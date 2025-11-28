SRE au produs două treimi din electricitate

Logos-Press, 28 noiembrie 2025 17:15

Două treimi din energia electrică produsă în Moldova în perioada ianuarie-septembrie a provenit din surse regenerabile de energie, a raportat Logos Press.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Logos-Press

Acum 30 minute
17:15
SRE au produs două treimi din electricitate Logos-Press
Două treimi din energia electrică produsă în Moldova în perioada ianuarie-septembrie a provenit din surse regenerabile de energie, a raportat Logos Press.
Acum 2 ore
16:15
Autoritățile vor facilita angajarea străinilor Logos-Press
Inspectoratul General pentru Migrație și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor intensifica eforturile de integrare a lucrătorilor străini pe piața muncii din Moldova, relatează Logos Press.
16:00
Zonele libere au fost incluse în Cod Logos-Press
În Moldova, legislația privind funcționarea zonelor economice libere (ZEL) va fi armonizată cu dispozițiile noului Cod vamal pentru a face distincția între regimurile de antrepozitare și cele de producție.
Acum 4 ore
15:15
Indemnizația de naștere va fi majorată Logos-Press
În 2026, indemnizația forfetară pentru naștere va fi majorată la 21.886 de lei, informează Logos Press.
14:15
Creșterea dinamicii investițiilor în sectorul rezidențial Logos-Press
În primele nouă luni ale anului 2025, investițiile în capital fix în Moldova au crescut cu 17,0% (în prețuri comparabile) față de aceeași perioadă a anului 2024 și au totalizat 24,9 miliarde de lei, potrivit Logos Press.
Acum 6 ore
12:15
Acordul de pace din Ucraina ar putea duce la scăderea prețului petrolului Logos-Press
Investitorii și comercianții de petrol urmăresc îndeaproape discuțiile privind o soluționare pașnică a conflictului militar din Ucraina, care ar putea duce la ridicarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc și la o creștere a ofertei acestuia pe piețele externe, ceea ce ar putea provoca o scădere bruscă a prețurilor la această marfă, a raportat Logos Press.
Acum 8 ore
11:15
Programul FMI va afecta portofelele cetățenilor ucraineni Logos-Press
Fondul Monetar Internațional va furniza Ucrainei 8,1 miliarde de dolari ca parte a unui nou program de cooperare pentru următorii patru ani, a anunțat Logos Press.
10:15
„Comportamentul neconcurențial” a intrat în vizorul Consiliului Concurenței Logos-Press
Consiliul Concurenței a efectuat o inspecție neprogramată la sediul operatorului de distribuție a gazelor naturale, ca parte a unei investigații speciale, a informat Logos Press.
Acum 12 ore
09:15
A fost creat un sistem electronic de certificare pentru energia regenerabilă Logos-Press
La 27 noiembrie 2025, Moldova a lansat pentru prima dată Registrul Garanțiilor de Origine, un sistem electronic național de certificare pentru energia regenerabilă, informează Logos Press.
08:15
Veniturile din exporturile de fructe moldovenești vor crește în 2025 Logos-Press
Până la sfârșitul lunii noiembrie, Moldova a exportat semințe și fructe cu sâmburi în valoare de peste 259 de milioane de dolari; pentru întregul an 2024, exporturile acestor bunuri au totalizat 249,8 milioane de dolari, a raportat Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Boxerii moldoveni vor lupta în Dubai pentru un premiu record Logos-Press
Moldova va fi reprezentată de opt sportivi la Campionatul Mondial de Box al IBA (Asociația Internațională de Box), care va avea loc la Dubai (Emiratele Arabe Unite) în perioada 2-13 decembrie, informează Logos Press.
18:15
„Amprenta de carbon” a clipurilor importate îi îngrijorează pe deputați Logos-Press
Legislativul țării a solicitat să se acorde prioritate achizițiilor de la producătorii locali, nu numai pentru a sprijini economia țării, ci și pentru a reduce emisiile de carbon generate de transportul bunurilor importate, a raportat Logos Press.
Ieri
17:15
O lege specială va rezolva problema parcărilor Logos-Press
Țara, nu doar municipiul Chișinău, are nevoie de o lege care să pună bazele funcționării parcărilor din oraș și care să fie în conformitate cu cele mai bune practici europene, relatează Logos Press.
16:15
Asigurătorii suferă pierderi Logos-Press
Profitabilitatea activității de asigurare continuă să scadă din cauza creșterii mai rapide a costurilor asociate activității de asigurare, potrivit Logos Press.
15:15
Donarea de acțiuni către angajați a devenit mai aproape de realitate Logos-Press
Acordarea dreptului angajaților de a achiziționa titluri de valoare ale societăților se va realiza la un preț preferențial sau cu titlu gratuit, iar drepturile, obligațiile și condițiile de participare a acestora la programul de stimulente pe termen lung (planul de opțiuni pe acțiuni) vor fi stabilite pe baza unui acord special cu aceștia, informează Logos Press.
14:15
FMI aprobă un nou program de finanțare pentru Ucraina Logos-Press
Fondul Monetar Internațional și autoritățile ucrainene au ajuns la un acord privind un nou program de Mecanism extins de creditare (EFF) pe 48 de luni, în valoare de aproximativ 8,1 miliarde de dolari (5,94 miliarde DST, sau 295% din cotă), a raportat Logos Press.
13:15
Restricțiile privind cumpărarea de proprietăți în numerar pot fi ridicate Logos-Press
O inițiativă parlamentară de abrogare a dispozițiilor legale care restricționează utilizarea de numerar la cumpărarea unei proprietăți a fost înregistrată în Parlament, a informat Logos Press.
12:15
Numărul de „Curtea Europeană” va crește Logos-Press
Guvernul intenționează să renoveze și să îmbunătățească încă 380 de teritorii adiacente ale clădirilor de apartamente din Chișinău în următorii doi ani, în cadrul programului „Curtea Europeană”, a raportat Logos Press.
11:15
Proprietarii de arme vor primi vești neplăcute Logos-Press
Parlamentarii moldoveni iau în considerare amendamente semnificative la legislația privind armele de foc, inclusiv introducerea unui pașaport european pentru arme de foc, controale de stat mai stricte și noi reguli pentru deținătorii civili de arme, informează Logos Press.
10:15
CAPA vs. camerele agricole Logos-Press
Consiliul Asociațiilor Agroalimentare CAPA consideră că Legea privind organizarea și funcționarea Camerelor Agricole contravine dreptului la „libertatea de asociere” garantat de Constituția Republicii Moldova, – informează Logos Press.
09:15
În trei ani, la BRM EST au fost vândute bunuri în valoare de 650 de milioane de euro Logos-Press
Republica Moldova vrea să extindă gama de mărfuri vândute prin intermediul BRM EST, filiala moldovenească a Bursei Române de Mărfuri, informează Logos Press.
08:15
Heliporturile au fost scoase în afara legii Logos-Press
Patru heliporturi construite în Moldova – două la Chișinău și câte unul la Bălți și Cahul – deși sunt gata din punct de vedere tehnic, nu sunt încă utilizate din cauza lipsei reglementărilor necesare și a procedurilor de certificare, a raportat Logos Press.
26 noiembrie 2025
19:15
Moldova lansează un program național de transplant cardiac Logos-Press
Ministerul Sănătății a anunțat lansarea programului național „Transplantul de inimă în Republica Moldova”, care este un pas strategic spre dezvoltarea cardiologiei și chirurgiei cardiace, – Logos Press.
18:30
IFAD a investit 266 de milioane de dolari în sectorul agrar Logos-Press
Unitatea Comună de Implementare a Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) a UCIP sărbătorește 25 de ani de activitate în Republica Moldova. În această perioadă, portofoliul de programe IFAD în țara noastră s-a ridicat la peste 266 milioane de dolari, inclusiv 146,5 milioane de dolari în investiții directe și 24,4 milioane de dolari în granturi din partea Fondului, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:15
Artiom Roșсa a devenit vicecampion al Europei la taekwondo Logos-Press
Sportivul moldovean Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European de Taekwondo pentru juniori WTF (Federația Mondială de Taekwon-Do), desfășurat la Egle (Elveția), – informează Logos Press.
16:15
Salariile primarilor au fost majorate Logos-Press
Ajustările la modificările bugetare din acest an au afectat veniturile aleșilor locali de la primul nivel, a informat Logos Press.
15:15
Moldova aderă la „Europa Creativă” Logos-Press
Artiștii și lucrătorii culturali moldoveni de la 1 ianuarie 2026 vor avea un acces mai bun la finanțarea europeană și cooperarea internațională în cadrul programului Europa Creativă, relatează Logos Press.
14:15
Poliția va fi obligată să reacționeze de două ori mai rapid Logos-Press
Până în 2030, forțele de ordine vor trebui să ajungă la un apel la 112 în termen de 15 minute, în timp ce în prezent cetățenii așteaptă în medie 32 de minute pentru ajutor de urgență, potrivit Logos Press.
13:15
Investitorii cer să fie protejați de procesele abuzive de insolvență Logos-Press
Oamenii de afaceri cer intervenția conducerii țării, considerând că abuzurile în cazurile de insolvență dăunează economiei și procesului de integrare europeană, a relatat Logos Press.
12:15
Întreprinderile vor fi ajutate să reducă costurile energetice Logos-Press
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Moldova vor primi sprijin pentru reducerea costurilor energetice și creșterea competitivității, informează Logos Press.
11:15
A noua încercare de a aproba bugetul capitalei pentru 2025 eșuează Logos-Press
O altă încercare, deja a noua, de a vota bugetul capitalei pentru anul 2025 a eșuat din cauza opiniilor diferite ale fracțiunilor consiliului municipal cu privire la priorități, – informează Logos Press.
10:15
Rompetrol Moldova nu este de vânzare Logos-Press
Rompetrol Moldova nu va fi scoasă la vânzare, a declarat Logos Press.
09:15
Prognoza privind producția de miere a fost revizuită în scădere Logos-Press
Reprezentanții Asociației Naționale a Apicultorilor din Moldova ANARM estimează că producția de miere comercială în 2025 va fi sub 3 mii de tone, – informează Logos Press.
08:15
115 milioane de lei alocate pentru medicamente compensate în octombrie Logos-Press
Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), peste 180.000 de persoane au primit în luna octombrie medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise pe baza rețetelor electronice prin intermediul sistemului informațional automatizat eRețeta, informează Logos Press.
25 noiembrie 2025
19:15
„Petrocub” – „campionul de iarnă” al Superligii Logos-Press
Clubul de fotbal „Petrocub” din Hîncești a devenit „campioana de iarnă” a Moldovei, în timp ce „Spartanii-Sportul” din satul Selemet este primul care își pierde șansele de a rămâne în continuare în prima divizie, – informează Logos Press.
18:15
Oferta de monedă nu satisface cererea Logos-Press
În octombrie, măsura în care cererea netă de valută din partea entităților comerciale a fost acoperită de oferta netă din partea persoanelor fizice a fost de 82%, în creștere de la 83,6% în septembrie 2025, a raportat Logos Press.
17:15
UE amână punerea în aplicare a Legii privind inteligența artificială Logos-Press
Comisia Europeană a prezentat un plan Digital Omnibus de simplificare a reglementărilor AI cuprinzătoare ale UE, relatează Logos Press.
16:15
Vor fi introduse amenzi pentru utilizarea comercială a dispozitivelor pentru eludarea serviciilor plătite Logos-Press
Utilizarea comercială a dispozitivelor care vă permit să ocoliți serviciile plătite ar putea fi pedepsită, relatează Logos Press.
15:15
Beneficiile AEO au fost extinse și la controalele ANSA Logos-Press
Începând cu 21 noiembrie 2025, beneficiile AEO (Authorised Economic Operator) se aplică și controalelor ANSA la toate punctele vamale de frontieră, a informat Logos Press.
14:15
Autoritățile blochează platformele dubioase, dar acestea reapar Logos-Press
În prezent, în Moldova funcționează 8-9 platforme dubioase, care se răspândesc prin intermediul rețelelor sociale și promit profituri ușoare, – informează Logos Press.
13:15
Camioanele au accelerat Logos-Press
Volumul anual al mărfurilor transportate de toate tipurile de transport în perioada ianuarie-septembrie a crescut ușor și a ajuns la un total de 14,3 milioane de tone, a raportat Logos Press.
12:15
Subvenții acordate fermierilor pentru vacanța lor profesională Logos-Press
Aproximativ 470 de milioane de lei au fost autorizate de Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură AIPA pentru plata către producătorii agricoli în perioada 17-21 noiembrie, a informat Logos Press.
11:15
Pensii canadiene pentru cetățenii moldoveni Logos-Press
Cetățenii moldoveni care au lucrat legal în Canada vor putea primi pensii și alte beneficii sociale din această țară, relatează Logos Press.
10:15
Moldova a aprobat două noi rute ale „coridorului vertical de gaze” Logos-Press
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a introdus două noi rute în sistemul moldovenesc de transport al gazelor (GTS) pentru tranzitul gazelor din Grecia în Ucraina prin Moldova, informează Logos Press.
09:15
Statul este gata să se implice în rezolvarea problemei deficitului de locuințe Logos-Press
Terenurile statului ar putea fi oferite pentru dezvoltarea de locuințe pentru a reduce deficitul de locuințe, a raportat Logos Press.
08:15
ANSA a respins mai multe loturi de ceai importat Logos-Press
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară (ANSA) a anunțat reținerea oficială și distrugerea ulterioară a unui lot importat de „ceai negru (frunze)” de 1 120 kg, a informat Logos Press.
24 noiembrie 2025
19:15
România a devenit lider în Europa în ceea ce privește costul ridicat al energiei electrice Logos-Press
Odată cu liberalizarea pieței la 1 iulie, prețurile la energia electrică din România au crescut semnificativ, ceea ce a dus la inflație, reducerea puterii de cumpărare, relocalizarea industriilor și creșterea vulnerabilității sociale, relatează Logos Press.
18:15
Certificatul de clasificare a unei instalații de atracție turistică va fi eliberat online Logos-Press
Entitățile economice care desfășoară activități de cazare turistică vor putea obține online un certificat de clasificare pentru unitatea lor, aplicând prin intermediul Platformei pentru Dezvoltarea Serviciilor Electronice (PDSE), informează Logos Press.
17:15
SUA pune veto livrărilor de gaz azer către Ucraina Logos-Press
În ciuda negocierilor active dintre Ucraina și Azerbaidjan privind furnizarea de gaze naturale prin „coridorul vertical”, acest lucru nu se va întâmpla până la sfârșitul lunii martie a anului viitor – SUA au blocat o astfel de posibilitate, a raportat Logos Press.
16:15
IGC Consiliul Internațional al Cerealelor preconizează un nivel record la nivel mondial Logos-Press
Producția mondială de cereale în 2025-26 va crește cu aproximativ 5% față de sezonul precedent, ceea ce va asigura o ofertă de cereale de vânzare pe piața mondială în sezonul actual de 2,43 miliarde de tone și va depăși recordul istoric precedent cu 3%, a informat Logos Press.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.