea lui, din 28 noiembrie 1989, scrie […]