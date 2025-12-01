Glovo o numește pe Andrada Ionescu noul General Manager pentru Republica Moldova
Realitatea.md, 1 decembrie 2025 10:30
Glovo, platforma multicategorie care oferă acces la o varietate mare de produse, anunță numirea Andradei Ionescu în calitate de General Manager, Glovo Moldova. Decizia reprezintă un pas strategic în consolidarea operațiunilor pe piața locală și coincide cu aniversarea a cinci ani de activitate a companiei în Republica Moldova. „Moldova este o piață cu un potențial […]
• • •
Acum 5 minute
10:50
Biroul Politici pentru Reintegrare condamnă pretinsele alegeri din Transnistria: Sfidare la adresa suveranității # Realitatea.md
Pretinsul scrutin din stânga Nistrului reprezintă sfidarea suveranității Moldovei. Comentariul a fost făcut pentru Realitatea de către reprezentanții Biroului Politici pentru Reintegrare. Autoritățile de la Chișinău punctează că procesul a avut loc în afara cadrului constituțional. Conform lor, este vorba despre acțiuni contrare legislației în vigoare. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […]
Acum 15 minute
10:40
Marea Unire și efectele ei în plan regional, de la momentul istoric până în zilele noastre # Realitatea.md
Marea Unire de acum 106 ani s-a produs într-un context geopolitic regional marcat de Primul Război Mondial și dezagregarea marilor imperii. Rusia se prăbușire sub presiunea revoluției socialiste din 1917. Imperiul Austro-Ungar nu mai avea puterea să țină sub control etniile din interiorul său, iar Imperiul Otoman își trăia ultimele momente. Europa Centrală și de […]
10:40
Cinci tone de ulei de palmier contaminate dublu față de limita legală, oprite de ANSA # Realitatea.md
Ulei de palmier cu substanțe dăunătoare sănătății a fost oprit de ANSA direct în depozitul importatorului. Lotul de 5000 kg avea un nivel prea mare de chimicale periculoase, substanțe care, consumate în cantități mari, pot afecta ficatul, rinichii și pot crește riscul de îmbolnăvire. În urma verificărilor, specialiștii ANSA au depistat un nivel de 4500 […]
Acum 30 minute
10:30
10:30
Ambasadorul Țurcanu: Dezvoltarea conexiunilor cu România este aspect central pentru integrarea europeană a Moldovei # Realitatea.md
Ambasadorul român la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, consideră că interconectarea Republicii Moldova cu România în domeniul transporturilor reprezintă aspect central pentru integrarea europeană a țării noastre. Diplomatul a precizat într-un interviu pentru Moldpres că Bucureștiul este principalul nostru partener, în acest sens. Conform oficialului, Republica Moldova nu va putea beneficia pe deplin de relația pe care […]
Acum o oră
10:10
Tragedie la Briceni. Un bătrân a fost găsit carbonizat după ce ar fi fumat în interior # Realitatea.md
Un bărbat de 72 de ani a fost găsit carbonizat în locuința sa, după ce un incendiu puternic a izbucnit în seara zilei de 30 noiembrie, cel mai probabil din cauza unei țigări aprinse. Apelul la Serviciul 112 a fost făcut la ora 21:01, iar la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri. Flăcările […]
10:10
VIDEO Proteste masive la Sofia: opoziția contestă bugetul pentru 2026 și anunță noi mobilizări # Realitatea.md
Proteste ample au izbucnit la Sofia încă din 26 noiembrie, când aproximativ 20.000 de oameni au ieșit pe străzi pentru a denunța taxele mari prevăzute în proiectul de buget pentru anul viitor. Demonstrația a avut loc înaintea votului final asupra bugetului și a fost organizată de coaliția de opoziție „Continuăm Schimbarea–Bulgaria Democrată" (WCC-DB), transmite EuroNews. […]
10:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii între 2 și 10 decembrie. Și ministrul de externe, Mihai Popșoi, se află într-o vizită oficială în Statele Unite în perioada 1–9 decembrie. „La Washington, Igor Grosu are planificate întrevederi cu membri ai Senatului și ai Camerei Reprezentanților, precum și discuții […]
Acum 2 ore
09:50
Pretinse alegeri în stânga Nistrului: Nici măcar jumătate dintre votanți nu au ajuns la secții # Realitatea.md
Nici măcar jumătate dintre persoanele cu drept de vot din stânga Nistrului nu au votat la pretinsele alegeri, potrivit datelor preliminare, publicate de presa locală. Canalul TSV, apropiat de puterea de la Tiraspol, notează că au fost prezenți la scrutinul ilegal puțin peste 102.000 persoane. Cifra reprezintă 26,01% din numărul total de alegători din regiune, […]
09:30
Ziua Națională a României: Maia Sandu și Alexandru Munteanu au venit cu mesaje de recunoștință # Realitatea.md
De Ziua Națională a României, autoritățile din Republica Moldova au transmis mesaje de solidaritate și apreciere față de istoria comună și valorile care ne unesc. Președinta Maia Sandu a subliniat importanța momentului istoric de la 1 Decembrie 1918, care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. „Datoria noastră este să onorăm […]
Acum 4 ore
08:50
De astăzi, 1 decembrie, Grupul Media Realitatea se extinde și lansează postul de radio Realitatea FM 98,6 Chișinău – un radio fără zgomot. Radioascultătorii noștri se pot bucura de muzică bună, fără elemente enervante. Realitatea FM 98,6 Chișinău – Old, but Gold Realitatea FM 98,6 Chișinău este postul de radio dedicat celor care apreciază muzica […]
08:50
O nouă monedă comemorativă va intra în circulație în Republica Moldova, odată cu publicarea, astăzi, în Monitorul Oficial, a hotărârii Băncii Naționale a Moldovei (BNM) privind punerea în circulație, ca mijloc legal de plată și în scop numismatic, a monedei „Regina Maria a României 150 de ani de la naștere", piesă care completează seria „Personalități". […]
08:40
Declarații la Rlive: Relația statului cu societatea civilă rămâne o prioritate, dar fără finanțare # Realitatea.md
Lipsa finanțării publice adecvate și birocrația excesivă din partea statului frânează dezvoltarea organizațiilor societății civile. Declarații în acest sens au fost făcute de invitații emisiunii „Consens Național" de la Rlive TV. Ei au afirmat că astăzi proiectele societății civile se bazează pe surse externe de finanțare sau pe mediul de afaceri, care abia în ultimii […]
08:30
Ucraina și Norvegia au anunțat un parteneriat pentru producerea comună a dronelor, prima linie pilot de fabricație urmând să fie lansată în 2026, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal. Shmyhal a făcut anunțul după semnarea unui acord corespunzător cu omologul său norvegian, Tore O. Sandvik. Acest pas marchează aprofundarea relațiilor dintre Kiev și […]
08:00
Negocierile de la Miami între reprezentanții americani și ucraineni, privind încetarea războiului cu Rusia, au durat peste patru ore și au fost considerate productive. Totuși, unele probleme importante rămân nerezolvate. Printre subiectele discutate s-au numărat posibilele termene pentru organizarea de noi alegeri în Ucraina și perspectiva schimbului de teritorii între Rusia și Ucraina, informează unian.net. […]
08:00
Horoscop zilnic: Ce provocări și oportunități aduce 1 decembrie pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Atmosfera astrală de astăzi încurajează acțiunea și claritatea în alegeri. Luna în Berbec aduce energie și încredere, iar Marte în Săgetător intensifică influențele pozitive. Este o zi favorabilă pentru a vedea lucrurile cu obiectivitate și a pune accent pe relații de durată. Berbec (21 martie – 19 aprilie):Astăzi simți o dorință puternică de distracție și […]
07:30
România celebrează astăzi Ziua Națională. Parada va fi transmisă live de Rlive TV pe rlive.md # Realitatea.md
Ziua României se sărbătorește în fiecare an pe 1 Decembrie. Evenimentul de la 1 decembrie 1918, desfășurat la Alba Iulia, a încheiat procesul de reintegrare a provinciilor desprinse și a reprezentat împlinirea idealului de unitate națională. Parada de Ziua Națională a României va fi transmisă live de Rlive TV pe rlive.md. În cadrul evenimentului istoric, […]
07:20
Curs valutar BNM. Leul moldovenesc se apreciază față de principalele valute internaționale # Realitatea.md
Leul moldovenesc continuă să se aprecieze față de principalele valute internaționale, conform cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru 1 decembrie. Noile cotații sunt următoarele: Euro – 19,6686 lei, în scădere cu 0,03 lei; Dolarul american – 17,0033 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc – 3,8634 lei; Hrivna ucraineană – 0,4021 lei; […]
07:10
În prima zi de iarnă calendaristică, meteorologii prognozează posibile precipitații sub formă de ploaie, iar temperaturile vor fi tipice pentru această perioadă. Se va forma ceață în aproape toată Moldova. Temperaturile aerului vor varia între +3 și +10 grade Celsius. În Nord, maximele vor urca până la +6 grade, iar pe timp de noapte temperaturile […]
Acum 6 ore
06:50
Aeroportul din Vilnius își suspendă operațiunile din cauza unor baloane suspecte în spațiul aerian # Realitatea.md
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a anunțat suspendarea operațiunilor după detectarea unor baloane suspecte în spațiul său aerian cel mai recent incident dintr-o serie de perturbări ale traficului aerian din țara baltică. În ultimele luni, aviația europeană a fost afectată în repetate rânduri de apariția sau pătrunderea dronelor în zone sensibile, inclusiv la Copenhaga și Bruxelles. […]
Acum 24 ore
19:40
Un belgian și-a decorat casa cu 250.000 de luminițe pentru Crăciun. Curtea sa a devenit un adevărat parc tematic # Realitatea.md
Un bărbat de 70 de ani și-a transformat curtea într-un adevărat parc de distracții de Crăciun, după ce a montat 250.000 de luminițe. Este pentru al 29-lea an când își împodobește casa și reușește să atragă sute de turiști, transmite liberatea.ro. Belgianul în vârstă de 70 de ani și-a decorat, pentru al 29-lea an consecutiv […]
18:30
Un test de sânge revoluționar promite depistarea a peste 50 de cancere. Cât de exacte sunt rezultatele # Realitatea.md
Progresele în reducerea poverii globale a cancerului sunt lente, iar ideea unui test de sânge capabil să depisteze boala mai devreme a stârnit un interes major în rândul medicilor şi populaţiei, informează știrileprotv.ro. Un astfel de instrument ar putea, în teorie, să îmbunătăţească screeningul de rutină pentru cancer, deoarece tratamentele au cele mai mari şanse […]
18:10
Neconcordanțe la Tiraspol: datele privind prezența „s-au micșorat” cu 30 de mii de persoane # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală al Transnistriei nerecunoscute a publicat pe parcursul zilei date privind prezența la vot, care în final s-au dovedit a fi calculate dintr-un număr mai mic de alegători decât cel anunțat oficial. Public, CEC a declarat că în regiune ar exista aproximativ 395 de mii de persoane cu drept de vot, transmite reporterul […]
16:40
Militarii moldoveni se pregătesc intens pentru parada militară de la București, dedicată Zilei Naționale a României. Batalionul 22 de Menținere a Păcii și Compania Garda de Onoare din Moldova au participat la repetiția generală, alături de colegii lor din alte unități militare, demonstrând coordonare și profesionalism. Parada promite să fie un spectacol impresionant, evidențiind forța […]
16:20
Numărul persoanelor ucise de Israel în Fâșia Gaza a depăşit pragul de 70.000, anunță autoritățile palestiniene # Realitatea.md
Numărul persoanelor ucise în ofensiva Israelului în Fâşia Gaza a depăşit pragul de 70.000, a anunţat ministerul sănătăţii din enclavă, transmite Digi24. Un total de 301 persoane au fost adăugate la bilanţ de joi, ajungându-se la 70.100, a adăugat ministerul. Două persoane au murit în recentele atacuri israeliene, restul au fost identificate din rămăşiţele îngropate […]
15:50
Oficiali ucraineni și americani se întâlnesc în Florida pentru a discuta propunerile de a pune capăt războiului # Realitatea.md
Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să se întâlnească cu delegația de la Kiev, după un nou weekend de atacuri rusești mortale în Ucraina, scrie adevărul.ro. Negociatorii ucraineni se pregătesc să se întâlnească cu oficiali americani în Florida pentru a discuta detaliile cadrului propus de Washington pentru a pune capăt războiului Rusiei […]
14:30
Parada militară de 1 Decembrie din București va reuni peste 2 900 de militari și peste 200 de mijloace tehnice. Ceremonia oficială va începe la ora 11:00, cu defilarea detașamentelor militare și a tehnicii pe sub Arcul de Triumf. Zona va fi survolată de 45 de aeronave, transmite IPN. Alături de militarii români, vor defila […]
13:50
Zelenski pleacă la Paris pentru convorbiri cu președintele francez. Despre ce vor discuta cei doi oficiali # Realitatea.md
Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni, 1 decembrie curent, la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat Palatul Élysée, în contextul în care o echipă de negociatori ucraineni a plecat spre Statele Unite pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia, notează agerpres.ro. „Cei doi lideri vor […]
13:00
Alegeri legislative și locale în stânga Nistrului: aproape 400 de mii de cetățeni la urne # Realitatea.md
Alegeri legislative și locale se desfășoară duminică, 30 noiembrie curent, în regiunea separatistă transnistreană, unde au fost deschise 246 de secții de votare. Locuitor
12:20
Premii pentru excelență în incluziune: grădinița „Povestea” din Nisporeni și Gimnaziul nr. 14 din Bălți, în top # Realitatea.md
Grădinița „Povestea” din Nisporeni și Gimnaziul nr. 14 din Bălți au fost distinse, în acest an, cu Trofeul „Alexandra Grajdian”, acordat pentru „curaj și inovație în promovarea educației incluzive”. Alte cinci instituții de învățământ din țară au primit diplome și mențiuni. Premiile au fost oferite de Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului […] Articolul Premii pentru excelență în incluziune: grădinița „Povestea” din Nisporeni și Gimnaziul nr. 14 din Bălți, în top apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
UE condamnă încălcările aeriene rusești și sprijină Moldova cu 20 milioane de euro în apărarea antiaeriană # Realitatea.md
Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a criticat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești, avertizând că astfel de acțiuni sunt inacceptabile și pun în pericol traficul aerian civil. „Uniunea Europeană investește 20 de milioane de euro în acest an în apărarea antiaeriană […] Articolul UE condamnă încălcările aeriene rusești și sprijină Moldova cu 20 milioane de euro în apărarea antiaeriană apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Amenințare cu bombă la sediul France Télévisions. Emisiunea a fost întreruptă în direct și angajații evacuați # Realitatea.md
Sediul central al France Télévisions din Paris a fost evacuat sâmbătă, în urma unei amenințări cu bombă primite de compania publică de televiziune. Momentul a fost surprins în direct, transmite adevărul.ro. „Sediul central al France Télévisions (din Paris, n.r.) a fost evacuat. Serviciile statului au avertizat compania cu privire la o amenințare cu bombă. Polițiști […] Articolul Amenințare cu bombă la sediul France Télévisions. Emisiunea a fost întreruptă în direct și angajații evacuați apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
10:30
Moldovenii preferă să cumpere bunuri de pe platforme străine, acordând mai puțină atenție comercianților online din țară. Cumpărătorii activi online din Moldova au cheltuit, în medie, 1 660 de lei pe lună pe platformele autohtone și 1 900 de lei în magazinele digitale de peste hotare, potrivit datelor pentru anul trecut, transmite IPN. Prin intermediul […] Articolul Moldovenii cheltuiesc mai mult în magazinele online din străinătate decât în țară apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Moldova încheie luna noiembrie cu vreme rece și instabilă. Pentru 30 noiembrie 2025, meteorologii anunță cer predominant înnorat, temperaturi scăzute și posibile precipitații slabe în mai multe regiuni. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic, în nord se așteaptă valori termice între 2 și 5 grade, În centru, maximele vor urca până la 8 grade, însă vântul moderat va […] Articolul Vreme rece și cer predominant înnorat în Moldova pe 30 noiembrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
29 noiembrie 2025
20:10
Localitățile din Moldova în care predau cei mai mulți profesori bărbați. De ce tot mai puțini dintre ei aleg pedagogia # Realitatea.md
Dintre cele 25.512 cadre didactice din Republica Moldova, 2.925 sunt bărbați – de aproape nouă ori mai puțin. Ce anume îi descurajează pe tinerii bărbați din a merge la Pedagogie, dar și ce îi motivează pe cei care aleg acest drum? După o analiză a datelor oferite de Ministerul Educației și Cercetării, Diez.md a observat că […] Articolul Localitățile din Moldova în care predau cei mai mulți profesori bărbați. De ce tot mai puțini dintre ei aleg pedagogia apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Dacă odinioară era izolată, industria cripto devine acum strâns legată de economia globală. Bitcoin, cel mai important indicator al acestei pieței, își schimbă deseori prețul în funcție de datele economice și de deciziile de politică monetară. Această legătură a devenit una dintre trăsăturile principale ale sectorului cripto în 2025, se arată într-o analiză realizată de Bitget. Cel […] Articolul Cum este influențat prețul Bitcoin de economia globală apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Vârsta la care organismul începe să plătească scump pentru stilul nesănătos de viață # Realitatea.md
În viața fiecărei persoane vine un moment în care trebuie să reflecteze profund asupra sănătății sale. De obicei, acest moment apare atunci când începem să simțim schimbările aduse de vârstă. Potrivit publicației slovace Aktuality, parte a trustului Ringier, cercetători finlandezi au realizat un studiu impresionant care arată cum anumite obiceiuri influențează sănătatea zilnică și starea […] Articolul Vârsta la care organismul începe să plătească scump pentru stilul nesănătos de viață apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Proprietarii clădirilor părăsite din toată țara ar putea fi obligați prin lege să le îngrădească din contul lor # Realitatea.md
Proprietarii clădirilor părăsite ar putea fi obligați prin lege să asigure îngrădirea și semnalizarea riscurilor pe care acestea le prezintă. Propunerea a fost discutată recent în Parlament, în cadrul audierilor organizate de Comisia pentru securitate națională. Inițiativa survine după tragedia de la fostul Hotel Național, unde o fetiță de 13 ani și-a pierdut viața, căzând într-o […] Articolul Proprietarii clădirilor părăsite din toată țara ar putea fi obligați prin lege să le îngrădească din contul lor apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
MAp: Sistemele de monitorizare ale Armatei Naționale nu au detectat dronele. Cine ne-a informat despre ele # Realitatea.md
Sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au detectat dronele. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării al Republicii Moldova (MAp), publicat în dimineața de 29 noiembrie, informația inițială a venit, la ora 22:50, prin canale operative, fiind confirmată ulterior de structurile de frontieră ale Ucraina. Dronele indentificate a fi […] Articolul MAp: Sistemele de monitorizare ale Armatei Naționale nu au detectat dronele. Cine ne-a informat despre ele apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Dronele ce au survolat spațiul nostru ar fi de tip Gerbera. MAI: Nu am identificat resturi periculoase pentru populație # Realitatea.md
„Până la această oră, nu au fost identificate obiecte, resturi sau elemente care să prezinte pericol pentru populație, iar datele operative confirmă că ambele drone au părăsit definitiv spațiul aerian național, deplasându-se în adâncul teritoriului Ucraina. Autoritățile continuă supravegherea zonei și rămân în stare de vigilență maximă pentru protejarea siguranței cetățenilor”. Anunțul a fost făcut […] Articolul Dronele ce au survolat spațiul nostru ar fi de tip Gerbera. MAI: Nu am identificat resturi periculoase pentru populație apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Avioanele sosesc și decolează deja în regim obișnuit pe aeroportul Chișinău, după ce spațiul aerian a fost închis # Realitatea.md
Pentru a doua oară în această săptămână, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de drone neidentificate. Două aparate fără pilot au traversat teritoriul țării noaptea, pe direcția Ucraina – regiunea transnistreană – nordul Republicii Moldova, spațiul aerian fiind temporar închis. Mai multe zboruri comerciale au aterizat cu întârziere pe Aeroportul Chișinău, iar o […] Articolul Avioanele sosesc și decolează deja în regim obișnuit pe aeroportul Chișinău, după ce spațiul aerian a fost închis apare prima dată în Realitatea.md.
28 noiembrie 2025
23:00
Rusia reacționează după ce șeful de cabinet al lui Zelenski și-a dat demisia: „O profundă criză politică” # Realitatea.md
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut vineri, 28 noiembrie curent, că demisia șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a aruncat țara într-o profundă criză politică, relatează Digi24. „La Kiev au loc evenimente care reflectă o profundă criză politică provocată de scandaluri de corupție”, a spus Peskov reporterilor, potrivit agenției de […] Articolul Rusia reacționează după ce șeful de cabinet al lui Zelenski și-a dat demisia: „O profundă criză politică” apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
SUA: Trump anunță că anulează toate documentele semnate de Biden cu dispozitivul autopen # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat că a anulat toate ordinele executive semnate de predecesorul său, Joe Biden, cu ajutorul dispozitivul autopen, de semnătură automată, transmite agerpres.ro. Orice document semnat de Biden cu autopen, ceea ce înseamnă aproximativ 92% dintre ele, este anulat și nu mai are efect, a spus președintele Trump. „Prin prezenta anulez […] Articolul SUA: Trump anunță că anulează toate documentele semnate de Biden cu dispozitivul autopen apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Airbus recheamă peste 6.000 de avioane A320 după un incident grav. Wizz Air, printre companiile vizate # Realitatea.md
Airbus a anunţat vineri, 28 noiembrie curent, o rechemare masivă pentru o parte semnificativă a flotei globale A320, după ce o problemă de software legată de radiaţiile solare a fost identificată ca risc pentru funcţionarea sistemelor de control al zborului, relatează CNBC. Măsura vizează aproximativ 6.000 de aeronave, peste jumătate din totalul global al avioanelor […] Articolul Airbus recheamă peste 6.000 de avioane A320 după un incident grav. Wizz Air, printre companiile vizate apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Peste 40.000 de pelerini au vizitat Mănăstirea Prislop din România. Un record în cei peste cinci secole de existență # Realitatea.md
Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara, România, a înregistrat, vineri, 28 noiembrie curent, cel mai mare număr de pelerini din istoria sa de peste cinci secole. Peste 40.000 de oameni au venit la slujba de canonizare a călugărului Arsenie Boca, oficiată la împlinirea a 36 de ani de la moartea lui, din 28 noiembrie 1989, scrie […] Articolul Peste 40.000 de pelerini au vizitat Mănăstirea Prislop din România. Un record în cei peste cinci secole de existență apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Investiții și reabilitare: Ministrul Culturii, în vizită la Circul din Chișinău și Palatul Național # Realitatea.md
O nouă etapă de reabilitare, respectiv reparația capitală a Circului, este inclusă în Planul de Creștere Economică și va permite redeschiderea integrală a instituției. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei vizite de lucru la Circul din Chișinău și Palatul Național „Nicolae Sulac”, ambele gestionate de „Moldova-Concert”. „Am întâlnit oameni […] Articolul Investiții și reabilitare: Ministrul Culturii, în vizită la Circul din Chișinău și Palatul Național apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Peste 200 de elevi și studenți din întreaga țară au participat la activități interactive menite să le explice rolul banilor în economie. Evenimentul a fost organizat în ajunul Zilei leului moldovenesc, pe care Banca Națională a Moldovei o marchează printr-o nouă ediție a proiectului „Drumul banilor”. Călătoria a început la Banca Națională cu un tur […] Articolul BNM a deschis ușile pentru 200 de elevi și studenți de Ziua leului moldovenesc apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Cu podgorii întinse pe 15 hectare, Crama Mircești – care are și un complex turistic – își propune să producă anual 100 de mii de sticle de vin din soiuri locale și europene, exportate în România, Polonia, Canada, China și Japonia. Afacerea, beneficiară de sprijin european, a fost vizitată de premierul Alexandru Munteanu în cadrul […] Articolul Vin, tradiție și investiții UE: Premierul Munteanu, în vizită la Crama Mircești apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Incendiul devastator din Hong Kong: 8 persoane au fost arestate după ce au murit 128 de oameni # Realitatea.md
Opt persoane au fost arestate în legătură cu incendiul puternic care a distrus un complex de blocuri înalte de locuinţe din Hong Kong, ucigând cel puţin 128 de persoane. Alte aproximativ 200 sunt în continuare date dispărute, iar 79 au fost rănite, în cea mai gravă tragedie de acest fel din oraş din ultimii aproape […] Articolul Incendiul devastator din Hong Kong: 8 persoane au fost arestate după ce au murit 128 de oameni apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Percheziții la Cahul și Cantemir: 7 kg de droguri ridicate de la mai multe persoane # Realitatea.md
Mai multe persoane, cu vârste între 39 și 53 de ani, suspectate de cultivarea, păstrarea, utilizarea și comercializarea drogurilor în raioanele Cahul și Cantemir, au fost documentate de polițiști în luna noiembrie. În cadrul perchezițiilor efectuate la patru locuințe, au fost descoperite droguri de tip hidropon, precum și plante uscate de cânepă. Cantitatea de substanță […] Articolul VIDEO Percheziții la Cahul și Cantemir: 7 kg de droguri ridicate de la mai multe persoane apare prima dată în Realitatea.md.
