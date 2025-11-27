Boxerii moldoveni vor lupta în Dubai pentru un premiu record

15:15

Acordarea dreptului angajaților de a achiziționa titluri de valoare ale societăților se va realiza la un preț preferențial sau cu titlu gratuit, iar drepturile, obligațiile și condițiile de participare a acestora la programul de stimulente pe termen lung (planul de opțiuni pe acțiuni) vor fi stabilite pe baza unui acord special cu aceștia, informează Logos Press.