Moldova și-a pierdut statutul de exportator net de făină

Timp de peste 10 ani, structurile UE nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la reglementările privind noile măsuri de protecție a pasagerilor aerieni, ceea ce a forțat companiile aeriene să adreseze, la 25 noiembrie, o scrisoare deschisă miniștrilor transporturilor din UE, solicitându-le să suspende încercările de aprobare a noilor măsuri timp de 6 luni și, în acest timp, să analizeze din nou cu atenție toate consecințele posibile, informează Logos Press.