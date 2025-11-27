FMI aprobă un nou program de finanțare pentru Ucraina

10:15

Ministerul Agriculturii din Moldova va consolida capacitatea de gestionare a sectorului agroalimentar pentru integrarea europeană. În acest sens, această problemă ar trebui să devină una dintre primele priorități ale Guvernului. Această opinie a fost exprimată de experți europeni în cadrul unui seminar privind gestionarea sectorului agroalimentar în UE, pe baza experienței țărilor UE care au trecut anterior prin acest proces.