Accident în capitală, soldat cu incendiu: O mașină a luat foc după ce s-a izbit într-un obstacol. Șoferul, transportat la spital (FOTO)

Accident în capitală, soldat cu incendiu: O mașină a luat foc după ce s-a izbit într-un obstacol. Șoferul, transportat la spital (FOTO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md