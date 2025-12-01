NCFM poate primi funcții de „poliție administrativă”
Logos-Press, 1 decembrie 2025 14:15
Comisia Națională pentru Piețele Financiare (CNPF) are în vedere acordarea de competențe suplimentare, inclusiv un mecanism al așa-numitei „poliții administrative” pentru a opri tranzacțiile financiare neautorizate, – Logos Press.
Acum 15 minute
14:15
Acum 2 ore
13:15
Limitele anuale de împrumut ale statului au fost reduse, dar rămân principalul instrument de strângere de fonduri pentru buget, inclusiv din banii oamenilor, a raportat Logos Press.
Acum 4 ore
12:15
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, Moldova a exportat 24.000 de tone de făină de grâu, în valoare de aproape 128 de milioane de lei, în timp ce a importat 21.600 de tone din această marfă, în valoare de 148 de milioane de lei, informează Logos Press.
11:15
Termenul pentru înregistrarea locuințelor construite fără autorizațiile necesare poate fi prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie 2028 și permite eliberarea gratuită a certificatelor, a informat Logos Press.
Acum 6 ore
10:15
Timp de peste 10 ani, structurile UE nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la reglementările privind noile măsuri de protecție a pasagerilor aerieni, ceea ce a forțat companiile aeriene să adreseze, la 25 noiembrie, o scrisoare deschisă miniștrilor transporturilor din UE, solicitându-le să suspende încercările de aprobare a noilor măsuri timp de 6 luni și, în acest timp, să analizeze din nou cu atenție toate consecințele posibile, informează Logos Press.
09:15
Aniversarea „furtului de miliarde de dolari”: doar o cincime din fonduri au fost returnate # Logos-Press
În octombrie se împlinesc 10 ani de la retragerea licențelor celor trei bănci falimentate – „Banca Socială” S.A., „Unibank” S.A. și „Banca de Economii” S.A. De atunci, acestea au rambursat aproape 3 mlrd de lei din creditele de urgență, însă soldul rămas depășește 11 mlrd de lei, transmite Logos Press.
Acum 8 ore
08:15
Conducerea Aeroportului Iași a început proiectarea unei parcări pentru mijloacele de transport în comun care sosesc din Moldova – informează Logos Press.
Acum 24 ore
18:15
Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a publicat oficial alocarea tuturor echipelor naționale – participante la viitoarea Cupă Mondială – la coșuri înainte de tragerea la sorți, care va avea loc pe 5 decembrie la Kennedy Center din Washington, D.C. (SUA), – informează Logos Press.
Ieri
12:15
Moldova va crea un cadru juridic mai clar și mai transparent în gestionarea proprietății de stat. Acest lucru este stipulat de amendamentele relevante la Legea privind gestionarea și deznaționalizarea proprietății publice, pe care Parlamentul le-a adoptat în prima lectură. Documentul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
10:15
Moldova dezvoltă un mecanism de suspendare a colectării forțate a datoriilor în agricultură și de evitare a falimentului producătorilor existenți cu planuri de restructurare viabile.
29 noiembrie 2025
18:15
Clubul de fotbal Boavista, care a devenit campion al Portugaliei în 2001, ar putea fi declarat în faliment și ar putea fi închis, a informat Logos Press.
17:15
Astăzi se împlinesc 32 de ani de la introducerea în circulație a leului moldovenesc, a relatat Logos Press.
16:15
„Căile Ferate din Moldova”, în cadrul lansării planificate a unei noi conexiuni între gara din Chișinău și aeroportul capitalei, a efectuat teste tehnice ale tronsonului feroviar Chișinău-Revaca.
15:15
Cetățenii moldoveni au economisit 1,4 milioane de euro pe comisioanele de transfer în prima lună de la aderarea Moldovei la zona unică de plăți în euro (SEPA), – Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:15
Consiliul Municipal Chișinău a aprobat în ședința sa din 28 noiembrie plata fondurilor pentru salariile cadrelor didactice, informează Logos Press.
12:15
Moldova este înaintea țărilor UE în ceea ce privește rata de frecventare a grădinițelor # Logos-Press
Moldova ocolește unele standarde europene în ceea ce privește educația timpurie: copiii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani frecventează grădinițele mai des decât în UE și primesc până la patru mese pe zi, în timp ce în Europa acestea sunt de maximum două, a raportat Logos Press.
10:15
Serviciul Vamal va primi asistență din partea Uniunii Europene în cadrul proiectului EU4Borders Security – Moldova cu un buget de 4 milioane de euro.
28 noiembrie 2025
19:15
Până la sfârșitul anului 2025, există o șansă reală de a depăși exporturile fizice de anul trecut în sectorul horticol din Moldova numai în ceea ce privește vânzările de prune în străinătate, relatează Logos Press.
18:15
Cetățenii UE și membrii familiilor acestora vor putea solicita serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și se vor putea înregistra ca șomeri, a informat Logos Press.
17:15
Două treimi din energia electrică produsă în Moldova în perioada ianuarie-septembrie a provenit din surse regenerabile de energie, a raportat Logos Press.
16:15
Inspectoratul General pentru Migrație și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor intensifica eforturile de integrare a lucrătorilor străini pe piața muncii din Moldova, relatează Logos Press.
16:00
În Moldova, legislația privind funcționarea zonelor economice libere (ZEL) va fi armonizată cu dispozițiile noului Cod vamal pentru a face distincția între regimurile de antrepozitare și cele de producție.
15:15
În 2026, indemnizația forfetară pentru naștere va fi majorată la 21.886 de lei, informează Logos Press.
14:15
În primele nouă luni ale anului 2025, investițiile în capital fix în Moldova au crescut cu 17,0% (în prețuri comparabile) față de aceeași perioadă a anului 2024 și au totalizat 24,9 miliarde de lei, potrivit Logos Press.
12:15
Investitorii și comercianții de petrol urmăresc îndeaproape discuțiile privind o soluționare pașnică a conflictului militar din Ucraina, care ar putea duce la ridicarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc și la o creștere a ofertei acestuia pe piețele externe, ceea ce ar putea provoca o scădere bruscă a prețurilor la această marfă, a raportat Logos Press.
11:15
Fondul Monetar Internațional va furniza Ucrainei 8,1 miliarde de dolari ca parte a unui nou program de cooperare pentru următorii patru ani, a anunțat Logos Press.
10:15
Consiliul Concurenței a efectuat o inspecție neprogramată la sediul operatorului de distribuție a gazelor naturale, ca parte a unei investigații speciale, a informat Logos Press.
09:15
La 27 noiembrie 2025, Moldova a lansat pentru prima dată Registrul Garanțiilor de Origine, un sistem electronic național de certificare pentru energia regenerabilă, informează Logos Press.
08:15
Până la sfârșitul lunii noiembrie, Moldova a exportat semințe și fructe cu sâmburi în valoare de peste 259 de milioane de dolari; pentru întregul an 2024, exporturile acestor bunuri au totalizat 249,8 milioane de dolari, a raportat Logos Press.
27 noiembrie 2025
19:15
Moldova va fi reprezentată de opt sportivi la Campionatul Mondial de Box al IBA (Asociația Internațională de Box), care va avea loc la Dubai (Emiratele Arabe Unite) în perioada 2-13 decembrie, informează Logos Press.
18:15
Legislativul țării a solicitat să se acorde prioritate achizițiilor de la producătorii locali, nu numai pentru a sprijini economia țării, ci și pentru a reduce emisiile de carbon generate de transportul bunurilor importate, a raportat Logos Press.
17:15
Țara, nu doar municipiul Chișinău, are nevoie de o lege care să pună bazele funcționării parcărilor din oraș și care să fie în conformitate cu cele mai bune practici europene, relatează Logos Press.
16:15
Profitabilitatea activității de asigurare continuă să scadă din cauza creșterii mai rapide a costurilor asociate activității de asigurare, potrivit Logos Press.
15:15
Acordarea dreptului angajaților de a achiziționa titluri de valoare ale societăților se va realiza la un preț preferențial sau cu titlu gratuit, iar drepturile, obligațiile și condițiile de participare a acestora la programul de stimulente pe termen lung (planul de opțiuni pe acțiuni) vor fi stabilite pe baza unui acord special cu aceștia, informează Logos Press.
14:15
Fondul Monetar Internațional și autoritățile ucrainene au ajuns la un acord privind un nou program de Mecanism extins de creditare (EFF) pe 48 de luni, în valoare de aproximativ 8,1 miliarde de dolari (5,94 miliarde DST, sau 295% din cotă), a raportat Logos Press.
13:15
O inițiativă parlamentară de abrogare a dispozițiilor legale care restricționează utilizarea de numerar la cumpărarea unei proprietăți a fost înregistrată în Parlament, a informat Logos Press.
12:15
Guvernul intenționează să renoveze și să îmbunătățească încă 380 de teritorii adiacente ale clădirilor de apartamente din Chișinău în următorii doi ani, în cadrul programului „Curtea Europeană”, a raportat Logos Press.
11:15
Parlamentarii moldoveni iau în considerare amendamente semnificative la legislația privind armele de foc, inclusiv introducerea unui pașaport european pentru arme de foc, controale de stat mai stricte și noi reguli pentru deținătorii civili de arme, informează Logos Press.
10:15
Consiliul Asociațiilor Agroalimentare CAPA consideră că Legea privind organizarea și funcționarea Camerelor Agricole contravine dreptului la „libertatea de asociere” garantat de Constituția Republicii Moldova, – informează Logos Press.
09:15
Republica Moldova vrea să extindă gama de mărfuri vândute prin intermediul BRM EST, filiala moldovenească a Bursei Române de Mărfuri, informează Logos Press.
08:15
Patru heliporturi construite în Moldova – două la Chișinău și câte unul la Bălți și Cahul – deși sunt gata din punct de vedere tehnic, nu sunt încă utilizate din cauza lipsei reglementărilor necesare și a procedurilor de certificare, a raportat Logos Press.
26 noiembrie 2025
19:15
Ministerul Sănătății a anunțat lansarea programului național „Transplantul de inimă în Republica Moldova”, care este un pas strategic spre dezvoltarea cardiologiei și chirurgiei cardiace, – Logos Press.
18:30
Unitatea Comună de Implementare a Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) a UCIP sărbătorește 25 de ani de activitate în Republica Moldova. În această perioadă, portofoliul de programe IFAD în țara noastră s-a ridicat la peste 266 milioane de dolari, inclusiv 146,5 milioane de dolari în investiții directe și 24,4 milioane de dolari în granturi din partea Fondului, informează Logos Press.
17:15
Sportivul moldovean Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European de Taekwondo pentru juniori WTF (Federația Mondială de Taekwon-Do), desfășurat la Egle (Elveția), – informează Logos Press.
16:15
Ajustările la modificările bugetare din acest an au afectat veniturile aleșilor locali de la primul nivel, a informat Logos Press.
15:15
Artiștii și lucrătorii culturali moldoveni de la 1 ianuarie 2026 vor avea un acces mai bun la finanțarea europeană și cooperarea internațională în cadrul programului Europa Creativă, relatează Logos Press.
14:15
Până în 2030, forțele de ordine vor trebui să ajungă la un apel la 112 în termen de 15 minute, în timp ce în prezent cetățenii așteaptă în medie 32 de minute pentru ajutor de urgență, potrivit Logos Press.
13:15
Oamenii de afaceri cer intervenția conducerii țării, considerând că abuzurile în cazurile de insolvență dăunează economiei și procesului de integrare europeană, a relatat Logos Press.
12:15
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Moldova vor primi sprijin pentru reducerea costurilor energetice și creșterea competitivității, informează Logos Press.
11:15
O altă încercare, deja a noua, de a vota bugetul capitalei pentru anul 2025 a eșuat din cauza opiniilor diferite ale fracțiunilor consiliului municipal cu privire la priorități, – informează Logos Press.
