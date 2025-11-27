În trei ani, la BRM EST au fost vândute bunuri în valoare de 650 de milioane de euro

10:15

Comisia Europeană a majorat prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei pentru 2025 de la 0,9% la 1,6%, a redus-o ușor pentru 2026 – de la 2,8% la 2,6%, și se așteaptă la o creștere economică de 3,7% în 2027.